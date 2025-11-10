ENTREVISTA ¬ Michelle Ortiz: Un corazón roto o uno enamorado cambian a las personas

Redacción/SinEmbargo

10/11/2025 - 10:00 am

Libro de Michelle Ortiz

La novela gira en torno a Beatriz González, una mujer que "aprendió a vivir con una supuesta maldición que desde niña la convence de que está destinada a nunca vivir una historia de amor con un final feliz". 

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- "Me interesa mucho poder mostrar la forma en la que un un corazón roto y un corazón enamorado te puede llegar a transformar como persona y lo mucho que eso te puede hacer ver en el espejo aquellas cosas que tal vez no te gustan de ti”, así describió Michelle Ortiz el propósito de su libro Lo inevitable de nosotros (Alfaguara).

La historia de la escritora mexicana se describe como "una conmovedora novela para apapachar el corazón y celebrar las segundas oportunidades", en la que "explora los intrincados caminos del destino y las conexiones humanas". "Para mí fue una deconstrucción de esto, de todo lo precioso que es cuando te encuentras con esta persona, con alguien que de nuevo, o sea, como que entiende, entiende la forma en la que ves el mundo y lo respeta y no te intenta cambiar", dijo.

"A mí me interesa más explorar lo que ocurre cuando haces esta conexión que actualmente parece ser como una especie de milagro, cuando coincides con alguien que habla tu idioma, lejos como de saber el español, me refiero a algo más profundo, que entiende tu alma, que entiende tus motivaciones y que te apoyan", agregó Michelle Ortiz en entrevista para SinEmbargo.

La escritora destacó que la historia toca temas con los que cualquier persona se podría sentir identificado, ya que le podrían pasar a cualquiera de nosotros. "Cada personaje tiene una temática que a mí me gustó poder desarrollar y que sí se relaciona mucho con el contexto que creo que atraviesa a muchos de nosotros como mexicanos", enfatizó.

Libro Lo inevitable de nosotros
Foto: Portada Lo inevitable de nosotros de Michelle Ortiz

Además, Ortiz señaló que también buscó estampar en la historia algunos temores suyos, pero siempre con un mensaje final de esperanza, para quien esté en busca del amor o de un propósito propio, en el que subraya que cualquiera que sea la meta, todo es un proceso que lleva tiempo.

"Para mí fue muy importante porque de nuevo como que en esta novela intenté mezclar algunos de los temores que a mí me acechan personalmente y que también a través de conversaciones, de observación, he notado que a mi generación le afecta. Entonces, sí quise poder denotar como este mensaje de esperanza que al final, ya sea desde el amor o desde la búsqueda del propósito, todo esto es algo que se transita y que lleva tiempo"

La novela gira en torno a Beatriz González, una mujer que "aprendió a vivir con una supuesta maldición que desde niña la convence de que está destinada a nunca vivir una historia de amor con un final feliz", sin embargo, todo cambia cuando se reencuentra con Pablo, un amor del pasado, por lo que "no les queda más remedio que sortear los escombros de lo que fueron y, en el proceso, descubrir si entre las cenizas se esconde un amor que no pudo ser vencido por el tiempo".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

