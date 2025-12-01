Caso Manzo: Ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"

En avances respecto al caso Carlos Manzo, la SSPC ligó directamente al grupo criminal conocido como "Los Erres" en el asesinato del exalcalde de Uruapan. Asimismo, "El Pelón", presunto reclutador del joven que llevó a cabo el ataque, fue vinculado a proceso.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) vinculó hoy a "Los Erres" con el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán. Asimismo, se procesó a Jaciel Antonio "N", alias "El Pelón", por su presunta participación en el hecho.

En conferencia de prensa, Omar García Harfuch, titular de la dependencia, señaló al grupo criminal de estar relacionados directamente con el homicidio del político perpetrado el 1 de noviembre.

"Los tenemos vinculados y relacionados, de manera directa, con el homicidio del presidente municipal y con otros delitos", declaró el funcionario durante la conferencia en la que se presentaron avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mediante el cual se ha logrado la detención de 134 personas, además del aseguramiento de 425 kilos de droga.

"Por instrucciones de la Presidenta, continuaremos visitando municipios, sectores productivos y autoridades locales de Michoacán para supervisar avances, fortalecer la coordinación y escuchar directamente a la ciudadanía", apuntó García Harfuch.

Vinculan a proceso a "El Pelón"

Aunado a las declaraciones de Harfuch, un Juez de Control vinculó a proceso a Jaciel Antonio "N", alias "El Pelón", quien es señalado de reclutar a dos jóvenes que participaron en el asesinato de Carlos Manzo y que fue detenido el pasado 24 de noviembre.

El presunto criminal fue procesado por los delitos de cohecho en contra de la sociedad y extorsión contra la madre de uno de los jóvenes reclutados.

La autoridad estableció un periodo de cuatro meses con el objetivo de que la Fiscalía General del estado (FGE) de Michoacán pueda llevar a cabo una investigación complementaria. Asimismo, dio a la defensa un plazo de tres días para impugnar la vinculación a proceso.

Actualmente, "El Pelón" se encuentra en prisión preventiva oficiosa ordenada durante una audiencia que se realizó el 25 de noviembre.

En Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, detuvieron a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en… pic.twitter.com/1XbEfhSzXe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 24, 2025

Según la Fiscalía General del estado (FGE) de Michoacán, el presunto reclutador de dos personas para concretar el asesinato del exalcalde de Uruapan habría ofrecido cinco mil pesos a policías para que no lo detuvieran.

Asimismo, habría extorsionado a la señora María Esther Aceves Constantino para exigirle un pago de 10 mil pesos, bajo el argumento de que presuntamente había ayudado a su hijo, Fernando Josué, menor de edad, y a su amigo Víctor Manuel —identificado como el tirador que mató al Alcalde de Uruapan—, pues ambos habían sido detenidos por vender droga y “El Pelón” habría cubierto cinco mil pesos por cada uno.

Jaciel Antonio "N", de 36 años de edad, fue detenido en las inmediaciones de un hotel en Uruapan. A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) subrayó que la detención se logró como resultado de seguir las líneas de investigación vigentes sobre un grupo criminal al que se le atribuye la planeación del homicidio de Manzo.

Según lo señalado por las autoridades, "agentes de seguridad realizaron trabajos de gabinete y campo que permitieron identificar a un sujeto señalado como reclutador de personas de centros de rehabilitación para adicciones, quienes posteriormente desempeñaban funciones de sicariato y distribución de droga en la zona".