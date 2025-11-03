Humo tóxico impidió salir a las 23 víctimas del Waldo's; 2 jóvenes siguen graves: FGE

La Fiscalía de Sonora informó esta tarde que dos jóvenes siguen hospitalizados tras el incendio en Waldo’s de Hermosillo, por lo que investigan fallas eléctricas y protocolos de emergencia dentro del establecimiento.

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora presentó este lunes los avances en la investigación sobre el incendio registrado el pasado sábado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, que provocó la muerte de 23 personas y dejó a más de 10 lesionadas, entre ellas una joven de 20 años y una adolescente de 16.

En conferencia de prensa, las autoridades estatales informaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas, luego de que presuntamente se registrara una falla en un transformador eléctrico dentro del establecimiento, lo que originó la rápida propagación del fuego y la acumulación de humo tóxico que dificultó la salida de clientes y trabajadores.

El Secretario de Salud de Sonora, José Luis Alomía Zegarra, detalló que, hasta el corte de las 12:00 horas de hoy, tres personas continúan hospitalizadas, mientras que otras 12 fueron dadas de alta tras recibir atención médica y seguimiento domiciliario para vigilar su evolución.

Rueda de prensa de actualización sobre incendio en tienda de autoservicio en Hermosillo pic.twitter.com/3MxzN4tELT — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 3, 2025

De las personas que permanecen internadas, dos presentan lesiones graves y se encuentran en un hospital privado. Entre ellas se encuentra una joven de 20 años que se reporta estable y cuya familia autorizó su traslado a Arizona para continuar con su recuperación médica.

La otras persona hospitalizada es una adolescente de 16 años atendida en una unidad del programa IMSS-Bienestar. La paciente presenta lesiones menores y se mantiene en observación, aunque se prevé que sea dada de alta en las próximas horas una vez que los médicos confirmen su estabilidad.

Respecto a los decesos por la explosión, las autoridades de salud indicaron que las principales causas fueron la inhalación de gases tóxicos, lo que permitió a los peritos identificar la identidad de las víctimas, mediante análisis realizados en el lugar de los hechos y en los laboratorios forenses.

Enluta a México explosión e incendio en tienda Waldo's de Hermosillo, con al menos 23 muertos -hombres, mujeres, menores- y 12 heridos por presunto estallido en transformador CFE.

Autoridades niegan atentado.

Otra vez un siniestro en Sonora que recordó tragedia en Guardería ABC. pic.twitter.com/T1LbuboogG — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) November 2, 2025

Por su parte, la Fiscalía estatal dio a conocer que continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio y esclarecer si existieron fallas en las medidas de seguridad o en los protocolos de emergencia del establecimiento. También se revisará el funcionamiento del transformador eléctrico y la respuesta del personal ante la emergencia.

La institución precisó que, hasta el momento, se coordina con Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para realizar peritajes técnicos que permitan establecer responsabilidades, así como verificar si el inmueble contaba con rutas de evacuación y extintores en condiciones adecuadas.