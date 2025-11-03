Sonora: Cierran 68 tiendas Waldo’s tras incendio; investigan falla en transformador

Redacción/SinEmbargo

02/11/2025 - 6:29 pm

El Secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, instruyó el día de hoy a la cadena de tiendas de autoservicio Waldo´s, el cierre de las 68 sucursales.

La Fiscalía de Sonora indicó que la línea de investigación sobre el percance señala que una falla en un transformador habría provocado el incendio.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- El Secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, instruyó este domingo a la cadena de tiendas de autoservicio Waldo's el cierre de las 68 sucursales que operan en el estado, para ser sometidas a una profunda revisión, luego del incendio de ayer en Hermosillo que ha dejado, hasta el momento, 23 muertos y 11 lesionados.

“El día de ayer, en una comunicación que tuve con el dueño de la empresa, se le instruyó que cerraran cada una de las instalaciones, 68 instalaciones, hasta donde tenemos conocimiento, en el estado de Sonora, para que pudieran cerrar las puertas de todos estos establecimientos y así iniciar una revisión profunda”, indicó el funcionario estatal en conferencia de prensa.

De acuerdo con el funcionario estatal, el cierre tiene el propósito de realizar una exhaustiva revisión protocolaria del cumplimiento de las normas, para garantizar la seguridad de las personas que asisten a estos establecimientos comerciales.

“Vamos a iniciar un proceso de evaluación junto con los gobiernos municipales que se encargan de esta parte, de tal suerte que se pueda concluir en que no tengamos ningún establecimiento que ponga en riesgo a ningún ciudadano”, afirmó el Secretario de Gobierno.

De acuerdo con la información oficial, las primeras sucursales revisadas fueron las ubicadas sobre avenida Revolución y calle 47, así como la ubicada en la plaza La Herradura. Ambos procedimientos fueron dirigidos por personal Protección Civil y el área fue resguardada por parte de los elementos policiales.

Por su parte, Waldo´s colocó un comunicado en una de sus sucursales en el que indicó que la empresa apoyará a las familias de los afectados y colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.

“La Familia Waldo’s está profundamente dolida y consternada por los trágicos hechos ocurridos ayer en nuestra sucursal del centro de Hermosillo. En este momento, no hay nada más importante que atender esta emergencia y apoyar a las familias de quienes perdieron la vida y a las personas lesionadas”, sostuvo la cadena comercial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGE) señaló que la institución trabaja con la hipótesis de que "el evento fue accidental y la línea de Investigación versa respecto de un transformador que se encontraba en el interior del establecimiento comercial".

"En cuanto el departamento de Bomberos permita el acceso al interior del local, ya que aún siguen removiendo escombros, se revise la estructura y se permita con seguridad el ingreso de los peritos, se podrá determinar con precisión las causas del siniestro, y en su caso, corroborar la línea de investigación sobre la base de los indicios existentes, que presume pudiera ser el origen del foco del incendio", detalló la Fiscalía en su cuenta oficial de X.

El parte médico que proporcionaron las autoridades indicó que por el momento son seis las personas hospitalizadas. "Según información proporcionada por la Secretaría de Salud, sube el número a 6 hospitalizados por un reingreso que ya había sido dado de alta de la Unidad de Medicina Familiar 37 del IMSS que volvió a solicitar valoración en el HIES IMSS Bienestar siendo ingresada a urgencias", subrayó la dependencia.

