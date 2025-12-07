¿Qué pasa con los terneros machos en la industria de la leche?

Katia Rodríguez

07/12/2025 - 6:30 am

Igualdad Animal México

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Cambiar nuestra alimentación para prevenir el caos climático

Las vidas ocultas detrás de los productos

Repensando tradiciones que involucran animales

Hay infinidad de realidades que la industria ganadera prefiere mantener fuera de la vista del público. Una de las menos conocidas es lo que sucede con las millones de crías animales que nacen en las granjas de leche. Son consideradas desechables desde el momento en que nacen, por el simple motivo de que no generan ganancias, no es rentable mantenerlas con vida.

Mucha gente percibe la leche y sus derivados como alimentos cotidianos o incluso esenciales, pero pocas veces se detienen a pensar lo que implica producirlos. Detrás de cada litro, de cada producto, hay prácticas, decisiones y realidades que no suelen aparecer en los comerciales ni en los empaques con vacas sonrientes pastando en grandes campos verdes. Cuando volteamos a ver lo que realmente ocurre, la historia se vuelve mucho más impactante, cruel y cruda.

¿Qué sucede en la industria láctea?

Lo que muchas personas olvidan es que para que una vaca produzca leche, primero debe estar embarazada. Esto significa que las vacas son impregnadas artificialmente y obligadas a parir una y otra vez con el fin de mantener la producción constante. Son condenadas a ciclos de dolor terribles. Aunque una vaca podría vivir más de 20 años, en la industria mexicana suelen ser enviadas al matadero alrededor de los 4 o 5 años, cuando su producción disminuye.

Igualdad Animal México
Organizaciones que luchan por los derechos de los animales en México han documentado becerros confinados en corrales muy pequeños. Foto: Igualdad Animal México

Si su cría es hembra, será separada de su madre y alimentada con fórmula hasta que alcance la edad deseada para que tenga el mismo destino de su madre. En el caso de los machos, se busca eliminarlos lo más rápido posible del sistema.

Como no producen leche, los machos se consideran un subproducto sin valor económico. Muchos son asesinados a los pocos días de nacer; otros se venden a precios accesibles para ser matados y vendidos como carne barata o para sistemas de engorda intensiva. Sus vidas suelen durar apenas semanas o meses. No se le da prioridad a su crianza ya que su crecimiento es más lento que los de las razas criadas específicamente por su carne y alimentarlos genera más costos que venderlos jóvenes.

Organizaciones que luchan por los derechos de los animales en México han documentado becerros confinados en corrales muy pequeños donde tienen poca movilidad. Esto no es casualidad, es una práctica diseñada para obtener carne más suave llamada “carne de ternera”, resultado de impedir que el animal desarrolle músculo.

Mirar hacia otro lado no cambia la realidad. No se trata de culpas ni juicios, sino de responsabilidad. De reconocer que nuestros hábitos y elecciones tienen consecuencias, y que existen alternativas más éticas, más sostenibles y más respetuosas con los animales. La situación de los becerros machos en la industria láctea mexicana no debe ser invisibilizada.

Katia Rodríguez

Katia Rodríguez

Licenciada en Biología, su trabajo está enfocado en buscar la justicia social y la interseccionalidad entre las distintas luchas. Los últimos años ha dedicado sus esfuerzos a defender los derechos de los animales y actualmente se desempeña como Gerente de Campañas en México para la organización internacional Vegan Outreach.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Defensores asesinados en México

"Si bien las cifras de defensores asesinados en México por defender el territorio difieren, no así la...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Los sueños de Patanjali

"La sombra, los sueños, allí donde el sentimiento oceánico nos permite apenas atisbar el misterio, solemos hablar...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Más pantallas en el aula

"Lo dicho, este fenómeno no hará sino aumentar y, al margen de las preferencias que uno tenga...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Original, la herencia inapreciable

"En una tela puede haber mitos, leyendas, relatos personales. El hilo va conformando tiempos que se prolongan...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

+ Sección

Galileo

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Gertz no cultivó solo el jardín de la impunidad: Colmenares (ASF) es otro jardinero

2

Cientos de miles arropan a la Presidenta y repudian las mentiras de la ultraderecha

Empresario mexicano
3

Juez condena en EU a empresario de origen mexicano por sobornar a empleados de Pemex

Jorge Castañeda comparte imagen del gabinete de Vicente Fox.
4

FOTO ¬ "25 años después": Jorge Castañeda sube foto con Vicente Fox, Rubén Aguilar...

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.
5

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

CSP advierte que la 4T perdurará sólo si gobierna con ética, sin lujos ni privilegios
6

CSP advierte que la 4T perdurará sólo si gobierna con ética, sin lujos ni privilegios

La FGE de Michoacán informó este sábado del ataque con explosivos a la base de la policía comunitaria de Coahuayana que resultó en la muerte de dos personas.
7

Ataque con explosivos en una base policíaca de Coahuayana, Michoacán, deja 5 muertos

Deshonestidad colaborativa
8

Deshonestidad colaborativa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la celebración de los siete años del arribó de la Cuarta Transformación en el Zócalo capitalino.
9

DISCURSO ÍNTEGRO de la Presidenta Claudia Sheinbaum por los 7 años de la 4T en México

10

VIDEO ¬ Joven pide auxilio desde auto en movimiento en Naucalpan, Edomex; la rescatan

CRÓNICA ¬ La 4T muestra fuerza con miles de mexicanos de todas las edades y en paz
11

CRÓNICA ¬ La 4T muestra fuerza con miles de mexicanos de todas las edades y en paz

Al menos 16 personas que viajaban a bordo de una combi resultaron lesionadas luego de que la unidad sufrió una volcadura en Nicolás Romero, en el Edomex.
12

VIDEO ¬ Combi cae a barranca en Nicolás Romero, Edomex; hay 16 pasajeros lesionados

Original
13

Original, la herencia inapreciable

Silvana Estrada
14

La cantautora mexicana Silvana Estrada se presentó en Jimmy Kimmel Live!

Refugio Jaguar
15

Pruebas genéticas ayudarán para evaluar la salud del jaguar y para su conservación

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Refugio Jaguar
1

Pruebas genéticas ayudarán para evaluar la salud del jaguar y para su conservación

2

Cientos de miles arropan a la Presidenta y repudian las mentiras de la ultraderecha

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.
3

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

El Secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, defendió las acciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses para hundir lanchas que presuntamente trafican droga.
4

"Te encontraremos y hundiremos": Hegseth defiende ataques "antidrogas" en el Caribe

5

El INAH recupera 52 piezas arqueológicas devueltas por coleccionistas privados de EU

Dos hombres fueron arrestados después de que las autoridades encontraran 30 pistolas presuntamente destinadas a México durante una inspección en Texas.
6

Autoridades de Texas arrestan a 2 por intento de contrabando de armas hacia México

La SSC de la Ciudad de México informó el pasado 3 de diciembre que puso en marcha el operativo de seguridad "Aguinaldo Seguro 2025" para custodiar a ciudadanos.
7

"Aguinaldo Seguro 2025": La SSC-CdMx lanza operativo y da consejos para evitar robos

CRÓNICA ¬ La 4T muestra fuerza con miles de mexicanos de todas las edades y en paz
8

CRÓNICA ¬ La 4T muestra fuerza con miles de mexicanos de todas las edades y en paz

Al menos 16 personas que viajaban a bordo de una combi resultaron lesionadas luego de que la unidad sufrió una volcadura en Nicolás Romero, en el Edomex.
9

VIDEO ¬ Combi cae a barranca en Nicolás Romero, Edomex; hay 16 pasajeros lesionados

La FGE de Michoacán informó este sábado del ataque con explosivos a la base de la policía comunitaria de Coahuayana que resultó en la muerte de dos personas.
10

Ataque con explosivos en una base policíaca de Coahuayana, Michoacán, deja 5 muertos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo logró la detención de Emiliano Alejandro "N", alias, "H" o "Danone", presunto jefe de plaza del CJNG.
11

El "Danone", presunto encargado de la expansión del CJNG en Quintana Roo, es detenido

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la celebración de los siete años del arribó de la Cuarta Transformación en el Zócalo capitalino.
12

DISCURSO ÍNTEGRO de la Presidenta Claudia Sheinbaum por los 7 años de la 4T en México