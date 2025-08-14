La reducción de pobreza y desigualdad demuestra que el sistema funciona: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum criticó que la noticia de la caída histórica de la pobreza no ocupara las primeras planas de los medios de comunicación. "Debía haber sido ocho columnas en todos los periódicos", afirmó.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana de este jueves que la reducción de la pobreza y la desigualdad en México demuestra que el sistema funciona, y lamentó que los medios de comunicación no destacaran los datos históricos que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el tema, ya que se trata de "una hazaña de la Cuarta Transformación".

"Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación, demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y, además, la desigualdad, es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo afirmó que "hay que estar muy orgullosos como mexicanas y mexicanos porque este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto: el humanismo". "Un proyecto humanista se demuestra en esto: en la reducción de la pobreza. Y estamos seguros de que vamos a seguir avanzando. Por eso hablamos de la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación", agregó.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, criticó a los medios de comunicación porque la noticia de la caída de la pobreza en el país no apareció en las primeras planas que se publicaron hoy. "Debía haber sido ocho columnas en todos los periódicos. En algunos no, algunos ni lo tocaron, pero, bueno, ese es otro tema", declaró ante la falta de difusión de la información.