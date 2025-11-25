El acoso y abuso a mujeres debe estar en códigos penales locales y federal: Sheinbaum

La Presidenta Sheinbaum señaló que el acoso y el abuso contra mujeres debe estar incorporado en todos los códigos, tanto estatales como el federal, del país; prevén convenio con plataformas digitales.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló este martes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que el acoso y el abuso contra las mujeres debe ser tipificado como delito en los códigos penales locales y el federal. Además, adelantó que su gobierno trabaja un acuerdo con las plataformas digitales para enfrentar este tipo de abusos también en redes sociales.

"El acoso, el abuso, contra las mujeres tiene que ser sancionado. Es un delito. Tenemos que catalogarlo, tenemos que ponerlo en el Código de Procedimientos Penales estatales, de la Ciudad de México y federal", señaló Sheinbaum en su conferencia matutina de prensa desde Palacio Nacional.

"Pero segundo, también tiene que haber un proceso de educación, de formación, a todas y todos, hombres y mujeres, de tal manera que cualquier acción de violencia contra la mujer no se vea como una costumbre, no se vea como algo que ha venido de antes, sino que se cuestione y se cambien las conductas. Es lo mismo que nuestra estrategia de seguridad: atención a las causas y cero impunidad. Por eso es la campaña, la homologación, el trabajo permanente, desde las escuelas, y al mismo tiempo la sanción". añadió la mandataria.

Esta mañana, la Presidenta Sheinbaum firmó junto con los 31 gobernadores y gobernadoras del país, así como la Jefa de Gobierno capitalina, el "Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres", para frenar la violencia de género, así como homologar el tipo penal del abuso sexual en toda la república.

Entre otras medidas que incluye el compromiso nacional, se halla el de acompañar el proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual en todas las entidades del país.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres federal, detalló que ya van 22 entidades con la iniciativa de la homologación del tipo penal de abuso sexual en sus congresos locales, una con aprobación en comisiones, y 10 entidades "que como un acto simbólico de esta fecha, se presenta la iniciativa" este mismo martes. "Estará en los 32 congresos del país", subrayó.

La propia Sheinbaum sufrió hace un par de semanas un caso de acoso en la colonia Centro Histórico de la Ciudad de México. La Jefa del Ejecutivo federal dio a conocer que denunció a su agresor, pues consideró que esta situación "no puede pasar como algo menor" y que "no es un asunto de ser la Presidenta". Sin embargo, reconoció que "si eso le pasa a la Presidenta caminando por la calle, pues qué no le pasa a otras jóvenes, mujeres".

Se busca acuerdo para frenar violencia contra las mujeres en plataformas digitales

Sheinbaum también adelantó que trabajan con las plataformas digitales para enfrentar la violencia digital que sufren las mujeres, y previó que llegarán a un compromiso que firmarán ambas partres.

"Previo a una discusión de si se prohíbe legalmente, lo que planteamos es que hubiera un acuerdo voluntario con todas las plataformas y con los que coordinan las redes sociales en México: TikTok, Facebook, YouTube, Instagram… Todas las redes, para que ellos nos ayuden y que en el momento que se vea algo que además está catalogado como delito, las propias plataformas lo bajen", explicó la Presidenta este martes.

"Ese acuerdo voluntario es el que queremos, se va a ver el texto, han acordado que quieren firmar, dentro del marco de sus protocolos y las leyes mexicanas. Me da mucho gusto porque de inmediato dijeron que sí, sin excepción. Son plataformas digitales y redes sociales que se van a sumar a este Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres contra la violencia digital", remarcó.

Por su parte, Citlalli Hernández señaló que la Secretaría de las Mujeres trabaja "una serie de compromisos con las plataformas digitales, con las redes sociales". "Estamos frente a una era digital, un momento de mucha tecnología, prácticamente en el mundo no está regulado y a veces hay un exceso de violencia o de odio en estas plataformas. Vamos a dar a conocer esos compromisos", indicó.

Se prevé que el jueves se firme un convenio con plataformas digitales para garantizar la movilidad segura y la protección para mujeres en situación de violencia, que además van a ofrecer la descarga digital de la Cartilla de Derechos de las Mujeres en sus plataformas.