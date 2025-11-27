VIDEO: Camión de refrescos se estrella contra una casa en la Alcaldía Álvaro Obregón

En redes sociales circula un video que muestra el instante en el que ocurre el accidente. La Alcaldía Álvaro Obregón reporta que se atendió a tres personas por crisis nerviosa, de 85, 78 y 35 años, además de un hombre de 25 años policontundido.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Un camión de refrescos se estrelló contra la fachada de un domicilio particular la noche de ayer en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, luego de que perdiera el control al bajar por una calle a cuestas conocida como "la bajada del diablo", que ha provocado un sin fin de accidentes en la zona. Las autoridades reportaron que se atendieron a dos adultos mayores y un hombre por crisis nerviosas, y a un joven de 25 años policontundido.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), personal del C2 Poniente informó a oficiales en campo, que en la esquina de las calles Paso Florentino y Paso Viejo, en la colonia La Mexicana, de la Alcaldía Álvaro Obregón, un camión de transporte de refrescos colisionó con la fachada de una vivienda.

"Al llegar, solicitaron la presencia de una unidad médica y, paramédicos que arribaron al sitio, atendieron a un hombre de 86 años y a una mujer de 78 años de edad, quienes presentaron crisis nerviosa y no requirieron traslado a un hospital", indicó la SSC-CdMx.

La #SSC informa: Personal del #C2 #Poniente informó a los oficiales de la SSC en campo, que en la esquina de las calles Paso Florentino y Paso Viejo, en la colonia #LaMexicana, de la @alcaldiaAO, un camión de transporte de refrescos colisionó con la fachada de una vivienda. Al… pic.twitter.com/JckfF1ezHr — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 27, 2025

Por su parte, el Alcalde de la demarcación, Javier López Casarín, reportó que se brindó apoyo a tres personas, de 85, 78 y 35 años, además de un hombre de 25 años, policontundido.

En redes sociales circula un video que muestra el instante en el que ocurre el accidente. El material fue grabado por un vecino, quien desde su casa ve cómo el vehículo se derrapa en la bajada, y choca contra un domicilio y una barrera de contención.

El hombre, conmocionado por el percance, baja a auxiliar a las posibles víctimas. "¿Todo bien allí adentro?", pregunta varias veces.

🚨Nuestros equipos de Protección Civil y la Policía adscrita a la @AlcaldiaAO atendieron el accidente reportado en calle Paso Florentino, por un vehículo repartidor impactado en un domicilio particular. Se brindó apoyo a tres personas, de 85, 78 y 35 años. Además de un hombre de… pic.twitter.com/Cn0Nv9FOWp — Javier López Casarín 💥🚀 (@LopezCasarinJ) November 27, 2025

"Nuestros equipos de Protección Civil y la Policía adscrita a la Alcaldía Álvaro Obregón atendieron el accidente reportado en calle Paso Florentino, por un vehículo repartidor impactado en un domicilio particular", escribió el Alcalde.

También se realizaron acciones de mitigación por el aceite derramado por la unidad y evaluaron posibles daños estructurales en la vivienda.

Los policías acordonaron la zona y esperaron la llegada del representante de la agencia aseguradora del camión, la cual se hará cargo de la reparación del inmueble.