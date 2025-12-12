Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México; conversan por el Día de la Virgen

La Presidenta Sheinbaum invitó al papa León XIV a visitar México; conversaron este 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe, un "símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos", más allá de la religión.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum conversó por teléfono con el papa León XIV en este 12 de diciembre, por el Día de la Virgen de Guadalupe, y lo invitó a visitar México, como había adelantado la mandataria que haría en semanas pasadas.

"En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país", dio a conocer Sheinbaum en sus redes sociales.

"Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos", añadió.

En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país. Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión… pic.twitter.com/ChKMLGaLUE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 12, 2025

A principios de diciembre, Sheinbaum reveló que buscaba una llamada telefónica con León XIV –Robert Francis Prevost– para invitarlo personalmente a visitar México. "De hecho estoy buscando una llamada con el Papa. Lo hago público aquí, anuncio: lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión. Recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. Entonces estamos buscando una llamada", señaló en la conferencia matutina del martes antepasado.

Ante los rumores de que el pontífice habría aceptado asistir a la inauguración del Estadio Azteca en marzo de 2026, la mandataria mexicana señaló que aún no tiene información al respecto.

Sheinbaum Pardo recordó que cuando el Papa León XIV asumió el cargo, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, asistió al evento y le entregó una carta de invitación para que visite México.

"Ahora queremos formalizarlo, pero todavía no hay información de si vendría a la inauguración del [Estadio] Azteca. Todavía no hay esa información, pero sí queremos que visite México. Le hicimos la invitación desde el primer día", apuntó la Presidenta, algo que ha hecho este viernes.

En representación de la Presidenta de #México, @Claudiashein, asistimos al #Vaticano, junto con el embajador @ABarrancoCh y @claraluzflores, para el funeral del Papa Francisco. Recordamos su llamado a construir juntos una sociedad con fraternidad, paz y justicia. 🇲🇽🇻🇦 pic.twitter.com/nYjEZYrxGD — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) April 26, 2025

En noviembre pasado, el Papa León XIV afirmó que tiene la intención de realizar una gira por América Latina (AL) para conocer la Basílica de Guadalupe en México. El pontífice señaló ante medios de comunicación que estaría encantado de viajar a territorio mexicano y otras naciones, sin embargo, recalcó que "el problema es coordinar con todos los compromisos".

León XIV adelantó que tiene planeado realizar más viajes en el año 2026, pues con el fin del año santo se reducirán sus compromisos en Roma. El Papa adelantó que el próximo año podría visitar la Basílica de Guadalupe en México, el santuario de Fátima en Portugal, Argentina y Uruguay.

Este viernes, el papa León XIV, el primero de origen estadounidense aunque con raíces latinoamericanas, preside una misa en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, por la Santísima Virgen María de Guadalupe.

En su mensaje a los participantes en el encuentro de sacerdotes, religiosas, religiosos y seminaristas latinoamericanos que estudian en Roma este mismo 12 de diciembre, mencionó a "la Bienaventurada Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive" y pidió que les "enseñe a responder con valentía y conservando en el corazón".