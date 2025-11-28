#PuntosyComas ¬ La falta de crédito ahoga a las empresas en México, dice Cepal

Pedro Mellado Rodríguez

27/11/2025 - 8:26 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

México es, por mucho, el país de AL donde más bajó la pobreza en 10 años, dice Cepal

La pobreza en México alcanzó su nivel más bajo en los últimos 40 años, dice Sheinbaum

La reducción de pobreza y desigualdad demuestra que el sistema funciona: Sheinbaum

La Cepal señala que uno de los principales cuellos de botella que enfrentan las empresas en México, América Latina y a nivel global, es el acceso a un financiamiento adecuado y oportuno. La oferta de crédito caracterizado por altas tasas de interés, condiciones crediticias más estrictas y crecientes exigencias regulatorias.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) desempeñan un papel central en la estructura económica de México. Constituyen una fuente primordial de empleo y producción, dinamizan las economías regionales y locales, y han aportado a la transformación productiva de los territorios. En conjunto, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas representan el 99 por ciento de las unidades productivas en nuestro país, concluye el estudio “Hacia un financiamiento renovado para las Pymes en México”, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la Organización de las Naciones Unidas, elaborado por los investigadores Nahuel Oddone e Iván Estola, difundido este jueves 27 de noviembre del 2025.

Sin embargo, pese a su relevancia estratégica, el ecosistema en el que operan enfrenta importantes desafíos estructurales que limitan su surgimiento, capacidad de crecimiento, procesos de innovación e inserción efectiva en las cadenas de valor. Pero, además, entre los diez factores que más afectaron el crecimiento de las empresas en 2023 en México, se destacaron el costo del financiamiento (en el 25.8 por ciento de los casos) y la falta de financiamiento (en el 20.7 por ciento) de acuerdo con la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi. Por lo tanto, advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se requiere que en México se realice una obligada alfabetización financiera de Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes).

Las pequeñas y medianas empresas contribuyen con el 52 por ciento del Producto Interno Bruto del país (PIB) y emplean a 27 millones de personas, que representan el 68.4 por ciento del total de quienes trabajan en el sector empresarial. Las medianas empresas tienen una mayor participación en actividades industriales, mientras que las pequeñas predominan en comercio minorista y servicios.

Las microempresas representan el 95.4 por ciento de las unidades económicas del país y emplean al 41.4 por ciento de los mexicanos que tienen trabajo permanente. Sin embargo, durante el 2023 sólo el 10.1 por ciento de las microempresas mexicanas recibieron créditos para apoyar e impulsar su consolidación y crecimiento. Las microempresas son unidades económicas familiares con un máximo de 10 trabajadores, principal pilar de sustento de la economía nacional, según datos de los Censos Económicos 2024 realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y publicados el jueves 24 de julio del 2025.

Por otra parte, en conjunto, las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) representan el 99 por ciento del total de unidades productivas en México. Se estima que existen en nuestro país 4.5 millones de microempresas, que representan el 95 por ciento del total de empresas del país. Las pequeñas empresas suman aproximadamente 190 mil establecimientos, el 4 por ciento del total, mientras que las medianas alcanzan las 38 mil unidades productivas, el 0.08 por ciento del total, según estimaciones de la Secretaría de Economía en 2024.

Uno de los principales cuellos de botella que enfrentan estas empresas —en México, en América Latina y a nivel global— es el acceso a un financiamiento adecuado y oportuno. La oferta de crédito caracterizado por altas tasas de interés, condiciones crediticias más estrictas y crecientes exigencias regulatorias. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entre los diez factores que más afectaron el crecimiento de las empresas en 2023 en México, se destacan el costo del financiamiento (en el 25.8 por ciento de los casos) y la falta de financiamiento (en el 20.7 por ciento de las unidades encuestadas.

Para subsanar las debilidades estructurales que enfrentan las Pymes mexicanas —financiamiento limitado, baja integración en cadenas de valor, escasa digitalización y fragmentación institucional— las políticas del actual gobierno están orientadas con los siguientes propósitos:

Señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que en México se han desplegado una serie de iniciativas federales y subnacionales para fomentar el encadenamiento productivo de las Pymes en sectores estratégicos como automotriz, electrónica y agroindustria. El Plan México 2025-2030 establece metas ambiciosas, entre ellas, elevar el contenido nacional al 65 por ciento en compras públicas, ampliar los incentivos fiscales para maquinaria y canalizar 150 mil millones de pesos en créditos para modernizar procesos productivos.

Asimismo, señala la CEPAL) el Programa de Desarrollo de Proveedores, promovido por la Industria Nacional de Autopartes (INA) en alianza con la Corporación Financiera Internacional (IFC), ofrece diagnósticos empresariales, formación técnica en electromovilidad y manufactura avanzada, y acceso a financiamiento mediante alianzas con la banca de desarrollo (INA e IFC, 2025).

Refiere la CEPAL que actualmente México cuenta con una Política de Impulso a Mipymes, coordinada por la Secretaría de Economía. Esta política adopta un enfoque de acompañamiento integral, con base en ejes como la inclusión institucional, digital, financiera y comercial, y tiene como objetivo facilitar la creación, consolidación y crecimiento de las Mipymes.

A partir de un mapeo interinstitucional, se identificaron 74 acciones específicas impulsadas por distintas entidades públicas y privadas. Entre las iniciativas destacadas se encuentra el programa De la mano con tu negocio, que ofrece servicios de capacitación, asesoría empresarial, digitalización, vinculación comercial y acompañamiento a través de jornadas presenciales en todo el país. La política también contempla la articulación con programas sociales como Sembrando Vida y Original, con un enfoque territorial que busca integrara comunidades rurales, artesanales y tradicionalmente excluidas de las cadenas productivas formales.

No obstante, si bien la inclusión financiera de las pymes es una de las prioridades reconocidas dentro de la política, su tratamiento todavía depende de múltiples programas y actores sin un marco operativo común ni metas específicas coordinadas. Por ello, México podría considerar profundizar, focalizar y escalar estas acciones mediante instrumentos financieros más efectivos, una mayor articulación entre niveles de gobierno y banca de desarrollo, y mecanismos de coordinación que permitan identificar qué funciona y dónde.

Pese a los desafíos persistentes, el acceso al financiamiento para las pymes mexicanas ha mostrado una mejora significativa en los últimos 20 años, especialmente entre las empresas formalizadas. En 2018, apenas el 12.4 por ciento de las Mipymes accedía a algún tipo de financiamiento, de los cuales el 5.7 por ciento correspondía a préstamos bancarios, el 2.5 por ciento a cajas de ahorro popular y el 2.2 por ciento a proveedores y prestamistas privados. En la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024 se señala que el 57.6 por ciento de las pequeñas empresas solicitaron financiamiento y el 71.3 por ciento de las medianas con una concentración del 82.8 por ciento en la banca comercial y el 28.5 por ciento a proveedores (datos del INEGI, 2025).

En lo que se refiere a empresas medianas, México presenta niveles altos de financiamiento en comparación con otros países de América Latina, reflejo del esfuerzo realizado en los últimos años en este segmento. En 2023, el 76 por ciento de las empresas medianas formales reportaron contar con préstamos bancarios o líneas de crédito, ubicándose por encima del promedio simple regional (71.8 por ciento) y superando a países como Colombia (61.1 por ciento) y levemente al Perú (78.4 por ciento).

Por último, México destaca en la región por el elevado acceso al financiamiento bancario entre sus grandes empresas, alcanzando en 2023 un 91.9 por ciento del total, por encima del promedio regional (85.1 por ciento). Lo más significativo es el punto de partida; en 2006, solo el 22.5 por ciento de las grandes empresas mexicanas reportaba contar con crédito, lo que evidencia tanto las barreras existentes en ese momento como los avances logrados a lo largo del período.

¿Quiénes otorgan crédito a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas? Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV/2024), la banca múltiple representa el 62 por ciento de la cartera de crédito total, seguida por los organismos y entidades de fomento (INFONAVIT, FOVISSSTE, INFONACOT) con 24 por ciento, la banca de desarrollo 5 por ciento, intermediarios no bancarios regulados 5 por ciento y no regulados 6 por ciento.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La segunda vida de las cosas

“La frase ‘usar y tirar’ define el modelo económico que ha dominado la industrialización global, una metodología...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

En busca de un fiscal a modo

"La 4T quiere un Fiscal a modo, que persiga los delitos que ellos quieren perseguir y no...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Lo que sí fue un intento de golpe de Estado

"Brasil nos ofrece una lección que en México convendría no ignorar. Un verdadero golpe de Estado no...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La transición española, más allá de la democracia

España logró desmontar su antiguo orden autoritario y reconfigurar su arreglo institucional hacia un modelo de acceso...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

+ Sección

Galileo

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
2

Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

3

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
4

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
5

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
6

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Enestina Godoy asume la FGR
7

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
8

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Diciembre traerá ajustes en el calendario del ISSSTE.
9

¿Cuándo es el pago de Pensionissste correspondiente a diciembre? Aquí los detalles

La SSP de Chiapas anunció la detención de "El Coreano", quien presuntamente era uno de los reclutadores que operaban para el CJNG en el rancho Izaguirre.
10

"El Coreano", reclutador del CJNG ligado al rancho Izaguirre, es detenido en Chiapas

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
11

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

Alejandro Gertz Manero
12

La FGR de Gertz dejó al huachicol correr a sus anchas: las sentencias cayeron a CERO

13

Gertz Manero nunca solicitó el desafuero de “Alito”. Ahora el líder del PRI lo llora

Trump anunció que va a "pausar permanentemente" el ingreso a EU de migrantes provenientes de "países del tercer mundo", luego del tiroteo en Washington.
14

Trump promete "pausar permanentemente" migración a EU de países "del tercer mundo"

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
15

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
1

Dos reos mueren tras explosión e incendio en un penal de Puerto Vallarta, Jalisco

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
2

“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
3

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
4

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
5

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
6

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Empleo crece en México en octubre; sube 1.1 millones comparado a 2024
7

Empleo crece en México y suma 1.1 millones más respecto a octubre de 2024: Inegi

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
8

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

Trump anunció que va a "pausar permanentemente" el ingreso a EU de migrantes provenientes de "países del tercer mundo", luego del tiroteo en Washington.
9

Trump promete "pausar permanentemente" migración a EU de países "del tercer mundo"

Enestina Godoy asume la FGR
10

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
11

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

La Presidenta Sheinbaum reveló este viernes que "han habido más de 10 detenciones recientes" por el caso Ayotzinapa; además, evalúan el retorno de exmiembros del GIEI.
12

Hay más de 10 capturas nuevas por caso Ayotzinapa: CSP; evalúan retorno de expertos