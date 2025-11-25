EN VIVO

Mujeres salen a las calles de la CdMx para exigir a autoridades alto a la violencia

Redacción/SinEmbargo

25/11/2025 - 4:28 pm

En la Ciudad de México se realizan las movilizaciones por el 25N, así es como entre consignas, y carteles avanzan contingentes feministas.

Distintos colectivos feministas participan en la marcha por el 25N en la Ciudad de México por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- Este 25 de noviembre se lleva a cabo una marcha contra la violencia a las mujeres, en distintas ciudades de México.

Hasta el momento, diversos contingentes se congregan en Paseo de la Reforma y otros avanzan de forma pacífica desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan rumbo el Zócalo capitalino.

Durante su recorrido, diversos grupos de mujeres han regalado flores a las policías que resguardan la marcha.

La marcha del 25N tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, ya que esta situación, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes en la actualidad.

Actualizaciones en vivo

