Un tren embiste a autobús en Guanajuato; hay al menos 5 muertos: Protección Civil

Tras el accidente entre el tren y el autobús, cinco personas murieron y varias resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas al Hospital Comunitario de Comonfort y Hospital General de San Miguel Allende.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Un camión de pasajeros de la empresa Morados fue impactado este sábado por un tren en el municipio de Comonfort, Guanajuato, a la altura de la comunidad La Nopalera. Las autoridades municipales reportaron un saldo preliminar de cinco muertos y varios lesionados.

"Las unidades de emergencia y personal de Dirección Municipal de Protección Civil Comonfort Guanajuato atienden en este momento un accidente vial ocurrido a la altura de la comunidad de La Nopalera, donde lamentablemente se vieron involucrados un camión de pasajeros de la empresa Morados y un tren de la empresa Kansas City Southern México", indicó la Dirección Municipal de Protección Civil de Comonfort.

"La información oficial se encuentra en proceso de integración y será dada a conocer oportunamente", indicaron las autoridades, por lo que solicitó a la ciudadanía mantenerse informada por medios oficiales y permitir el libre paso de las unidades de emergencia.

Cuerpos de seguridad, emergencias médicas y elementos de Protección Civil arrivaron el lugar para brindar atención inmediata a las víctimas y coordinando las labores necesarias.

"La empresa CPKC de México ya estableció contacto con el Gobierno Municipal y se encuentra colaborando con los cuerpos de emergencia en el seguimiento a las acciones correspondientes", explicó el Municipio de Conmonfort en un comunicado.

Además, el Gobierno municipal anunció que todas las actividades programadas para este día quedaron suspendidas, "ya que la atención institucional se concentrará en este lamentable suceso".

El Gobierno Municipal hizo un llamado a conductores y transeúntes que circulan en las zonas de cruce ferroviario a no hacer caso omiso a los señalamientos de seguridad y a cumplir con la orden de alto total. "Estas medidas existen para prevenir tragedias como la ocurrida", señaló.

"El Gobierno Municipal de Comonfort expresa su solidaridad con las familias afectadas y reitera su compromiso de brindar acompañamiento y apoyo en este difícil momento", finalizó.