¿Cómo disfrutar al máximo de Tim Burton El Laberinto? Te compartimos algunos consejos

Si eres fan de Edward Scissorhands, Beetlejuice o Jack Skellington no te puedes perder esta exposición que cuenta con figuras increíbles.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- Tim Burton es uno de los directores y productores de cine más consentidos del país, gracias a sus historias como El cadáver de la novia, El joven manos de tijera, Beetlejuice y Frankenweenie, entre otras, que conectan con los espectadores mexicanos. Muestra de esto es la experiencia "Tim Burton El Laberinto" que llegó a la capital hace unos meses y gracias a su éxito extendió su tiempo en la ciudad. ¿Qué encontraremos en la experiencia y cómo disfrutarla al máximo? Aquí te contamos.

¿Qué es Tim Burton El Laberinto?

Esta es un experiencia enfocada en las creaciones del director Tim Burton, aquí es posible sumergirse en el mundo oscuro y mágico de sus personajes más icónicos y de las historias que han marcado a generaciones.

El recorrido cuenta con cientos de piezas originales como dibujos, animaciones, además de figuras realmente detalladas de personajes como Edward Scissorhands, el Sombrerero o el Pingüino de la icónica Batman, sólo por mencionar algunos.

¿Cómo disfrutar de esta experiencia?

Si aún no has ido a Tim Burton El Laberinto o piensas volver, te compartimos algunos datos y consejos para que tu visita sea aún más especial y la disfrutes al máximo.

Déjate sorprender

La experiencia inicia con todos los asistentes en una sala principal que tiene varias puertas, cuando el encargado aprieta un botón debes elegir una puerta rápidamente y entrar, hay varias opciones y cada una nos sorprende con lo que hay detrás. La dinámica continua al ir abriendo las siguientes puertas, esta vez sin presiones, hay salas en las que habrá varias opciones y cada una te llevará a un lugar diferente y otras que abren a la misma sala porque son puntos imperdibles para todos.

Personajes como Edward Scissorhands, Beetlejuice o Jack Skellington son obligados y están en salas que sí o sí verás, esto es bueno ya que son de los personajes más populares y favoritos; en cambio el Pingüino, Sweeney Todd o el Chico Ostra, dependerán de las elecciones de puertas que cada asistente haga.

En redes circula un mapa con los detalles de qué hay en cada sala y elección pero nuestro consejo es sorpréndete, elije puertas y déjate llevar, es realmente divertido descubrir qué hay detrás de cada una, además de de que sacar dicho mapa está prohibido y te pueden sacar .

Nota cada detalle y ten paciencia

El detalle de cada figura es impresionante y resulta muy bello poder observar cada una. Además, este es el momento para inmortalizar la visita con la foto junto a ese personaje favorito, ya sea Jack Skellington, Emily o el Sombrerero, hay que tener paciencia porque habrá momentos en los que la gente este haciendo una especie de fila para tomar su foto, eso sí, hay que ser consiente de que hay más personas que quieren su foto, así que si ves que hay más personas formadas o esperando, hay que tratar de hacer un par de tomas rápidas.

Recuerda llevar bien cargada la batería del celular o una recargable para que puedas tomar muchas fotos a las figuras; no se puede tomar foto a los dibujos de Burton, y no se puede usar flash.

¿Qué horario escojo?

Si tienes la opción de asistir entre semana en los primeros horarios hazlo, habrá menos gente y esto brindará la oportunidad de poder tomar mejores fotos, tardarte un poco más en cada sala, disfrutar de cada dibujo y figura. En caso de no poder ir entre semana, una opción es el primer horario del fin de semana, es decir a las 9 am, después se va llenando cada vez más, si de plano sólo se tiene la oportunidad de fin de semana y tarde, sólo recuerda tener paciencia.

Si puedes ir con un amigo o amiga, pareja o familiar que disfrute como tu de Burton o que se sorprenda con las experiencias, hazlo, sin duda disfrutarán juntos, si no hay nadie, no importa, lánzate a la aventura y déjate maravillar.

¿Dónde está y cómo llegar?

La experiencia se encuentra en Av. Constituyentes 500, Ciudad de México y tiene una duración aproximada de 60 minutos. Nuestra recomendación es llegar en transporte público, la mejor manera es irse al metro Constituyentes de la línea 7 salir del lado del Complejo Cultural Los Pinos y tomar el Cablebús, la estación en la que hay que bajar es Charrería, de ahí sólo hay que caminar unos metros para encontrar la entrada.

Otra opción es tomar un camión desde metro Chapultepec que pasen por el Lienzo Charro. Si lo que se prefiere es llegar en automóvil, el lugar cuenta con estacionamiento.

Compra con tiempo tus boletos

Los precios de los boletos para Tim Burton El Laberinto varían, por ejemplo, la entrada general cuesta 350 pesos (más cargos) si es entre semana, la entrada premium cuesta 600 pesos y sólo está disponible algunos días por lo que hay que revisar que haya para el día que buscamos. Al hablar del fin de semana los costos son diferentes: para viernes el costo puede ser de 400 o 450 pesos (más cargos), sábado y domingo tiene costo de 450 pesos hablando de entrada general, para la entrada Premium el costo es de 800 pesos (más cargos por servicio). Es importante revisar bien los precios dependiendo del día.