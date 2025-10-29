ENTREVISTA ¬ Lo sobrenatural es buen pretexto para ir a tus raíces: Morras Malditas

Janis y Maldo, las Morras Malditas, hablaron en entrevista sobre Apaguemos la luz y entremos a la noche, su libro en el que reúnen historias que les contaron las personas de las comunidades de Oaxaca y Sonora a las que viajaron, relatos, por supuesto, de misterios sobrenaturales.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– Janis (Janet Miranda) y Maldo (Erika Maldonado), las Morras Malditas, tienen uno de los podcasts más escuchados en el país, un espacio donde cobijan —con un pan a la mano— narraciones sobrenaturales. En medio de esa tertulia, cada una tiene una sección: “El terror” y “Recomendaciones que dan miedo”, en las cuales recuperan, recomiendan y extienden todo tipo de relatos y misterios, en distintos formatos. Ahora ambas estrenan un libro en el que recuperan historias de Oaxaca y Sonora, las tierras que las vieron nacer. Se trata de Apaguemos la luz y entremos a la noche (Suma).

“El libro es una invitación a que la gente pregunte sobre sus propias historias. Nos vamos a dos pueblitos de México, pero toda la gente venimos de un sitio. Si nosotros nacimos en las ciudades, ¿dónde está nuestra raíz? Creo que es la pregunta para la gente: ¿De dónde es mi abuela, de dónde es mi abuelo? ¿Qué historias no me ha contado todavía? Y creemos que lo sobrenatural es el pretexto perfecto para acercarte a tu raíz, a esas lenguas que se están olvidando, a esos seres sobrenaturales que sólo existen en ciertos idiomas que hay todavía y que sobreviven y resisten en nuestro país”, comentó Janis en entrevista.

Maldo explicó a su vez que ellas buscaron volver a sus ciudades para darles una especie de carta de amor: “para nosotras no solamente fue el viaje físico que hicimos al lugar, sino el viaje hacia dentro de nuestras propias regiones, de dónde provenimos, a qué se le tenía miedo. Entonces, nosotras lo que queremos es que se conozcan estas historias; no es una historia de la Llorona o del Charro negro. Acá hay historias que ni nosotras que tenemos 4 años, pasaditos, haciendo el podcast conocíamos”.

“Mucha gente que lo ha empezado a leer nos dice ‘no manches, en mi pueblo tal cosa, en el pueblo de mi abuelita, en el pueblo de mi mamá’. Nosotras creemos que es eso, una invitación a que volteemos a ver a nuestra tierra y ojalá que esto se replique más adelante en otros destinos”, ahondó a su vez Janis.

En Apaguemos la luz y entremos a la noche, Janis y Maldo reúnen historias que les contaron las personas de las comunidades a las que viajaron. “Nos aventuramos en dos aventuras, una por Oaxaca y otra por Sonora, y fuimos entrevistando a las abuelas, los abuelos, muchos de los relatos nos los contaron en Mixteco, por ejemplo, y ayudadas de traductores que nos quieren mucho y que nos acompañaron también desde estas comunidades, nos hicieron la traducción de ese mundo sobrenatural que existe en el Mixteco para poder plasmarlo y compartirlo a la gente y que sepan, por ejemplo, cómo se dice fantasma en el Mixteco de Santos Reyes Tepejillo, cómo se nombra a algo parecido al diablo”, apuntó Janis.

“Mientras estás en la lectura te das cuenta que es como si te subieras tú como lector al carro, junto con nosotras, y vas viviendo y vas explorando también nuestras mismas experiencias al momento de buscar estas historias. Entonces, eres un acompañante más y la gente. Entonces, y a la par, obviamente te vas asustando. Entonces, como que es un libro que no solamente es para gente de nuestra edad, sino también para infancias, es un libro familiar. Si nosotros escuchábamos a la mano peluda, yo veo bastante como que el siguiente paso que una mamá le lea este libro a su infancia para dormir, para aprender, o sea, como que siento que es un libro muy bonito en diferentes sentidos”.

—¿Qué autores les han marcado? —se les preguntó.

—Yo soy hija de Edgar Allan Poe, de Lovecraft. Soy muy fan de Anne Rice y su saga de vampiros. Ahora somos super, mega fan de Mariana Enriquez, Lola Ancira en realidad, sí, somos bastante lectoras en cuestión del terror y hablando más como de México —comentó Maldonado.

—A mí también me encanta el terror históricamente. El primer libro que yo le pedí a mi mamá era el de Leyendas mexicanas de Murray Prisant, de esos que venían en los puestos de periódicos y conforme he ido creciendo y, a través de “Recomendaciones que dan miedo”, que es una sección que llevo en Morras donde, recomendamos libros de terror. Definitivamente, recientemente, Dahlia de la Cerda con Medea me cantó un corrido; definitivamente Pájaros en la boca de Samantha Schweblin, me encanta; Ave Barrera con Puertas demasiado pequeñas; Amparo Dávila, que es una infaltable, que tiene que estar en tu lista de libros por leer y hay un sinfín de mujeres, Lola Ancira, Laura Baeza, o sea, la verdad es que hay muchas mujeres contemporáneas que están haciendo cosas bien chingonas actualmente y que vale mucho la pena leer y que están abrazando el terror —completó, a su vez, Janis.

—¿Qué pan eligen, qué tipo de café se toman para estar hablando de lo sobrenatural?

—El rol de canela glaseado definitivamente es mí favorito con café o té, dependiendo ahí como vaya la noche —compartió Maldonado.

—Para mi el café de olla, que como yo lo hago tiene canelita, a veces le pongo un poquito de cáscara de naranja, endulzado con piloncillo, por supuesto, y el pan que a mí me gusta mucho, mucho, mucho, es uno oaxaqueño que se llama hojaldra, que es un pan infladito que se tiene que comer en las mañanas, porque ya conforme pasa el día ya vale chorizo, pero las mañanas sale recién horneado infladito como un bolillito, crujiente y con chochitos rojos, es un pan mañanero, ese me encanta. Si pudiera cocinarlo de noche, me lo comería de noche o me lo comería a cualquier hora recién horneado —puntualizó Janis.