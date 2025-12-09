Zacatecas, un lugar especial con ambiente festivo para disfrutar Navidad

Redacción/SinEmbargo

09/12/2025 - 7:00 am

Zacatecas

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Tlalpujahua, un lugar con calles llenas de tradición y paisajes de película

Paisajes montañosos y actividades familiares para relajarse en el Nevado de Colima

¿Cuáles son los mejores sitios pet friendly en Nayarit? Acá te compartimos algunos

Zacatecas conserva el espíritu navideño y la tradición de las posadas, las pastorelas, las misas de aguinaldo y las peregrinaciones.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- Zacatecas ofrece una arquitectura histórica, celebraciones religiosas y un ambiente festivo que llenan sus calles, templos y plazas. La combinación entre fe, cultura y patrimonio convierte al estado en un lugar ideal para quienes buscan una experiencia auténtica y profundamente significativa.

Cada diciembre, las comunidades zacatecanas mantienen vivas sus tradiciones más representativas: las posadas, las pastorelas, las misas de aguinaldo y las peregrinaciones que forman parte del espíritu navideño. Estos rituales, transmitidos de generación en generación, permiten a visitantes y locales reencontrarse con sus raíces y con el sentido de comunidad.

En esta temporada, diversas parroquias del estado inician también sus calendarios de preparación, que incluyen momentos de oración, posadas anticipadas, colectas de alimentos y campañas de apoyo para familias en situación vulnerable.

¿Qué es y qué significa la corona de Adviento?

La corona de Adviento es una tradición cristiana que utiliza una corona circular de ramas verdes con cuatro velas. Simboliza la esperanza, la vida y la eternidad de Dios, cada domingo de Adviento se enciende una vela adicional como preparación para la Navidad. Su forma circular representa el amor eterno de Dios, mientras que el verde simboliza la vida y esperanza, cada vela representa una semana de espera.

Visita los templos más emblemáticos de Zacatecas

Durante la temporada navideña, los templos de Zacatecas se convierten en escenarios llenos de historia, espiritualidad y belleza arquitectónica. Cada uno ofrece actividades especiales y espacios ideales para conectar con la tradición y el significado de estas fechas.

La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, joya del barroco novohispano elaborada en cantera rosa y con un interior neoclásico, recibe a visitantes con celebraciones que invitan a la reflexión y a la preparación espiritual para la Navidad.

Muy cerca se encuentra la Parroquia de Santo Domingo, una de las construcciones religiosas más importantes de la ciudad. Fundada por jesuitas y concluida por dominicos en el siglo XVIII, este templo ofrece novenarios, conciertos sinfónicos y actividades culturales que enriquecen la experiencia navideña.

En la colonia Sierra de Álica destaca el Templo de Fátima, conocido por su arquitectura moderna y su ambiente familiar. En estas fechas, el templo organiza recorridos, actividades para niñas y niños, y su tradicional Procesión de la Luz, donde cientos de personas se reúnen para encender velas y compartir un momento de fe comunitaria.

La época decembrina en Zacatecas se vive de manera especial: rodeados de impresionantes templos y tradiciones profundas, el estado invita a celebrar una temporada llena de intención, paz y significado, donde la fe se encuentra con la magia navideña, ¡Ven y disfruta de Zacatecas en Navidad!

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

AMLO, el Cincinato tropical

"El ofrecimiento de salvador de la Patria de este Cincinato tropical, a quien perjudica es a su...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

+ Sección

Galileo

Uso de vapeadores podría derivar en cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
1

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
2

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
3

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
4

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
5

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

6

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Madre del sobrino de Karoline Leavitt podría ser liberada tras ser detenida por ICE
7

Madre brasileña del sobrino de Karoline Leavitt es liberada tras ser detenida por ICE

Marcha contra maiz transgénico
8

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales.
9

Tres Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales

La lista del NYT incluye sobre todo a figuras del entretenimiento, como Bad Bunny y Rosalía; entre las figuras políticas está el Papa León XIV y Sheinbaum.
10

El NYT incluye a Sheinbaum en la LISTA de las 67 personas más elegantes de 2025

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
11

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

Claudia Sheinbaum se reunió con José Medina Mora, presidente del CCE
12

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a José Medina Mora, el nuevo presidente del CCE

Trabajadores desalojan productos chinos de Plaza Izazaga 89, en la Ciudad de México.
13

Aumento de aranceles a productos chinos avanza en comisión de la Cámara de Diputados

Rovirosa se hizo residente permanente en Texas, teniendo como socio y gestor de sus negocios a uno de sus conocidos: el panistaMario Ávila Lizárraga.
14

El socio del panista Ávila Lizárraga

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
15

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Madre del sobrino de Karoline Leavitt podría ser liberada tras ser detenida por ICE
1

Madre brasileña del sobrino de Karoline Leavitt es liberada tras ser detenida por ICE

Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales.
2

Tres Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales

Trabajadores desalojan productos chinos de Plaza Izazaga 89, en la Ciudad de México.
3

Aumento de aranceles a productos chinos avanza en comisión de la Cámara de Diputados

Claudia Sheinbaum se reunió con José Medina Mora, presidente del CCE
4

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a José Medina Mora, el nuevo presidente del CCE

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
5

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
6

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
7

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
8

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
9

#PuntosyComas ¬ No sólo la Marea Rosa: el nuevo PES avanza para tener otro partido

El Consejo Nacional Electoral de Honduras reanudó el conteo de votos de las elecciones presidenciales, el cual posiciona a Nasry Asfura como el líder.
10

Consejo Electoral de Honduras reanuda el conteo de votos de la elección presidencial

11

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Marcha contra maiz transgénico
12

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato