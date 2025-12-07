"Te encontraremos y hundiremos": Hegseth defiende ataques "antidrogas" en el Caribe

Pete Hegseth, Secretario de Guerra, desestimó las críticas contra la estrategia de EU para frenar el tráfico marítimo de drogas, misma que suma 22 ataques contra lanchas y al menos 87 muertes.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- El Secretario de Guerra de Estados Unidos (EU), Pete Hegseth, defendió este sábado las acciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegadas en el Caribe para hundir lanchas en las que presuntamente se trafican drogas y reiteró que el Presidente Donald Trump tiene el poder para emprender las "acciones necesarias" para defender su país.

El encargado del Departamento de Guerra también afirmó que dichas operaciones militares son una muestra de “la fuerza de la determinación estadounidense” para frenar el narcotráfico, esto en un discurso pronunciado durante el Foro Nacional de Defensa Reagan, organizado por la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan en California.

“Si trabajas para una organización terrorista designada y traes drogas a este país en un barco, te encontraremos y te hundiremos. Que no quepa duda alguna”, declaró Hegseth.

El Secretario de Guerra aprovechó su espacio en dicho foro para desestimar las críticas contra la estrategia del Gobierno de Trump para frenar el tráfico marítimo de drogas, misma que suma 22 ataques contra lanchas que han causado al menos 87 muertes. Además de que comparó estas acciones con la guerra contra el terrorismo iniciada tras los ataques del 11 de septiembre del 2001.

Durante su discurso, Hegseth recalcó que "el Presidente Trump puede y tomará medidas militares decisivas cuando lo considere oportuno para defender los intereses de nuestra nación. Que ningún país del mundo lo dude ni por un instante”.

Las declaraciones del funcionario estadounidense se dan en medio de las recientes críticas de la comunidad internacional luego de que, supuestamente, militares estadounidenses abatieron a varias personas que naufragaron tras el ataque contra una lancha, lo que representa un crimen de guerra.

Al respecto, Hegseth defendió la decisión del almirante Frank “Mitch” Bradley, comandante del Comando de Operaciones Especiales de EU, quien presuntamente ordenó el ataque de seguimiento y afirmó que “yo mismo habría tomado la misma decisión”.