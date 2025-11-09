ENTREVISTA ¬ El destino, guste o no, se consolida por nuestro actuar: Óscar Xavier

"El destino se consolida por nuestras propias acciones, sean las que sean", enfatizó el escritor Óscar Xavier Altamirano, al abordar su libro Muerte sin testigo.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- "El destino, nos guste o no nos guste, no se consolida si no es por nuestras propias acciones, sean las que sean", apuntó Óscar Xavier Altamirano al hablar de su libro Muerte sin testigo, un thriller psicológico en el que aborda el caso de un escritor llamado Frankie Armstrong, quien se ve involucrado en la muerte de su vecina, una modelo.

"Lo que pasa es que en este caso esa situación, que en apariencia puede considerarse aleatoria, como lo es también en la vida, si lo analizas un poco, resulta, como lo es también en muchos casos, que no es para nada aleatoria, sino que se vincula con una serie de situaciones anteriores que son propiciadas por acciones emprendidas por cuenta propia, ahí es donde el destino nos confronta un poco", detalló.

Altamirano destacó que el protagonista tomó una serie de decisiones con base en sus debilidades, las cuales provocaron un hecho en el que, aparentemente, se vio involucrado de manera involuntaria.

"Entonces, ese momento tampoco es tan aleatorio, son sus debilidades, las debilidades de él como las de cualquier ser humano, que lo llevan a este cauce de hechos concatenados que terminan en una situación tremenda para él”, explicó

"Es la acción propia también, uno hace algo y en medio de ese actuar ocurre una desgracia o algo bueno, pero siempre es por el actuar”, reiteró el escritor sobre su obra, que está situada en Nueva York, Estados Unidos, en donde dijo: "parte de las tretas del destino es cuando estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, sin duda".