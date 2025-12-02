Fiscalía de Sonora descubre documentos apócrifos a un mes del incendio en Waldo’s

Redacción/SinEmbargo

02/12/2025 - 5:38 pm

La Fiscalía de Sonora anunció que ha hallado documentos apócrifos en el caso de la sucursal de Waldo`s que se incendio en Sonora y dejó 24 muertos.

La Fiscalía de Sonora halló documentos apócrifos relacionados con el caso de la sucursal de un Waldo's que se incendió en Hermosillo y dejó 24 muertos.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora reveló este martes que halló documentación apócrifa relacionada con la sucursal de una tienda Waldo's que se incendió en Hermosillo y dejó al menos 24 muertos y varios heridos. Además, anunció que están cerca de concluir con el análisis para determinar las causas de la tragedia. Luego de más de un mes, no hay detenidos por este incidente.

"Entre los hallazgos más relevantes hasta el momento, se ha identificado el uso de documentación apócrifa, así como un documento en particular que fue utilizado para realizar trámites oficiales y cuyo contenido no coincide con la realidad", señaló el Fiscal General de Sonora, Gustavo Salas, sobre avances de investigación Waldo's.

Sin embargo, el Fiscal no dio más detalles sobre los hallazgos. Lo que sí dijo fue que ha culminado con "los trabajos enfocados a establecer, con base en pruebas científicas, la mecánica de los hechos y las circunstancias que provocaron el siniestro". Han entregado además al Ministerio Público "diversos dictámenes periciales donde se establece la causa raíz del siniestro".

Pero Salas aseguró que aún trabajan en el expediente del análisis cromatográfico practicado al fluido utilizado como refrigerante del transformador, a efecto de detectar y diagnosticar los gases disueltos en dicho material, estudio que fue realizado por un laboratorio especializado en el Estado de México, el cual el pasado 26 de noviembre entregó a la Fiscalía.

"En este contexto, únicamente se está a la espera del dictamen pericial que deberá rendir el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C., para que una vez que se tenga el último de los dictámenes se proceda a analizar metodológicamente y a contrastar todos ellos. Permitirá determinar el origen, las causas y las condiciones que generaron los hechos que hoy se investigan", adelantó el Fiscal de Sonora.

Luego de un mes sin detenidos por la tragedia, Salas detalló que han entrevistado y han declarado más de una decena de personas vinculadas con la operación del establecimiento mercantil, y han recabado ya por parte del MP diversa información consistente en "23 documentales de carácter legal y regulatorio: actas constitutivas de la empresa, dictámenes de los dispositivos del sistema contra incendios y PC de la sucursal siniestrada, planos del inmueble y otros documentos de vital importancia".

"Se ha entrevistado y declarado a diversos servidores y exservidores públicos de los tres niveles de gobierno que contemporáneamente a su gestión la sucursal siniestrada estuvo en operación. Cuatro de estos exservidores públicos que no habían sido localizados ya fueron requeridos para rendir su declaración ante el MP, a los que además se sumarán otros en los próximos días", explicó.

Incendio en Waldo’s de Hermosillo, Sonora suma 24 víctimas
El incendio en un Waldo’s de Hermosillo, Sonora, ha dejado 24 muertos. Foto: Arturo Castro, Cuartoscuro

El Fiscal de Sonora afirmó que están "conscientes y hondamente preocupados" por alcanzar en el menor tiempo posible los resultados que permitan concluir exitosamente la investigación. "Y sabemos del reclamo y la demanda social en profundizar esta investigación en el menor tiempo posible, sin embargo, la magnitud del evento, las pérdidas causadas y los daños sufridos por las víctimas directas e indirectas nos obligan a actuar de manera cuidadosa y decidida", completó.

También afirmó, ante los cuestionamientos, que, desde que ocurrió la tragedia, el MP de Sonora y sus auxiliares "no han dejado de actuar ni un sólo día en la investigación del hecho" para que "mañana no pueda invocarse parcialidad", y que se sostenga por sí sola la versión de la Fiscalía ante los tribunales.

"Incluso esta Fiscalía ha desplegado personal en entidades como Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México y Baja California, con el fin de llevar a cabo diversas diligencias y coordinación con distintas autoridades", concluyó Salas.

El incendio ocurrido el sábado 1 de noviembre en una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de al menos 24 personas muertas y 11 lesionadas. Entre las víctimas hay menores de edad.

Un incendio registrado en una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de al menos 22 personas muertas.
Sonora cerró las 68 sucursales de Waldo's en la entidad para una "revisión exhaustiva" tras la tragedia. Foto: Protección Civil Sonora

Las autoridades han adelantado que la tienda operaba desde 2021 sin un programa interno de Protección Civil autorizado.

Un día después del incendio, el Secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, instruyó a la cadena de tiendas de autoservicio Waldo's el cierre de las 68 sucursales que operan en el estado, para ser sometidas a una profunda revisión, luego del incendio en Hermosillo.

La semana siguiente al incendio, el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidió a Armando Castañeda Sánchez, titular de Protección Civil (PC) del estado, separarse de su cargo temporalmente, mientras se desarrollan las investigaciones, con el propósito de que el funcionario no sea "juez y parte".

A pesar de que aún no se determina la causa de la tragedia, la Fiscalía de Sonora adelantó que no se ha detectado ningún indicio de que el incendio haya sido intencional, por lo que "la hipótesis de trabajo es que el evento fue accidental", aunque no descartaron "ningún punto controvertido o arista existente".

