Empresa española, consentida de Calderón y EPN, se benefició con hospital: Batres

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, denunció en entrevista con “Los Periodistas” cómo la empresa española Sacyr fue beneficiada con un contrato de asociación público-privada (APP) que le otorga miles de millones de pesos del erario. Batres calificó a Sacyr como "consentida" de la derecha calderonista y peñista y señaló que este caso ejemplifica la política de privatización de servicios esenciales de salud implementada en anteriores administraciones.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), denunció que la empresa española Sacyr, a la que calificó como "consentida" de la derecha de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fue beneficiada con un contrato de asociación público-privada (APP) que le otorga miles de millones de pesos del erario para la construcción y administración del Hospital de Tláhuac.

En entrevista con “Los Periodistas” en el Canal 11, Batres detalló cómo la privatización de servicios esenciales de salud y la construcción de hospitales bajo el esquema APP fueron parte de las medidas neoliberales implementadas en los anteriores gobiernos neoliberales.

“Ahorita traemos una pelea con una empresa privada española consentida de la derecha española y consentida de la derecha calderonista que es la empresa Sacyr. Esa empresa fue beneficiada con uno de estos contratos de APP de asociación público-privada y entonces le encargaron construir el hospital de Tláhuac y administrar el hospital de Tláhuac y actualmente se le sigue entregando a esta empresa 137 millones de pesos mensuales que están pactados a 23 años”, señaló.

Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la empresa española Sacyr participó en diversos proyectos de infraestructura en México, sobre todo en el sector carretero y de construcción de obras públicas. Durante 2017, es decir en la administración de Peña, la empresa española ganó la licitación para construir el Hospital General de Tláhuac, el contrato incluía el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del hospital.

Martí Batres señaló que las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto canalizaron recursos públicos hacia el sector privado, una política que también se aplicó en el sector educativo a través de becas para instituciones privadas.

En materia de salud, el director del ISSSTE afirmó: "En el campo de la salud privatizaron servicios médicos esenciales como hemodinamia, anestesia, imagenología, que es todo el tema de radiologías, tomógrafos, todo eso... hasta la construcción de hospitales en asociaciones público-privadas también".

Martí Batres centró su crítica en la empresa Sacyr, a la cual el ISSSTE busca revertir las condiciones del contrato. "Ahorita traemos una pelea con una empresa privada española consentida de la derecha española y consentida de la derecha calderonista que es la empresa Sacyr," declaró.

Según explicó Batres, Sacyr fue encargada de construir y administrar el Hospital de Tláhuac mediante un contrato APP. Para dimensionar el costo de esta asociación público-privada, Batres comparó el monto total con el valor de nuevas obras públicas: "Con ese recurso, con 37,800 millones, hacemos 10 hospitales regionales de alta especialidad, o sea, nada más para poner un ejemplo".

El titular del ISSSTE concluyó su exposición reafirmando el principio de la administración actual sobre el uso de los recursos públicos: "Tampoco estamos en contra de que existan hospitales privados y hay hospitales privados muy buenos, pero el hospital privado se sostiene con lo que pagan sus usuarios, no con los recursos públicos que deben ser para los hospitales públicos".