La FILIJ vuelve a Chapultepec con conciertos, títeres, talleres y muchos libros

Redacción/SinEmbargo

24/10/2025 - 6:56 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Interstella 5555, café y chocolate, Poe, la feria del libro y más en la CdMx

Américo Villarreal inaugura la Feria Tamaulipas 2025, fiesta de unidad y tradición

La Feria Internacional del Zócalo vuelve con pláticas, regalos y sí, miles de libros

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil se llevará a cabo del 7 al 17 de noviembre, en Chapultepec, en donde los asistentes podrán disfrutar de conciertos, talleres, presentaciones editoriales, entre muchas otras actividades. 

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- "Es una feria muy querida por la gente", afirmó Marilina Barona, directora de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), al invitar a la ciudadanía a este evento que tendrá lugar del 7 al 17 de noviembre, en Chapultepec, en la Ciudad de México.

“A Chapultepec llega a la FILIJ gente que va a Chapultepec y se topa con la FILIJ, y la ventaja de Chapultepec es que no tienes que explicarle a la gente donde está Chapultepec, tiene esa tiene esa gran ventaja", destacó.

En entrevista con SinEmbargo, Barona detalló los eventos que durante 10 días, de las 9:00 horas a las 19:00, albergará este evento.

Señaló que para este año, se destinarán espacios específicos para la divulgación de la ciencia y para que los niños, niñas y adolescentes se involucren en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y afroamericanos.

Además, habrá espacios para eventos culturales, como conciertos, teatro, títeres, cuentacuentos, entre otros. Asimismo, los menores asistentes tendrá la oportunidad de tomar diversos talleres, por ejemplo, de televisión y de creación de cómics.

Foto: Facebook FILIJ 2024.

“Vamos a tener también en la FILIJ, que para nosotros también este año hemos dado un salto muy fuerte, todo una vertiente de divulgación de las ciencias, de la literatura, de los libros, desde los libros de ciencia ficción hasta los libros realmente de divulgación de la ciencia, y hemos logrado una sumatoria desde el área de la ciencia para todos del Fondo de Cultura Económica, la dirección de divulgación de la ciencia de la UNAM, incluyendo la revista Cómo ves y el Museo Universum (...) todo esto sumado, multiplicado va a estar presente en la FILIJ", dijo.

“Y una parte central es reconocer los derechos de los pueblos originarios y afroamericanos, y decidimos que la FILIJ va a darle también contenido a esto, entonces, habrá hablaremos mucho de literatura, hay desde literatura infantil relacionado con este tema de visibilizar a los pueblos originarios y afromexicanos”, ahondó.

“Va a haber funciones de títeres, va a haber, por ejemplo, el gremio de la Ilustración ya lo hizo dos años y lo va a hacer por tercer año consecutivo, el gremio de la Ilustración, o sea, los las personas que ilustran los libros infantiles van a estar presentes ahí dando talleres, por ejemplo, de cómic, cómo hacer un cómic o cómo hacer un libro, cómo lo puedes armar entre las hojas, cómo las puedes unir para que crees tu pequeño libro”, agregó.

“Por ejemplo, está aprende MX que es un área de la Secretaría de Educación Pública, ellos son crean televisión, ellos arman un estudio de televisión en la FILIJ y ahí hay elaboración de programas con los niños, niñas y jóvenes que asisten a la FILIJ, todo el tiempo tienen una carpa y todo el tiempo están pasando y pasando, y son materiales que ellos suben a internet o los guardan para siguientes emisiones, con todas las autorizaciones de rigor”, destacó.

Foto: Facebook FILIJ 2024.

Barona comentó que también en otros estados se llevarán a cabo actividades en el marco de esta Feria, en donde la entrada será gratuita y de la que se puede consultar la programación en las redes sociales del Fondo de Cultura Económica (FCE) y de la propia FILIJ. Estamos en todas las redes sociales como Fondo de Cultura Económica y como FILIJ, entonces ahí pueden encontrar la programación, también la autoridad educativa la estará difundiendo", concluyó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Sheinbaum ante Trump, la ultraderecha y la crisis en Morena

"Los llamados constantes a la unidad en Morena devienen entonces un código de silencio que prioriza la...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

De qué hablamos, cuando hablamos del Nobel de la Paz

"La esencia, entonces, del Premio Nobel de la Paz es un premio de raigambre liberal. Se impone...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

"En medio de una paradoja, la decisión final definirá si el histórico edificio de 1904 se convierte...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Nos gobiernan los cárteles?

"Vamos a la parte sustancial de la declaración del Presidente Trump: ¿Está México gobernado por los cárteles?...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

+ Sección

Galileo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
1

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Estación del tren en Querétaro
2

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

Poza Rica, Veracruz, se recupera de las inundaciones registradas a inicios de octubre de 2025.
3

El agua arrastraba gente, animales. Luego vieron cadáveres ¬ El luto humano. Parte 1

4

Hablan las familias mexicanas a las que Philips regaló... “ventiladores de la muerte”

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
5

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
6

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

Gustavo Madero Muñoz, exsenador del PAN, se encuentra en el centro de la polémica por una fotografía. donde aparece con su tarjeta de la Pensión del Bienestar.
7

Gustavo Madero, adinerado y crítico de la 4T, también va por su Pensión del Bienestar

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
8

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
9

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

Una balacera ocurrida en Tepito, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CdMx, dejó un saldo de tres personas muertas y una comerciante herida, confirmó la SSC.
10

Balacera en Tepito deja saldo de 3 muertos; la SSC-CdMx indaga posible ataque directo

VIDEO ¬ Se incendia el restaurante La Soldadera en CdMx; no hay reporte de lesionados
11

VIDEO ¬ Se incendia el restaurante La Soldadera en CdMx; no hay reporte de lesionados

La FGE de Durango informó la tarde de este viernes que fue localizada con vida la bebé sustraída el día de ayer del Hospital Materno Infantil.
12

La bebé Judith, sustraída de un hospital de Durango, es hallada; buscan a responsable

La Fiscalía del Edomex informó que implementó la "Operación Caudal" para combatir el huachicol de agua; autoridades aseguraron decenas de pozos y pipas.
13

El Edomex ejecuta "Operación Caudal" contra huachicol de agua; aseguran pozos y pipas

14

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

15

"Alito" falta a 21 sesiones del Senado por ir a Bolivia, Perú, Ecuador, Washington...

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Poza Rica, Veracruz, se recupera de las inundaciones registradas a inicios de octubre de 2025.
1

El agua arrastraba gente, animales. Luego vieron cadáveres ¬ El luto humano. Parte 1

Una balacera ocurrida en Tepito, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CdMx, dejó un saldo de tres personas muertas y una comerciante herida, confirmó la SSC.
2

Balacera en Tepito deja saldo de 3 muertos; la SSC-CdMx indaga posible ataque directo

La Fiscalía del Edomex informó que implementó la "Operación Caudal" para combatir el huachicol de agua; autoridades aseguraron decenas de pozos y pipas.
3

El Edomex ejecuta "Operación Caudal" contra huachicol de agua; aseguran pozos y pipas

La SRE reveló que en lo que va de la Administración del Donald Trump en EU han muerto 10 connacionales mexicanos que estaban bajo custodia del ICE.
4

La SRE revela que 10 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE en Gobierno de Trump

5

#PuntosyComas ¬ Alcalde de Piedras Negras, el mejor calificado; en Izcalli, el peor

6

ADELANTO ¬ “En esta lucha no cabe la arrogancia”, escribe Sheinbaum en su nuevo libro

La FGE de Durango informó la tarde de este viernes que fue localizada con vida la bebé sustraída el día de ayer del Hospital Materno Infantil.
7

La bebé Judith, sustraída de un hospital de Durango, es hallada; buscan a responsable

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología e Historia fueron galardonados este viernes con el Premio Princesa de Asturias 2025.
8

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias por su carrera fotográfica

Claudia Sheinbaum adelantó que la conclusión del tren Ciudad de México-Pachuca será en diciembre de este año y que la obra lleva un 9.3 por ciento de avance.
9

Tramo Buenavista-AIFA del tren México-Pachuca quedará listo en diciembre: Sheinbaum

10

"Alito" falta a 21 sesiones del Senado por ir a Bolivia, Perú, Ecuador, Washington...

El "H4", miembro de Los Beltrán Leyva, es detenido en el Edomex
11

El "H4", miembro de Los Beltrán Leyva, es detenido; lo buscan en EU por narcotráfico

12

Donovan "N" es vinculado por homicidio de David Cohen; va por procedimiento abreviado