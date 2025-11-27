Billy, el monstruo come calcetines, una historia para convertir el miedo en un aliado

La escritora y promotora Arely Oliva, autora del libro infantil Billy, el monstruo come calcetines, explicó en entrevista cómo este libro, inspirado por sus propios hijos, promueve la idea de convertir el miedo en un aliado y resalta valores como la confianza y la empatía.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– Billy, el monstruo come calcetines (Alfaguara) es un libro infantil que va más allá de un simple cuento: ofrece una narrativa que convierte el miedo en un aliado muy importante. La obra va acompañada además de una sección de actividades lúdicas para los más pequeños. Su autora, Arely Oliva, reveló a SinEmbargo cómo nació este peculiar personaje adicto a las prendas perdidas.

"Billy nace de esa necesidad que todos los seres humanos tenemos para enfrentar nuestros miedos," explicó Oliva. "Es un libro dirigido a los más pequeños, pero también tiene un mensaje profundo para los más grandes. Billy justo es esa capacidad que todos poseemos de convertir el miedo en nuestro mejor aliado".

La inspiración —compartió la autora— surgió de una experiencia personal: "Soy mamá, tengo tres pequeños y ellos, como todos los niños, atravesaron por este miedo a la oscuridad. Esa necesidad de contarles una historia o de cómo transformar este miedo que ellos tenían a la oscuridad en un aliado fue lo que me llevó a darle vida a Billy."

Billy, el monstruo come calcetines es una historia infantil que aborda la necesidad de enfrentar los miedos y de transformar el miedo en el mejor aliado. La trama sigue a Leo, un niño que siente miedo a la oscuridad y que comienza a escuchar ruidos constantes debajo de su cama después de que su mamá apaga la luz. Su hermano mayor, Diego, le revela que se trata de Billy, un monstruo que vive bajo la cama.

Sin embargo, el monstruo que vive debajo de la cama de Leo, no es una figura de terror, sino un ser "amable, amoroso, divertido, travieso, curioso que te va ayudar a pasar momentos increíbles, tan solo a cambio de un calcetín," según lo describe el hermano mayor, Diego, quien sirve de guía para Leo. El libro enfatiza el valor de la hermandad como un pilar en la superación de los miedos.

"Una de las cosas más bonitas o uno de los valores más lindos que vas a encontrar a través del libro de Billy es la hermandad, esta importancia de que los mayores puedan guiarnos, puedan ayudarnos," subraya la autora, destacando que el acompañamiento no solo recae en los padres, sino también en los hermanos mayores que ya han superado la misma situación.

Respecto a su inusual dieta, Oliva ofrece una explicación divertida para el misterio de los calcetines desaparecidos en el hogar. "¿Por qué un monstruo come calcetines? Yo decía, 'Bueno, ¿a dónde van? Hay que encontrar una explicación a eso. Pues vamos a decir que Billy es quien se los lleva y no regresan'".

El mundo de Billy se expande más allá de la historia, invitando a los niños a descubrir un universo de posibilidades bajo la cama, un espacio que se transforma de oscuro a mágico. "Quise con mis hijos hacerlo distinto, con mis alumnos cuando fui maestra, hacerlo diferente. Decirles, '¿Sabes qué? Sí está bien tener miedo.' De entrada, Billy te enseña a que tener miedo está bien. Ahora está bien tener miedo, ¿qué voy a hacer con ese miedo?'"

La segunda parte del libro se centra en las actividades, la su “huella personal" como educadora y promotora de lectura. Incluye dinámicas variadas como memoramas, laberintos, recetas de cocina, experimentos, y la posibilidad de dibujar los regalos de cumpleaños de Leo o la lista de temores personales.

"Es un libro que también te permite conocer un poquito de los pequeños y saber cuáles son sus deseos, qué es lo que quieren", comentó Oliva. Además, busca rescatar juegos tradicionales como el gato y muñequitas de papel, "muñequitas a las que les podías poner su ropita," para alejar a los pequeños de la saturación tecnológica.