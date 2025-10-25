La FILIJ vuelve a Chapultepec con conciertos, títeres, talleres y muchos libros

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil se llevará a cabo del 7 al 17 de noviembre, en Chapultepec, en donde los asistentes podrán disfrutar de conciertos, talleres, presentaciones editoriales, entre muchas otras actividades.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- "Es una feria muy querida por la gente", afirmó Marilina Barona, directora de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), al invitar a la ciudadanía a este evento que tendrá lugar del 7 al 17 de noviembre, en Chapultepec, en la Ciudad de México.

“A Chapultepec llega a la FILIJ gente que va a Chapultepec y se topa con la FILIJ, y la ventaja de Chapultepec es que no tienes que explicarle a la gente donde está Chapultepec, tiene esa tiene esa gran ventaja", destacó.

En entrevista con SinEmbargo, Barona detalló los eventos que durante 10 días, de las 9:00 horas a las 19:00, albergará este evento.

Señaló que para este año, se destinarán espacios específicos para la divulgación de la ciencia y para que los niños, niñas y adolescentes se involucren en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y afroamericanos.

Además, habrá espacios para eventos culturales, como conciertos, teatro, títeres, cuentacuentos, entre otros. Asimismo, los menores asistentes tendrá la oportunidad de tomar diversos talleres, por ejemplo, de televisión y de creación de cómics.

“Vamos a tener también en la FILIJ, que para nosotros también este año hemos dado un salto muy fuerte, todo una vertiente de divulgación de las ciencias, de la literatura, de los libros, desde los libros de ciencia ficción hasta los libros realmente de divulgación de la ciencia, y hemos logrado una sumatoria desde el área de la ciencia para todos del Fondo de Cultura Económica, la dirección de divulgación de la ciencia de la UNAM, incluyendo la revista Cómo ves y el Museo Universum (...) todo esto sumado, multiplicado va a estar presente en la FILIJ", dijo.

“Y una parte central es reconocer los derechos de los pueblos originarios y afroamericanos, y decidimos que la FILIJ va a darle también contenido a esto, entonces, habrá hablaremos mucho de literatura, hay desde literatura infantil relacionado con este tema de visibilizar a los pueblos originarios y afromexicanos”, ahondó.

“Va a haber funciones de títeres, va a haber, por ejemplo, el gremio de la Ilustración ya lo hizo dos años y lo va a hacer por tercer año consecutivo, el gremio de la Ilustración, o sea, los las personas que ilustran los libros infantiles van a estar presentes ahí dando talleres, por ejemplo, de cómic, cómo hacer un cómic o cómo hacer un libro, cómo lo puedes armar entre las hojas, cómo las puedes unir para que crees tu pequeño libro”, agregó.

“Por ejemplo, está aprende MX que es un área de la Secretaría de Educación Pública, ellos son crean televisión, ellos arman un estudio de televisión en la FILIJ y ahí hay elaboración de programas con los niños, niñas y jóvenes que asisten a la FILIJ, todo el tiempo tienen una carpa y todo el tiempo están pasando y pasando, y son materiales que ellos suben a internet o los guardan para siguientes emisiones, con todas las autorizaciones de rigor”, destacó.

Barona comentó que también en otros estados se llevarán a cabo actividades en el marco de esta Feria, en donde la entrada será gratuita y de la que se puede consultar la programación en las redes sociales del Fondo de Cultura Económica (FCE) y de la propia FILIJ. Estamos en todas las redes sociales como Fondo de Cultura Económica y como FILIJ, entonces ahí pueden encontrar la programación, también la autoridad educativa la estará difundiendo", concluyó.