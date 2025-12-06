Zoológico de León enfrenta críticas por muerte y fuga de animales; exigen auditoría

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025 - 11:38 pm

Ante el ocultamiento de información y la muerte de animales en el Zoológico de León, un Diputado de Morena en el Congreso de Guanajuato exigió una auditoría.

Activistas cuestionaron la versión oficial del Zoológico de León tras la muerte de varias especie de animales, como borregos muflones y pingüinos.

Guanajuato, 5 de diciembre (ZonaFranca).- Ante el ocultamiento de información y la muerte de varias especies de animales en el Zoológico de León, el Diputado de Morena en el Congreso de Guanajuato, Ernesto Millán Soberanes, exigió una auditoría al órgano a cargo de la administración de este recinto.

En los últimos días, al interior del "Zooleón" se han presentado varias anomalías: desde la muerte de pingüinos y denuncias por instalaciones inadecuadas, hasta la más reciente matanza de 24 borregos muflones por parte de una jauría de perros ferales.

Además, se reportó la muerte de un avestruz en la fosa de los leones, así como el hecho de que al menos seis lobos canadienses escaparan del sitio donde se encontraban cautivos.

Al respecto, el Diputado morenista mencionó que personal del zoológico les ha informado que el gerente general, Rigoberto Palomares Montes, no cuenta con el conocimiento necesario para estar al frente del recinto.

Dijo que se les ha dado información de que la coordinadora de nutrición no tiene conocimiento en la materia, ya que no realiza las pruebas correspondientes al forraje, pues en muchas ocasiones se han retirado plásticos y elementos extraños de las pacas de alimento.

“La muerte de ejemplares por negligencias médicas o deficiente acompañamiento, ocultando además las causas de ello, son una realidad en el zoológico; ejemplos hay muchos”, manifestó.

Ernesto Millán comentó que, si bien Rigoberto Palomares ha dado información sobre la baja de animales, los empleados del zoológico les han hecho saber que se han ocultado más datos.

Por lo anterior, solicitó que, en el plan de trabajo de la Auditoría Superior del Estado, se audite al Patronato del Zoológico de León debido a las anomalías que se han dado a conocer en las últimas fechas.

“Esto nos pone a pensar y nos tiene que hacer reflexionar que con estas acciones, que aún nos falta por referir, son resultado de una pésima gestión por parte del director Rigoberto Palomares”.

Activistas critican a Zoológico de León

La presidenta de la Unión de Rescatistas Independientes (URI), Elizabeth Chacón, aseguró que existen inconsistencias en que el ataque de una jauría a borregos muflones en el Zoológico de León haya sido premeditado.

El miércoles, el Zoológico de León aseguró que una jauría de perros ingresó al área de borregos muflones y atacó al rebaño, provocando la muerte de 24 ejemplares. En un video difundido por el gobierno de León, el director general del parque, José Rigoberto Montes Palomares, aseguró que el hecho ya fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Señaló que “no fue un hecho aislado ni fortuito, sino una acción premeditada”, por lo que entregó indicios de estos dichos.

“Acaba de haber un montón de olas cuando pasó lo del Día de los Muertos y del Halloween… agarran la zona del zoológico para hacer evento y cobrar 350 pesos por la entrada… sin ponerse a pensar el estrés que deben de vivir esos animales con el gritadero y el corredero, y ahí no dice nada”, señaló.

Sin embargo, la activista afirmó que los perros que habitan en los alrededores del zoológico no son jaurías recién llegadas, sino grupos que han estado presentes desde hace años: “Siempre ha habido estas manadas indómitas alrededor del Zoológico, son perros que ya tienen años ahí y que van de ahí a Brisas del Lago… mi pregunta es: ellos dicen que fue con premeditación, quiere decir que tuvo que haber entrado alguien con el montón de perros y llevarlos hasta donde están los borregos”.

La activista subrayó que si el Zoológico sostiene que hubo intención deliberada, debe contar con evidencia clara y no solo supuestos; de lo contrario, no existe una explicación clara de la muerte de los borregos.

“¿Quién fue el que llevó? ¿Cómo fue que entraron esos perros? ¿Tienen cámaras donde se ven esos perros atacando a los borregos? ¿Entró una camioneta? Es que cómo saben ellos que fue a propósito”, cuestionó.

Además, Elizabeth Chacón señaló que las condiciones en que se encuentran varios animales dentro del parque son inadecuadas, y aseguró que estas situaciones han sido reportadas en múltiples ocasiones sin que se tomen medidas efectivas: “No se te olvide que ya desde hace tiempo han venido diciendo la gente, y yo fui una de las que lo reportó cuando yo era consejera ciudadana animalista… que los animales estaban en pésimo estado porque un día llevé a mi nieta y los vi, los vi como los tenían”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZONA FRANCA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

