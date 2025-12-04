ENTREVISTA ¬ México está en la primavera de los derechos laborales: Marath Bolaños

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

03/12/2025 - 10:04 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este día que México avanzará hacia una jornada laboral de 40 horas semanales mediante un esquema gradual acordado entre el Gobierno federal, el sector empresarial y las organizaciones de trabajadores.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- El Secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, aseguró que México atraviesa “la primavera de los derechos laborales”, un periodo de avances acelerados y consensuados entre Gobierno, empresas y trabajadores, que transforman la calidad de vida de millones de personas.

“Hemos dado pasos agigantados en la materia laboral, lo he descrito anteriormente como un momento de la primavera de los derechos laborales, y la verdad es que seguimos avanzando en ellos de manera muy decidida, firme y sobre todo de consenso, que eso es parte de lo que hemos logrado en estos últimos tiempos”, afirmó en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El funcionario destacó que uno de los cambios más relevantes es la próxima implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales, una deuda histórica que tiene el gobierno con el sector laboral.

“Es un adeudo que se tenía con los trabajadores del país, cerca de 108 años de no haber discutido el tema relativo al tiempo en el trabajo. Esto da cuenta del humanismo mexicano y de todos los elementos que nos hemos propuesto como Gobierno para avanzar en la dignificación del trabajo”, señaló.

El Secretario del trabajo insistió en que esta reforma fue construida mediante diálogo y acuerdos con el sector privado y las organizaciones de trabajadores.

“Esta medida la hemos hecho en acuerdo con el mundo empresarial, con los representantes de los empleadores y con los sindicatos del mundo del trabajo. Hemos tenido muy buen diálogo con los actores de la producción, hemos logrado construir medidas muy positivas”.

También reconoció que aún pueden surgir inquietudes sobre su aplicación, pero aseguró que el proceso será gradual y con tiempo suficiente para que las empresas se adapten.

“Posiblemente podrán plantearse ciertas dudas de cómo vamos a seguir la ruta; estamos dando un tiempo con mucha holgura para que pueda darse esta medida. Confiamos en que esto genere diálogo al interior de las unidades económicas”, explicó.

El objetivo, dijo, es avanzar hacia un modelo donde las personas puedan trabajar sin sacrificar su bienestar: “Lo que queremos es que tengas la oportunidad de trabajar y que puedas tener una vida con dignidad, pero que no pierdas la vida en el trabajo”.

México reducirá jornada laboral gradualmente desde 2027.
La jornada laboral de 40 horas será una realidad en 2030, sin reducción de salarios ni prestaciones. Foto: Presidencia

Bolaños resaltó que México ha demostrado, por ejemplo en materia salarial, que la gradualidad es una herramienta eficaz para cumplir objetivos sin afectar la economía. “A través de la gradualidad, como ya lo hemos demostrado a través del salario, encontramos una herramienta que nos permite ir logrando todos estos objetivos con efectos positivos”, añadió.

Finalmente, el Secretario del Trabajo aseguró que las nuevas medidas laborales envían una señal de confianza en un contexto global incierto.

“Yo creo que es un anuncio muy positivo, habla de que hay muy buena voluntad de seguir en un proyecto económico que ha demostrado éxito, que busca una prosperidad compartida. Está mandando señales en un contexto donde pudiera haber ciertas inseguridades derivadas del exterior, y lo que se busca es que se regeneren las condiciones que mantengan a México como uno de los grandes receptores y ejes económicos para el desarrollo de inversiones, infraestructura y crecimiento del país”.

