PuntosyComas ¬ La falta de crédito ahoga a las empresas en México, dice Cepal

La Cepal señala que uno de los principales cuellos de botella que enfrentan las empresas en México, América Latina y a nivel global, es el acceso a un financiamiento adecuado y oportuno. La oferta de crédito caracterizado por altas tasas de interés, condiciones crediticias más estrictas y crecientes exigencias regulatorias.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) desempeñan un papel central en la estructura económica de México. Constituyen una fuente primordial de empleo y producción, dinamizan las economías regionales y locales, y han aportado a la transformación productiva de los territorios. En conjunto, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas representan el 99 por ciento de las unidades productivas en nuestro país, concluye el estudio “Hacia un financiamiento renovado para las Pymes en México”, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la Organización de las Naciones Unidas, elaborado por los investigadores Nahuel Oddone e Iván Estola, difundido este jueves 27 de noviembre del 2025.

Sin embargo, pese a su relevancia estratégica, el ecosistema en el que operan enfrenta importantes desafíos estructurales que limitan su surgimiento, capacidad de crecimiento, procesos de innovación e inserción efectiva en las cadenas de valor. Pero, además, entre los diez factores que más afectaron el crecimiento de las empresas en 2023 en México, se destacaron el costo del financiamiento (en el 25.8 por ciento de los casos) y la falta de financiamiento (en el 20.7 por ciento) de acuerdo con la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi. Por lo tanto, advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se requiere que en México se realice una obligada alfabetización financiera de Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes).

Las pequeñas y medianas empresas contribuyen con el 52 por ciento del Producto Interno Bruto del país (PIB) y emplean a 27 millones de personas, que representan el 68.4 por ciento del total de quienes trabajan en el sector empresarial. Las medianas empresas tienen una mayor participación en actividades industriales, mientras que las pequeñas predominan en comercio minorista y servicios.

Las microempresas representan el 95.4 por ciento de las unidades económicas del país y emplean al 41.4 por ciento de los mexicanos que tienen trabajo permanente. Sin embargo, durante el 2023 sólo el 10.1 por ciento de las microempresas mexicanas recibieron créditos para apoyar e impulsar su consolidación y crecimiento. Las microempresas son unidades económicas familiares con un máximo de 10 trabajadores, principal pilar de sustento de la economía nacional, según datos de los Censos Económicos 2024 realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y publicados el jueves 24 de julio del 2025.

Por otra parte, en conjunto, las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) representan el 99 por ciento del total de unidades productivas en México. Se estima que existen en nuestro país 4.5 millones de microempresas, que representan el 95 por ciento del total de empresas del país. Las pequeñas empresas suman aproximadamente 190 mil establecimientos, el 4 por ciento del total, mientras que las medianas alcanzan las 38 mil unidades productivas, el 0.08 por ciento del total, según estimaciones de la Secretaría de Economía en 2024.

Uno de los principales cuellos de botella que enfrentan estas empresas —en México, en América Latina y a nivel global— es el acceso a un financiamiento adecuado y oportuno. La oferta de crédito caracterizado por altas tasas de interés, condiciones crediticias más estrictas y crecientes exigencias regulatorias. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entre los diez factores que más afectaron el crecimiento de las empresas en 2023 en México, se destacan el costo del financiamiento (en el 25.8 por ciento de los casos) y la falta de financiamiento (en el 20.7 por ciento de las unidades encuestadas.

Para subsanar las debilidades estructurales que enfrentan las Pymes mexicanas —financiamiento limitado, baja integración en cadenas de valor, escasa digitalización y fragmentación institucional— las políticas del actual gobierno están orientadas con los siguientes propósitos:

Señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que en México se han desplegado una serie de iniciativas federales y subnacionales para fomentar el encadenamiento productivo de las Pymes en sectores estratégicos como automotriz, electrónica y agroindustria. El Plan México 2025-2030 establece metas ambiciosas, entre ellas, elevar el contenido nacional al 65 por ciento en compras públicas, ampliar los incentivos fiscales para maquinaria y canalizar 150 mil millones de pesos en créditos para modernizar procesos productivos.

Asimismo, señala la CEPAL) el Programa de Desarrollo de Proveedores, promovido por la Industria Nacional de Autopartes (INA) en alianza con la Corporación Financiera Internacional (IFC), ofrece diagnósticos empresariales, formación técnica en electromovilidad y manufactura avanzada, y acceso a financiamiento mediante alianzas con la banca de desarrollo (INA e IFC, 2025).

Refiere la CEPAL que actualmente México cuenta con una Política de Impulso a Mipymes, coordinada por la Secretaría de Economía. Esta política adopta un enfoque de acompañamiento integral, con base en ejes como la inclusión institucional, digital, financiera y comercial, y tiene como objetivo facilitar la creación, consolidación y crecimiento de las Mipymes.

A partir de un mapeo interinstitucional, se identificaron 74 acciones específicas impulsadas por distintas entidades públicas y privadas. Entre las iniciativas destacadas se encuentra el programa De la mano con tu negocio, que ofrece servicios de capacitación, asesoría empresarial, digitalización, vinculación comercial y acompañamiento a través de jornadas presenciales en todo el país. La política también contempla la articulación con programas sociales como Sembrando Vida y Original, con un enfoque territorial que busca integrara comunidades rurales, artesanales y tradicionalmente excluidas de las cadenas productivas formales.

No obstante, si bien la inclusión financiera de las pymes es una de las prioridades reconocidas dentro de la política, su tratamiento todavía depende de múltiples programas y actores sin un marco operativo común ni metas específicas coordinadas. Por ello, México podría considerar profundizar, focalizar y escalar estas acciones mediante instrumentos financieros más efectivos, una mayor articulación entre niveles de gobierno y banca de desarrollo, y mecanismos de coordinación que permitan identificar qué funciona y dónde.

Pese a los desafíos persistentes, el acceso al financiamiento para las pymes mexicanas ha mostrado una mejora significativa en los últimos 20 años, especialmente entre las empresas formalizadas. En 2018, apenas el 12.4 por ciento de las Mipymes accedía a algún tipo de financiamiento, de los cuales el 5.7 por ciento correspondía a préstamos bancarios, el 2.5 por ciento a cajas de ahorro popular y el 2.2 por ciento a proveedores y prestamistas privados. En la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024 se señala que el 57.6 por ciento de las pequeñas empresas solicitaron financiamiento y el 71.3 por ciento de las medianas con una concentración del 82.8 por ciento en la banca comercial y el 28.5 por ciento a proveedores (datos del INEGI, 2025).

En lo que se refiere a empresas medianas, México presenta niveles altos de financiamiento en comparación con otros países de América Latina, reflejo del esfuerzo realizado en los últimos años en este segmento. En 2023, el 76 por ciento de las empresas medianas formales reportaron contar con préstamos bancarios o líneas de crédito, ubicándose por encima del promedio simple regional (71.8 por ciento) y superando a países como Colombia (61.1 por ciento) y levemente al Perú (78.4 por ciento).

Por último, México destaca en la región por el elevado acceso al financiamiento bancario entre sus grandes empresas, alcanzando en 2023 un 91.9 por ciento del total, por encima del promedio regional (85.1 por ciento). Lo más significativo es el punto de partida; en 2006, solo el 22.5 por ciento de las grandes empresas mexicanas reportaba contar con crédito, lo que evidencia tanto las barreras existentes en ese momento como los avances logrados a lo largo del período.

¿Quiénes otorgan crédito a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas? Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV/2024), la banca múltiple representa el 62 por ciento de la cartera de crédito total, seguida por los organismos y entidades de fomento (INFONAVIT, FOVISSSTE, INFONACOT) con 24 por ciento, la banca de desarrollo 5 por ciento, intermediarios no bancarios regulados 5 por ciento y no regulados 6 por ciento.