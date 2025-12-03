Incendio en la Sierra de Guadalupe, en Ecatepec y Tlalnepantla, moviliza a bomberos

El incendio en Sierra de Guadalupe inició desde el martes por la tarde y se extendió durante la noche, pero aún se desconoce la causa de su origen.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- Los servicios de emergencia buscan controlar desde el martes un incendio en la Sierra de Guadalupe, a la altura de Lomas de Tepeolulco, en los limites de los municipios de Ecatepec y Tlalnepantla, en el Estado de México.

El incendio inició durante la tarde del martes en la zona que divide a Lomas de Tepeolulco, del municipio de Tlalnepantla, con Tablas del Pozo, del municipio de Ecatepec. No obstante, el fuego se extendió por la noche e incluso logró apreciarse a unos 20 kilómetros de distancia.

En ese marco, personal de Protección Civil y Bomberos acudieron a la zona de la emergencia para sofocar las el fuego que avanza cuesta arriba, pues este ha consumido varias hectáreas de pastizales y se alcanza a percibir desde las colonias cercanas a la Sierra de Guadalupe.

🚨🔥‼️INCENDIO EN EL CERRO DE LOMA DE TEPEOLULCO: HUMO SE VE A KILÓMETROS‼️ 🌫️🚒⚠️ 🟡 Un fuerte incendio se registra en la Sierra de Guadalupe, en los límites de Lomas de Tepeolulco (#Tlalnepantla) y Poza Honda (#Ecatepec), Edomex. Hay al menos tres focos activos. Bomberos y… pic.twitter.com/POKM8z2pkY — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) December 3, 2025

De acuerdo con el reporte de medios como Milenio, se aprecian tres secciones del incendio, de las cuales dos se encuentran en Lomas de Tepeolulco y otra en las inmediaciones de Tablas del Pozo, específicamente por el lado de San Andrés de la Cañada, en Ecatepec.

Hasta este momento, se desconoce la causa del inicio del fuego, pero los servicios de emergencia laboran en la medida de lo posible para contenerlo, ya que la zona donde ocurre el siniestro cuenta con áreas escarpadas, cañadas y barrancas que dificultan más estas acciones.

En ese contexto, cabe recordar que Protección Civil cuenta con las siguientes recomendaciones:

Conservar la calma.

Buscar un extintor.

No intentar apagar el fuego con agua, ya que este podría ser producto de un corto circuito.

Escapar gateando si el humo cubre toda zona donde te encuentras.

Colocarte en un lugar seguro si el fuego obstruye la salida.

Retirarte al ser rescatado para no interferir con el trabajo de los bomberos y rescatistas.

3/4 | 🔥 En caso de incendio forestal, los vientos fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán Quintana Roo, Chihuahua y Coahuila 🌬️ pueden favorecer la propagación. pic.twitter.com/3y5sZSP1Yb — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 28, 2025

Las autoridades municipales y del Estado de México no ha reportado víctimas por este caso, pero la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México cuenta el número de emergencia 800-696-9696, del Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México.

De igual forma, Protección Civil puso a disposición los números 55 5630 5360 y 55 4165-0823, del Centro Estatal de Combate y Control de Incendios, así como el 722-878-9819 de Probosque, y el 800-7370-000 de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).