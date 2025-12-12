#PuntosyComas ¬ Tlaxcala y Sonora encabezaron los programas sociales en 2024

Pedro Mellado Rodríguez

11/12/2025 - 9:18 pm

El Banco del Bienestar publicó una serie de pasos para que las y los usuarios puedan consultar su saldo de manera fácil y rápida.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

13.5 millones dejaron la pobreza y 32 millones reciben programas sociales: Montiel

CSP prioriza programas sociales y mayor recaudación en su primer Paquete Económico

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

Las cifras del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025, publicado por el INEGI, revelan que las brechas no solo están en la cantidad de programas, sino también en la inversión ejercida y en la atención a servicios básicos de asistencia social, donde persisten vacíos alarmantes en varias entidades.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Durante 2024 fueron los estados de Tlaxcala y Sonora, gobernados por los morenistas Lorena Cuéllar Cisneros y Alfonso Durazo Montaño, respectivamente, los que operaron más programas o acciones de desarrollo social financiados con recursos estatales. En Tlaxcala funcionaron 108 programas o acciones de desarrollo social y 94 en Sonora. En contraste, durante 2024, los estados del país que operaron menos programas sociales con recursos propios fueron Chiapas, gobernado todavía por Rutilio Escandón Cadenas, de Morena, con apenas dos, y Sinaloa, administrado por el Morenista Rubén Rocha Moya, con solo tres.

Estos programas o acciones de desarrollo social se refieren a las intervenciones presupuestarias gubernamentales alineadas a alguno de los derechos sociales o dimensión de bienestar económico. Se consideraron los programas o acciones que ejercieron recursos públicos propios de la entidad federativa, aquellos que provienen de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos locales, según registra el Censo Nacional de Gobgierno Estatales 2025, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicados el jueves 4 de diciembre del 2025.

Hay algunos casos que llaman la atención, como el de Jalisco, que entre 2023 y 2024 disminuyó el número de programas o acciones de desarrollo social de 120 a 42, en el cierre de la administración del emecista Enrique Alfaro Ramírez. Igual de significativo fue el descenso en el número de programas de desarrollo social en Tabasco, donde bajaron de 42 a 28, en el último año del morenista Carlos Manuel Merino Campos, quien relevó entre 2021 y 2024 a Adán Augusto López Hernández.

MÁS DINERO

¿Cuáles fueron las entidades del país que más recursos propios invirtieron en programas o acciones de desarrollo social durante 2024? Tamaulipas, gobernador por el morenista Américo Villarreal Anaya, ejerció mayor la cantidad, con 44 mil 747 millones de pesos, lo que representó un incremento del 20.1 por ciento con respecto al 2023.

Otros estados que destacaron por su fuerte inversión en programas sociales durante 2024 fueron Chihuahua, administrado por la panista María Eugenia Campos Galván, con 24 mil 686 millones en programas sociales y en la tercera posición se ubicó Estado de México, de la morenista Delfina Gómez Álvarez, con 17 mil millones de pesos orientados a atender necesidades de la gente más desvalida.

El Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE), 2025. Publicado por el INEGI el jueves 4 de diciembre del 2025 refleja número que parecen increíbles, como, por ejemplo, que en el estado de Chiapas, en el gobierno del morenista Rutilio Escandón, sólo se hayan invertido en la entidad 7 millones de pesos generados por el gobierno de la entidad en programas de desarrollo social y que en el caso del estado de Morelos, mal administrado por el morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo, únicamente se hayan destinado a programas desarrollo social 19 millones de pesos de recursos generados en la entidad durante 2024.

También hay casos extraños con respecto a la inversión de recursos propios generados por los estados que tuvieron una sensible caída en el 2024, en estados como Jalisco y Veracruz, año en el que se renovaron las gubernaturas. El gobierno del emecista Enrique Alfaro disminuyó la inversión en programas sociales, entre 2023 y 2024, de 4 mil 920 millones de pesos a 2 mil 93 millones, una reducción del 57.5 por ciento. Mientras que en Veracruz, la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez bajó los recursos propios para programas sociales de 5 mil 933 millones de pesos a 1 mil 628 millones, una baja del 72.6 por ciento.

Derechos y bienestar

¿Cuál fue la principal orientación de los programas de desarrollo social promovidos con recursos de los estados? El INEGI registró que el 20.8 por ciento se encauzaron durante 2024 a la educación; en segundo lugar, a apoyos para mejorar el bienestar económico de la población, en un porcentaje del 20.5 por ciento; a programas de salud se orientó el 13.7 por ciento de los recursos públicos generados en las propias entidades federativas.

Llama la atención que la mayoría de los gobiernos estatales no pusieron mucha atención en el finaciamiento, con sus propios recursos, de alojamientos especializados para la asistencia social durante 2024. Apenas hubo 62 casas hogar para atención de menores de edad en toda la República financiadas con recursos propios de los gobiernos estatales. Refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos apenas están registrados 32 en todo el país, financiados con recursos estaales.

Con respecto a los albergues o dormitorios públicos para personas en situación de calle, el Censo del INEGI apenas registra 12 instituciones de esa naturaleza en todo el país; en tanto que con respecto a hospitales psiquiátricos, centros o residencias para personas con trastornos mentales o con discapacidad mental, financiados con recursos propios de los gobiernos estatales, el INEGI concluye que solo hay 6 en las 32 entidades federativas del país.

Durante 2024, se atendió a 193 mil 594 personas usuarias en los alojamientos de asistencia social financiados con recursos generados por los gobiernos estatales. Las mujeres representaron 50.6 por ciento y los hombres, 49.4 por ciento. En las entidades de Morelos, Campeche y México se concentró 43.9 porn ciento de la población atendida.

En tanto que en el Estado de México fueron atendidos en alojamiento de asistencia social financiados por el gobierno estatal 20 mil 87 personas, en Tabasco el total de personas que recibieron cuidados de la administración estatal fueron apenas 53. Querétaro y Chihuahua tuvieron desempeños aceptables al atender en alojamiento de asistencia social financiados por los gobiernos estatales poco más de 13 mil pesos, respectivamente.

Un contraste brutal se observa entre el número de personas atendidas en alojamiento de asistencia social financiados con recursos propios del estado de Campeche, con 20 mil 93 y las apenas 25 que se registran en el estado de Guanajuato. Nuevo León aparece con un desempeño razonable al atender en 2024 más de 13 mil personas con sus propios recursos.

Finalmente el gobierno de Morelos es el que más personas atendió en alojamiento de asistencia social operados con recursos estatales durante 2024, al sumar 44 mil 773 personas protegidas, pero hay entidades con más capacidad económica donde los registros son pobres, como comno Michoacán, con 353 personas socorridas y Jalisco con apenas 536 que recibieron el abrigo de instituciones estatales de asistencia social en el transcurso del año.

Como se puede observar en el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2025, los programas o acciones de desarrollo social no son prioridad de la mayoría de los gobiernos de las entidades federativas, que tampoco se muestran muy generosos en atender las necesidades de alojamientos de asistencia social para personas desvalidas o que padecen alguna discapacidad en sus territorios.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Invasor

"Lo que suceda en Venezuela, nos dejará saber de qué tamaño es la amenaza para el resto...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

+ Sección

Galileo

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

El éxito educativo y los trastornos adictivos comparten factores genéticos.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
2

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
3

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

Donald Trump ha sido apodado Don Dormilón
4

Trump, “Don el Dormilón”, se cae en las encuestas... y de sueño. ¿Está bien de salud?

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.
5

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
6

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Pedro Haces
7

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz en una audiencia.
8

La Fiscalía reabre expedientes contra Duarte, otro exgobernador corrupto del peñismo

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
9

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

VIDEO ¬ Pobladores de Zitácuaro, Michoacán, queman árbol de Navidad
10

VIDEO ¬ Pobladores de Zitácuaro queman árbol navideño en protesta por abuso policial

Un automóvil que cargaba con cohetes y juegos pirotécnicos estalló y se incendió este jueves sobre la autopista México-Toluca
11

Un taxi cargado con pirotecnia explota en la carretera México-Toluca; hay 3 heridos

12

Los bancos cierran este 12 de diciembre; estas son las alternativas para los usuarios

México prevé recaudar hasta 70 mil millones de pesos con nuevos aranceles: Ebrard
13

México prevé recaudar hasta 70 mil millones de pesos con nuevos aranceles: Ebrard

14

La FGR recupera 62.8 millones de pesos por irregularidades en caso Estafa Maestra

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
15

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La administración del Presidente, Donald Trump, declaró el día de ayer la militarización de la frontera sur que comparten el estado de California y México.
1

Trump ordena el envío de 7 mil militares para custodiar la frontera sur de California

"Nuestra Madre Peregrina", una interpretación tridimensional de la Virgen de Guadalupe, del artista multidisciplinar zacatecano Jorge Ismael Rodríguez López de Lara, es una obra de arte con profundas raíces de fe y cultura mexicana que ha iniciado un periplo por Estados Unidos, convirtiéndose en un punto de convergencia y esperanza para la asediada comunidad migrante.
2

La "Virgen peregrina", esculpida en México, se vuelve símbolo de resistencia en EU

El Banco del Bienestar publicó una serie de pasos para que las y los usuarios puedan consultar su saldo de manera fácil y rápida.
3

#PuntosyComas ¬ Tlaxcala y Sonora encabezaron los programas sociales en 2024

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz en una audiencia.
4

La Fiscalía reabre expedientes contra Duarte, otro exgobernador corrupto del peñismo

México prevé recaudar hasta 70 mil millones de pesos con nuevos aranceles: Ebrard
5

México prevé recaudar hasta 70 mil millones de pesos con nuevos aranceles: Ebrard

VIDEO ¬ Pobladores de Zitácuaro, Michoacán, queman árbol de Navidad
6

VIDEO ¬ Pobladores de Zitácuaro queman árbol navideño en protesta por abuso policial

7

Los bancos cierran este 12 de diciembre; estas son las alternativas para los usuarios

Un automóvil que cargaba con cohetes y juegos pirotécnicos estalló y se incendió este jueves sobre la autopista México-Toluca
8

Un taxi cargado con pirotecnia explota en la carretera México-Toluca; hay 3 heridos

Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos.
9

México y EU celebran segunda reunión en materia de seguridad; SRE reafirma soberanía

Pedro Haces
10

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

11

La FGR recupera 62.8 millones de pesos por irregularidades en caso Estafa Maestra

Nicolás Maduro
12

Trump aumenta presión sobre Maduro con sanciones a sus sobrinos y seis petroleras