Un tren embiste a autobús en Guanajuato; hay al menos 5 muertos: Protección Civil

Redacción/SinEmbargo

27/09/2025 - 11:33 am

Tren se estrella contra autobús en Guanajuato.

Artículos relacionados

Tras el accidente entre el tren y el autobús, cinco personas murieron y varias resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas al Hospital Comunitario de Comonfort y Hospital General de San Miguel Allende.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Un camión de pasajeros de la empresa Morados fue impactado este sábado por un tren en el municipio de Comonfort, Guanajuato, a la altura de la comunidad La Nopalera. Las autoridades municipales reportaron un saldo preliminar de cinco muertos y varios lesionados.

"Las unidades de emergencia y personal de Dirección Municipal de Protección Civil Comonfort Guanajuato atienden en este momento un accidente vial ocurrido a la altura de la comunidad de La Nopalera, donde lamentablemente se vieron involucrados un camión de pasajeros de la empresa Morados y un tren de la empresa Kansas City Southern México", indicó la Dirección Municipal de Protección Civil de Comonfort.

Tras el accidente entre el tren, las personas lesionadas, por lo que fueron trasladadas al Hospital Comunitario de Comonfort y Hospital General de San Miguel Allende.

"La información oficial se encuentra en proceso de integración y será dada a conocer oportunamente", indicaron las autoridades, por lo que solicitó a la ciudadanía mantenerse informada por medios oficiales y permitir el libre paso de las unidades de emergencia.

Cuerpos de seguridad, emergencias médicas y elementos de Protección Civil arrivaron el lugar para brindar atención inmediata a las víctimas y coordinando las labores necesarias.

"La empresa CPKC de México ya estableció contacto con el Gobierno Municipal y se encuentra colaborando con los cuerpos de emergencia en el seguimiento a las acciones correspondientes", explicó el Municipio de Conmonfort en un comunicado.

Además, el Gobierno municipal anunció que todas las actividades programadas para este día quedaron suspendidas, "ya que la atención institucional se concentrará en este lamentable suceso".

El Gobierno Municipal hizo un llamado a conductores y transeúntes que circulan en las zonas de cruce ferroviario a no hacer caso omiso a los señalamientos de seguridad y a cumplir con la orden de alto total. "Estas medidas existen para prevenir tragedias como la ocurrida", señaló.

Un tren embiste a autobús en Guanajuato; hay al menos 5 muertos: Protección Civil
Un camión de pasajeros de la empresa Morados fue impactado este sábado por un tren en el municipio de Comonfort, Guanajuato. Foto: Municipio de Comonfort

"El Gobierno Municipal de Comonfort expresa su solidaridad con las familias afectadas y reitera su compromiso de brindar acompañamiento y apoyo en este difícil momento", finalizó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Gabriel de la Mora o cómo engañar a la muerte

"Gabriel es un neobarroco en toda la extensión del concepto. Es espléndido en su manera de incluirnos...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Cultura comunitaria y alta cultura en la 4T: entre el barrio y la sala de concierto

"El debate que atraviesa a la política cultural mexicana no es sólo técnico, como de pronto pareciera,...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Crisis de gobierno con Claudia?

"En definitiva, tenemos en México un proyecto autocrático en curso donde todos los indicios muestran que nunca...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

El espejo roto: de la descalificación a la evidencia

"En esencia, la estrategia de descalificación sistemática se aproxima a su a su fecha de caducidad. Los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
1

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
2

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Petro arremete contra Trump.
3

Gustavo Petro arremete contra Trump por retiro de visa; "Aléjese de Hitler", le dice

La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
4

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

Adán Augusto acusa de campaña conservadora reportaje de Televisa.
5

Nueva tormenta sobre Adán Augusto. La Presidenta le pide aclarar. Él acusa “campaña”

Detienen al papá de Julión Álvarez por portación de armas; viajaba en un vehículo robado.
6

Padre de Julión Álvarez es detenido en Campeche; iba armado y en vehículo robado

Jueza deja libre a 38 detenidos de la Luz del Mundo en Michoacán.
7

Jueza declara ilegal detención de 38 integrantes de La Luz del Mundo; los deja libres

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el liderazgo de Adán Augusto López sigue firme en el Senado.
8

DATOS ¬ Adán Augusto usa falsedades y contradicciones al tratar de explicar ingresos

Tren se estrella contra autobús en Guanajuato.
9

Un tren embiste a autobús en Guanajuato; hay al menos 5 muertos: Protección Civil

10

ENTREVISTA ¬ Recuperé la paz de moverme en mi país, dice chef mexicano que dejó EU

Angie Miller es detenida en relación con el doble asesinato de músicos colombianos
11

La modelo Angie Miller es detenida; la ligan al asesinato de B-King y Regio Clown

A menos de un año de que comience el certamen más importante de la FIFA a nivel de selección, la Copa del Mundo 2026, se revelaron las mascotas oficiales.
12

VIDEO ¬ FIFA presenta a las mascotas del Mundial 2026: conoce a Maple, Zayu y Clutch

El Gobierno de EU anunció que revocará la visa del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, por encabezar una protesta a favor de Palestina en Nueva York.
13

EU revoca la visa a Gustavo Petro tras encabezar protesta a favor de Palestina en NY

A Movimiento Ciudadano le sería muy benéfica una alianza electoral con el PAN
14

#PuntosYComas ¬ El PAN y MC tienen todo listo para el resurgimiento de una alianza

Valle de Bravo
15

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Tren se estrella contra autobús en Guanajuato.
1

Un tren embiste a autobús en Guanajuato; hay al menos 5 muertos: Protección Civil

Petro arremete contra Trump.
2

Gustavo Petro arremete contra Trump por retiro de visa; "Aléjese de Hitler", le dice

3

ENTREVISTA ¬ Recuperé la paz de moverme en mi país, dice chef mexicano que dejó EU

Detienen al papá de Julión Álvarez por portación de armas; viajaba en un vehículo robado.
4

Padre de Julión Álvarez es detenido en Campeche; iba armado y en vehículo robado

Jueza deja libre a 38 detenidos de la Luz del Mundo en Michoacán.
5

Jueza declara ilegal detención de 38 integrantes de La Luz del Mundo; los deja libres

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
6

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

El Gobierno de EU anunció que revocará la visa del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, por encabezar una protesta a favor de Palestina en Nueva York.
7

EU revoca la visa a Gustavo Petro tras encabezar protesta a favor de Palestina en NY

Dos unidades del Metrobús chocaron entre sí luego de que el conductor de una unidad de la Línea 2 del impactara con otro camión cerca de la estación Xola.
8

Unidades del Metrobús se impactan cerca de la estación Xola; reportan 12 lesionados

A Movimiento Ciudadano le sería muy benéfica una alianza electoral con el PAN
9

#PuntosYComas ¬ El PAN y MC tienen todo listo para el resurgimiento de una alianza

Francisco Garduño, excomisionado INM, se disculpó con los deudos de las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
10

Francisco Garduño ofrece disculpa por víctimas de incendio en centro del INM en 2023

La SSC detuvo hoy por la tarde a ocho presuntos delincuentes acusados de secuestrar a una persona el pasado 26 de abril en la Alcaldía Iztapalapa.
11

La SSC-CdMx detiene a 8 señalados por secuestro exprés; 3 de ellos serían policías

Autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a tres presuntas secuestradoras, quienes supuestamente son integrantes de una banda criminal.
12

Autoridades detienen en Tabasco a 3 presuntas secuestradoras vinculadas a una banda