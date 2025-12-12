La "Virgen peregrina", esculpida en México, se vuelve símbolo de resistencia en EU

Obed Rosas

11/12/2025 - 9:31 pm

"Nuestra Madre Peregrina", una interpretación tridimensional de la Virgen de Guadalupe, del artista multidisciplinar zacatecano Jorge Ismael Rodríguez López de Lara, es una obra de arte con profundas raíces de fe y cultura mexicana que ha iniciado un periplo por Estados Unidos, convirtiéndose en un punto de convergencia y esperanza para la asediada comunidad migrante.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– La fe, el arte y la migración convergen en 'Nuestra Madre Peregrina', una escultura de la Virgen de Guadalupe creada en México por el artista multidisciplinar zacatecano Jorge Ismael Rodríguez López de Lara, que recorre en estos días aciagos distintas ciudades de Estados Unidos como un poderoso botón de esperanza, reivindicación cultural y sobre todo de resistencia.

“Es una representación que hice de la Virgen de Guadalupe, una interpretación tridimensional en donde busqué que hubiera una similitud alta en relación a la imagen que conocemos, la imagen del ayate y que tuviera la sensación de ser una persona viva”, comentó Rodríguez López de Lara a SinEmbargo.

Proceso de esculpido de "Nuestra Madre Peregrina". Foto: Jorge Ismael Rodríguez López de Lara
"Nuestra Madre Peregrina", una interpretación tridimensional de la Virgen de Guadalupe. Foto: Jorge Ismael Rodríguez López de Lara.
Nuestra Madre Peregrina se ha convertido en un punto de convergencia y esperanza para la asediada comunidad migrante. Foto: Jorge Ismael Rodríguez López de Lara.

La escultura, concebida para sentirse como "una persona viva" a través de un detallado trabajo que incluye cabello natural donado y ojos utilizados como prótesis humanas, partió de México y ya suma un impacto apoteósico. Tras iniciar su recorrido en el santuario Guadalupano de Chicago y visitar otras parroquias en zonas de migrantes, con cerca de 200 mil visitas, se encuentra actualmente en la icónica Catedral de San Patricio en Nueva York, el principal símbolo del catolicismo en Estados Unidos, un país mayoritariamente protestante durante su fundación.

“La experiencia de su peregrinar ha sido muy interesante. Empezó en el santuario Guadalupano de Chicago y después fue a St. Gall y después a Madre de las Américas, otras dos parroquias católicas también de Chicago que están en zonas de migrantes mexicanos [...] . Ahora está en San Patrick, en la catedral que está en Nueva York y también ha sido muy visitada, muy referida también”, comentó Jorge Ismael.

El escultor mexicano compartió cómo la comunidad mexicana y latinoamericana “que está siendo tan asediada” en Estados Unidos “sí ha encontrado en esta época en los templos puntos de seguridad, puntos de paz, y esta presencia de la imagen de la Virgen tiene por supuesto connotaciones de fe muy importantes, también tiene una carga social muy seria”.

La "virgen peregrina" este 11 de diciembre en la catedral de San Patricio.

El contexto de su recorrido por templos estadounidenses no es menor, particularmente en momentos en los cuales el ser migrante, el ser mexicano es utilizada por el gobierno de Donald Trump y por sus partidarios para dividir, para crear odio, para crear separación, como se le planteó al escultor, la presencia de la Guadalupana en templos adquiere una carga social significativa.

“En tiempos de guerra a mí me parece que lo subversivo es hablar de paz, lo violento tiene que combatirse no nada más a macanazos o con balas; la violencia hay que combatirla con inteligencia, combatirla desde el corazón, y una imagen venerada por muchos y que además es la madre [...] Entonces, me parece un elemento simbólico importantísimo en estos momentos tan convulsos”, comentó.

El impacto cultural de la "Madre Peregrina" se hace especialmente visible alrededor del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. En Nueva York, los días 11 y 12 se convierten en una "fiesta americana” de manera que son 24 horas en donde la Quinta Avenida se transforma en un territorio nacional y cultural mexicano, compartió Jorge Ismael Rodríguez al describir cómo las calles se llenan de compatriotas y otros latinoamericanos guadalupanos, con danzas de concheros y un fervor similar al de la Villa en la Ciudad de México.

Nuestra Madre Peregrina es una obra de arte con profundas raíces de fe y cultura mexicana que ha iniciado un periplo por Estados Unidos.
Nuestra Madre Peregrina es una obra de arte con profundas raíces de fe y cultura mexicana que ha iniciado un periplo por Estados Unidos. Foto: Jorge Ismael Rodríguez López de Lara.
La fe, el arte y la migración convergen en 'Nuestra Madre Peregrina', una escultura de la Virgen de Guadalupe creada en México. Foto: Jorge Ismael Rodríguez López de Lara.
El impacto cultural de la "Madre Peregrina" se hace especialmente visible alrededor del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Foto: Jorge Ismael Rodríguez López de Lara.

Finalmente, el artista enfatizó el papel de la obra en la promoción de la cercanía comunitaria, incluyendo la colaboración con organizaciones de migrantes. “En estos tiempos se necesita tener referencias positivas y posibilidades para salir de la crisis como la que estamos viviendo. Y una de las cosas que a mí me parece seria es la participación de organizaciones de inmigrantes legales que están uniéndose para proteger a los que no están con todos sus papeles en regla”, apuntó.

El recorrido de la "Madre Peregrina" continuará por otras parroquias, con planes de llegar a Wisconsin en febrero, un trayecto que, según el propio artista, ha cobrado "vida propia", al convertirse en una "ventana, en un vínculo con lo sagrado" que ya no le pertenece solo a su creador. “Yo solamente soy un instrumento para poder hacer esa interfaz que hace que la gente pueda ligarse con lo sagrado”.

