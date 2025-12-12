PuntosyComas ¬ Tlaxcala y Sonora encabezaron los programas sociales en 2024

Las cifras del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025, publicado por el INEGI, revelan que las brechas no solo están en la cantidad de programas, sino también en la inversión ejercida y en la atención a servicios básicos de asistencia social, donde persisten vacíos alarmantes en varias entidades.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Durante 2024 fueron los estados de Tlaxcala y Sonora, gobernados por los morenistas Lorena Cuéllar Cisneros y Alfonso Durazo Montaño, respectivamente, los que operaron más programas o acciones de desarrollo social financiados con recursos estatales. En Tlaxcala funcionaron 108 programas o acciones de desarrollo social y 94 en Sonora. En contraste, durante 2024, los estados del país que operaron menos programas sociales con recursos propios fueron Chiapas, gobernado todavía por Rutilio Escandón Cadenas, de Morena, con apenas dos, y Sinaloa, administrado por el Morenista Rubén Rocha Moya, con solo tres.

Estos programas o acciones de desarrollo social se refieren a las intervenciones presupuestarias gubernamentales alineadas a alguno de los derechos sociales o dimensión de bienestar económico. Se consideraron los programas o acciones que ejercieron recursos públicos propios de la entidad federativa, aquellos que provienen de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos locales, según registra el Censo Nacional de Gobgierno Estatales 2025, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicados el jueves 4 de diciembre del 2025.

Hay algunos casos que llaman la atención, como el de Jalisco, que entre 2023 y 2024 disminuyó el número de programas o acciones de desarrollo social de 120 a 42, en el cierre de la administración del emecista Enrique Alfaro Ramírez. Igual de significativo fue el descenso en el número de programas de desarrollo social en Tabasco, donde bajaron de 42 a 28, en el último año del morenista Carlos Manuel Merino Campos, quien relevó entre 2021 y 2024 a Adán Augusto López Hernández.

MÁS DINERO

¿Cuáles fueron las entidades del país que más recursos propios invirtieron en programas o acciones de desarrollo social durante 2024? Tamaulipas, gobernador por el morenista Américo Villarreal Anaya, ejerció mayor la cantidad, con 44 mil 747 millones de pesos, lo que representó un incremento del 20.1 por ciento con respecto al 2023.

Otros estados que destacaron por su fuerte inversión en programas sociales durante 2024 fueron Chihuahua, administrado por la panista María Eugenia Campos Galván, con 24 mil 686 millones en programas sociales y en la tercera posición se ubicó Estado de México, de la morenista Delfina Gómez Álvarez, con 17 mil millones de pesos orientados a atender necesidades de la gente más desvalida.

El Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE), 2025. Publicado por el INEGI el jueves 4 de diciembre del 2025 refleja número que parecen increíbles, como, por ejemplo, que en el estado de Chiapas, en el gobierno del morenista Rutilio Escandón, sólo se hayan invertido en la entidad 7 millones de pesos generados por el gobierno de la entidad en programas de desarrollo social y que en el caso del estado de Morelos, mal administrado por el morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo, únicamente se hayan destinado a programas desarrollo social 19 millones de pesos de recursos generados en la entidad durante 2024.

También hay casos extraños con respecto a la inversión de recursos propios generados por los estados que tuvieron una sensible caída en el 2024, en estados como Jalisco y Veracruz, año en el que se renovaron las gubernaturas. El gobierno del emecista Enrique Alfaro disminuyó la inversión en programas sociales, entre 2023 y 2024, de 4 mil 920 millones de pesos a 2 mil 93 millones, una reducción del 57.5 por ciento. Mientras que en Veracruz, la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez bajó los recursos propios para programas sociales de 5 mil 933 millones de pesos a 1 mil 628 millones, una baja del 72.6 por ciento.

Derechos y bienestar

¿Cuál fue la principal orientación de los programas de desarrollo social promovidos con recursos de los estados? El INEGI registró que el 20.8 por ciento se encauzaron durante 2024 a la educación; en segundo lugar, a apoyos para mejorar el bienestar económico de la población, en un porcentaje del 20.5 por ciento; a programas de salud se orientó el 13.7 por ciento de los recursos públicos generados en las propias entidades federativas.

Llama la atención que la mayoría de los gobiernos estatales no pusieron mucha atención en el finaciamiento, con sus propios recursos, de alojamientos especializados para la asistencia social durante 2024. Apenas hubo 62 casas hogar para atención de menores de edad en toda la República financiadas con recursos propios de los gobiernos estatales. Refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos apenas están registrados 32 en todo el país, financiados con recursos estaales.

Con respecto a los albergues o dormitorios públicos para personas en situación de calle, el Censo del INEGI apenas registra 12 instituciones de esa naturaleza en todo el país; en tanto que con respecto a hospitales psiquiátricos, centros o residencias para personas con trastornos mentales o con discapacidad mental, financiados con recursos propios de los gobiernos estatales, el INEGI concluye que solo hay 6 en las 32 entidades federativas del país.

Durante 2024, se atendió a 193 mil 594 personas usuarias en los alojamientos de asistencia social financiados con recursos generados por los gobiernos estatales. Las mujeres representaron 50.6 por ciento y los hombres, 49.4 por ciento. En las entidades de Morelos, Campeche y México se concentró 43.9 porn ciento de la población atendida.

En tanto que en el Estado de México fueron atendidos en alojamiento de asistencia social financiados por el gobierno estatal 20 mil 87 personas, en Tabasco el total de personas que recibieron cuidados de la administración estatal fueron apenas 53. Querétaro y Chihuahua tuvieron desempeños aceptables al atender en alojamiento de asistencia social financiados por los gobiernos estatales poco más de 13 mil pesos, respectivamente.

Un contraste brutal se observa entre el número de personas atendidas en alojamiento de asistencia social financiados con recursos propios del estado de Campeche, con 20 mil 93 y las apenas 25 que se registran en el estado de Guanajuato. Nuevo León aparece con un desempeño razonable al atender en 2024 más de 13 mil personas con sus propios recursos.

Finalmente el gobierno de Morelos es el que más personas atendió en alojamiento de asistencia social operados con recursos estatales durante 2024, al sumar 44 mil 773 personas protegidas, pero hay entidades con más capacidad económica donde los registros son pobres, como comno Michoacán, con 353 personas socorridas y Jalisco con apenas 536 que recibieron el abrigo de instituciones estatales de asistencia social en el transcurso del año.

Como se puede observar en el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2025, los programas o acciones de desarrollo social no son prioridad de la mayoría de los gobiernos de las entidades federativas, que tampoco se muestran muy generosos en atender las necesidades de alojamientos de asistencia social para personas desvalidas o que padecen alguna discapacidad en sus territorios.