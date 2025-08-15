Agricultura contratará a más de 100 chapingueros para combatir al gusano barrenador

Las y los inscritos recibirán capacitación por parte del personal especializado de la Secretaría de Agricultura en identificación del gusano barrenador, curació, tratamiento de heridas y toma de muestras.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) anunció este jueves que contratará a más de 100 nuevas y nuevos especialistas en zootecnia y parasitología agrícola, en su mayoría egresadas y egresados de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), para hacer frente al gusano barrenador del ganado.

"El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Calderón Elizalde, se reunió con el rector de la institución educativa, Ángel Garduño García, para definir los perfiles que se requieren en cada actividad que se desarrolla en el sur-sureste del país", detalló Agricultura en un comunicado.

En el encuentro, realizado en la sede central de la UACh en Texcoco, Estado de México, estuvieron presentes el director general de Salud Animal del Senasica, Gabriel Ayala Borunda; el representante en México del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), Guillermo Santiago Martínez; el secretario general de la universidad, Josué Vicente Cervantes Bazán; el director del Departamento de Zootecnia, José Martínez Martínez; y el director de Parasitología Agrícola, Óscar Morales Galván, entre otros.

Elizalde y García acordaron que la UACh emitirá en los próximos días una convocatoria para invitar a egresadas y egresados titulados, pasantes y personas en proceso de titulación en las carreras de Ingeniería Agrónoma, Especialista en Zootecnia e Ingeniería Agrónoma Especialista en Parasitología Agrícola.

"Quienes se inscriban recibirán capacitación por parte del personal especializado de la Secretaría de Agricultura en temas como identificación del gusano barrenador, curación de animales con gusaneras, tratamiento de heridas y toma de muestras", detalló la institución Federal.

Calderón Elizalde precisó que las y los participantes que aprueben los cursos, virtuales y presenciales, con calificación mínima de 8 obtendrán una constancia de certificación, y serán consideradas y considerados para ocupar una plaza como profesionales en campo.

Subrayó que el nuevo personal se integrará a las acciones de barrido sanitario que Agricultura pondrá en marcha en las próximas semanas, desde Oaxaca y Veracruz hacia el resto de los estados del sur-sureste del país.

Recordó que durante el barrido sanitario, personal médico veterinario oficial visita todas las unidades de producción y sitios ganaderos de una región para inspeccionar a los animales, y verificar la ausencia de plagas y enfermedades, como el GBG.

El rector Ángel Garduño García destacó que el gusano barrenador del ganado es un problema integral que afecta tanto a ganaderas y ganaderos, como a la población en general. Por ello, la UACh respaldará al Gobierno de México para prevenir su diseminación y avanzar hacia la erradicación.

Resaltó que este esquema de colaboración permitirá a las y los egresados atender una problemática real en campo, lo que enriquecerá su formación integral. Agregó que gran parte de la comunidad estudiantil de Chapingo proviene del sur-sureste, lo que representa un valor agregado, ya que conocen la región y generan confianza entre las y los ganaderos.

Si estás interesado en participar, sigue las redes y canales oficiales de la Secretaría de Agricultura para saber cuándo inicia el proceso y los requisitos.