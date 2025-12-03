"Van dos, nos faltan otros dos", dice EU a "Chapitos" tras declaratoria de "El Güero"

El gobierno de EU celebró que Joaquín Guzmán López se declarara culpable en EU, algo que ya hizo su hermano Ovidio, "El Ratón"; en México, siguen prófugos otros dos integrantes de "Los Chapitos": Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– El gobierno de Estados Unidos (EU) celebró este martes que Joaquín Guzmán López, "El Güero", hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera y uno de los líderes de "Los Chapitos", se declara culpable de cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, algo que ya había hecho su hermano Ovidio en meses pasados. Sin embargo, advirtieron al resto de los hermanos, que siguen prófugos en México, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.

"Cayeron dos, vamos por otros dos", dijo Adam Gordon, Fiscal federal para el Distrito Sur de California.

Por su parte, Pam Bondi, la Fiscal general de EU, aseguró que la declaración de culpabilidad de "El Güero" "es una gran victoria contra el Cártel de Sinaloa". "Bajo el liderazgo de ‘Los Chapitos’, el Cártel de Sinaloa ha alimentado la crisis de drogas más mortífera en la historia de nuestra nación, fabricando veneno y lucrando con la destrucción de vidas estadounidenses”, declaró a su vez Terrance Cole, titular de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

La DEA, añadió Cole, "mantiene su compromiso de desmantelar el control del Cártel de Sinaloa, exponer sus redes criminales y hacer justicia por los cientos de miles de vidas perdidas por su avaricia". "La declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López representa otro golpe a las despiadadas operaciones del cártel. No nos detendremos hasta que estos narcoterroristas rindan cuentas y el pueblo estadounidense esté protegido", completó.

EU señala a Guzmán López y a sus hermanos de tomar el relevo de su padre y liderar conjuntamente la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más notorias del mundo, señalados sobre todo por traficar fentanilo, así como heroína y cocaína a EU.

"Los Guzmán han convertido el tráfico de fentanilo y otras drogas peligrosas en un negocio familiar”, declaró el subdirector interino Gregory Heeb, de la División de Investigación Criminal del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

La narrativa de las agencias estadounidenses precisan que Joaquín Guzmán López y sus tres hermanos, conocidos colectivamente como "Los Chapitos", asumieron el liderazgo del Cártel de Sinaloa tras el arresto de "El Chapo" Guzmán Loera en 2016 y su posterior condena en el Distrito Este de Nueva York.

Además, la defensa de Guzmán López confirmó que su cliente admitió haber intervenido en hechos que derivaron en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de llevarlo a territorio estadounidense bajo un esquema que incluyó engaños y el uso de una aeronave, es decir, secuestró al cofundador, junto con "El Chapo" Guzmán, del Cártel de Sinaloa.

Los tres hermanos de "El Güero" también están acusados ​​de tráfico de drogas en Estados Unidos. Se espera que tanto Ovidio como Joaquín colaboren con las autoridades estadounidenses.

En julio, Ovidio Guzmán López, "El Ratón", extraditado a EU luego de una captura fallida en 2019 conocida como "El Culiacanazo", se declaró culpable de cuatro cargos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego en el Distrito Norte de Illinois y está a la espera de su sentencia.

"Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar están acusados ​​tanto en el Distrito Norte de Illinois como en el Distrito Sur de Nueva York. Se encuentran prófugos. El Departamento de Estado de EU ha emitido recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a sus arrestos y condenas", remarcó el gobierno estadounidense.