ENTREVISTA ¬ A sus 91 años Cri-Cri ha probado ser consistente: Tiburcio Gabilondo

"Nos gusta el formato de historia porque sentimos que puede dar pie muy bien a que un niño se involucre con la lectura y después de leer historieta", enfatizó Tiburcio Gabilondo Gallegos, hijo de Francisco Gabilondo Soler, al hablar del cómic “Aventuras de Cri-Cri, el Grillito Cantor: La Cacería”.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- "El Grillito ha cumplido ya año 91 años de existencia, ha probado ser consistente, ser un poco a prueba de disonancias", destacó Tiburcio Gabilondo Gallegos, hijo de Francisco Gabilondo Soler, al presentar Aventuras de Cri-Cri, el Grillito Cantor: La Cacería, el primer número de una serie de cómics con los personajes más recordadas de las canciones de Francisco Gabilondo Soler, "El Grillito Cantor".

"En 1961 se hizo este ejercicio muy interesante por parte de Francisco Gabilondo Soler de crear una serie de historietas alrededor de las vidas de los personajes, digamos, antes de llegar a la canción, son unas suertes de precuelas y se editaron en una publicación que se llama Revista Cri Cri, que era editada por el propio Francisco Gabilondo", recordó Tiburcio Gabilondo en entrevista para SinEmbargo.

"Ese ejercicio acompañó también al programa de radio, digamos, en su última etapa y de hecho lo sobrevivió unos cuantos meses después, pero después del programa de radio, cuando terminó el 61, ya terminó el año y ya no se continuó con la publicación y se quedó un poco para la anécdota", ahondó.

Años después, detalló, volvieron a encontrarse con ese material y decidieron retomarlo, ahora en formato de cómics, por lo que en un inicio se hace en formato de libro, la famosa canción de La Patita, y en el marco del Festín Mustín Cri-Cri 2025, publican La Cacería, "que es la historia del conejo Blas, el famoso de ‘A dónde vas conejo Blas’, y presentar la historia en este mismo formato de libro", detalló Tiburcio.

"Hemos sido cuidadosos con las partes gráficas, con las versiones que se han hecho y sentimos que sí logran acompañar de un modo coherente a, justamente, todo ese trabajo creativo de Francisco Gabilondo", enfatizó, el hijo de Gabilondo Soler al destacar que estos cómics pueden ayudar a los niños a involucrase en la lectura.

"Nos gusta el formato de historia porque sentimos que puede dar pie muy bien a que un niño se involucre con la lectura y después de leer historieta, puede empezar a leer textos un poquito, digamos, menos gráficos, pero que descubre que hay una narrativa rica que le va a pintar aventuras, emociones, ideas, sensaciones y ahí es donde donde sentimos que es buena idea iniciar con un formato como este”, subrayó.

Para cerrar con broche de oro las actividades del Festín Mustín Cri-Cri 2025, GABSOL empresa fundada por el propio compositor para administrar y salvaguardar su legado artístico, bajo la dirección de Tiburcio Gabilondo Gallegos, presenta el libro “Aventuras de Cri-Cri, el Grillito Cantor: La Cacería”, una narrativa gráfica que relata la visita que Grillito Cantor hace al pueblo de "Conejitlán, donde la comunidad se enfrenta a la amenaza de un feroz lobo… hasta que el valiente conejo Juan Blas logra salvar el día".

Esta nueva edición, ahora en formato de libro, fue ilustrada por el artista Alejandro Zárate Orozco, quien aporta una imagen fresca y colorida, respetando siempre el espíritu original de humor y reflexión del compositor. Además, incluye un código QR que permite enlazarse directamente a la canción relacionada con la historia, que estará disponible en versión digital e impresa, manteniendo fielmente el guión original de Gabilondo Soler.