¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

Un estudio reveló que las personas que consumen regularmente alimentos o bebidas ricas en polifenoles pueden tener una mejor salud del corazón.

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS).- Puede que nunca lo hayas pensado, pero lo que comes a diario podría estar jugando un papel clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que actúan de manera silenciosa, ayudando a tu organismo sin que te des cuenta. Aunque parezca sorprendente, la ciencia empieza a revelar cómo ciertos nutrientes cotidianos podrían marcar la diferencia con el tiempo.

No se trata de dietas complicadas ni de ingredientes difíciles de conseguir. Incorporar pequeñas elecciones en tu alimentación podría ser suficiente para notar un efecto a largo plazo. Pero, ¿cuáles son estos alimentos y cómo trabajan realmente por tu salud cardiovascular? Los últimos estudios ofrecen pistas que podrían cambiar la forma en que vemos nuestra dieta diaria.

Alimentos cotidianos que podrían proteger tu corazón

El último trabajo al respecto, publicado en BMC Medicine y realizado por el King's College de Londres (Reino Unido), descubrió que aquellos con mayor adherencia a patrones dietéticos ricos en polifenoles tenían un menor riesgo previsto de enfermedad cardiovascular (ECV).

Los polifenoles son compuestos naturales que se encuentran en las plantas y que están relacionados con diversos beneficios para la salud, incluida una mejor salud del corazón, el cerebro y el intestino.

En este contexto, el estudio siguió a más de tres mil 100 adultos de la cohorte TwinsUK durante más de una década y descubrió que las dietas ricas en grupos específicos de polifenoles estaban relacionadas con perfiles de presión arterial y colesterol más saludables, lo que contribuía a puntuaciones más bajas de riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Qué alimentos tienen polifenoles

Concretamente el estudio señalo que las personas que consumen regularmente alimentos y bebidas ricas en polifenoles, como té, café, bayas, cacao, frutos secos, cereales integrales y aceite de oliva, pueden tener una mejor salud cardíaca a largo plazo.

Aquí tienes 15 opciones fáciles de incorporar a tu dieta diaria:

Té verde – Una taza diaria llena de catequinas que tu corazón agradecerá. Café – Más que energía: sus ácidos clorogénicos ayudan a tu salud cardiovascular. Cacao y chocolate negro – Disfruta del placer con beneficios para tu corazón. Bayas (arándanos, frambuesas, moras, fresas) – Antocianinas que fortalecen tu organismo. Frutos secos (almendras, nueces, avellanas) – Snack saludable y cargado de polifenoles. Aceite de oliva virgen extra – El clásico de la dieta mediterránea con poder antioxidante. Manzanas – Dulces y nutritivas, contienen flavonoides y ácidos fenólicos. Uvas y vino tinto – Un toque de resveratrol que cuida tu corazón (con moderación). Cítricos (naranjas, limones, pomelos) – Flavanonas que dan un empujón a tu salud. Cebolla roja – Su quercetina es un potente aliado cardiovascular. Brócoli y coles de Bruselas – Ácidos fenólicos que refuerzan tu organismo. Legumbres (lentejas, garbanzos, frijoles) – Combinan fibra y polifenoles en cada bocado. Cereales integrales (avena, trigo integral, cebada) – Lignanos y antioxidantes naturales. Tomates – Sus flavonoides y ácidos fenólicos los hacen imprescindibles. Hierbas y especias (orégano, clavo, canela, romero) – Concentrados en polifenoles y sabor.

Incorporar estos alimentos no requiere dietas complicadas ni cambios drásticos, pero sí puede marcar la diferencia a largo plazo en tu salud cardiovascular.

"Nuestros hallazgos demuestran que la adherencia a largo plazo a dietas ricas en polifenoles puede ralentizar considerablemente el aumento del riesgo cardiovascular con la edad", explica la profesora Ana Rodríguez-Mateos, autora principal y profesora de Nutrición Humana en el King's College de Londres.

Incluso pequeños cambios sostenidos hacia alimentos como bayas, té, café, frutos secos y cereales integrales pueden ayudar a proteger el corazón con el tiempo.

¿En qué consistió el estudio?

Por primera vez, los investigadores también analizaron una gran cantidad de metabolitos en la orina que se producen cuando el cuerpo descompone los polifenoles. Estos biomarcadores confirmaron que las personas con niveles más altos de metabolitos de polifenoles -especialmente los derivados de grupos específicos de polifenoles, flavonoides y ácidos fenólicos- presentaban un menor riesgo cardiovascular. También presentaban niveles elevados de colesterol HDL, también conocido como colesterol "bueno".

El estudio utilizó un puntaje dietético de polifenoles (PPS) recientemente desarrollado para capturar la ingesta de 20 alimentos clave ricos en polifenoles que se consumen comúnmente en el Reino Unido, desde té y café hasta bayas, aceite de oliva, nueces y cereales integrales.

Esta puntuación mostró asociaciones más fuertes con la salud cardiovascular que las estimaciones de la ingesta total de polifenoles, probablemente porque captura los patrones dietéticos generales en lugar de compuestos individuales. Este hallazgo sugiere que considerar la dieta completa proporciona una imagen más precisa de cómo los alimentos ricos en polifenoles trabajan juntos para apoyar la salud cardíaca a largo plazo.

"Esta investigación proporciona pruebas sólidas de que incluir regularmente alimentos ricos en polifenoles en la dieta es una forma sencilla y eficaz de favorecer la salud cardíaca. Estos compuestos vegetales están ampliamente disponibles en los alimentos cotidianos, lo que la convierte en una estrategia práctica para la mayoría de las personas", afirma el doctor Yong Li, primer autor del estudio.

A modo de conclusión, los investigadores señalan que, si bien el riesgo cardiovascular aumenta naturalmente con la edad, una mayor ingesta de polifenoles se asoció con una progresión más lenta del riesgo durante el periodo de seguimiento de 11 años. También enfatizan la necesidad de futuros estudios de intervención dietética para validar aún más estas asociaciones.