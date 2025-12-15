DATOS ¬ El regaño presidencial no frenó la campaña de Andrea Chávez en todo Chihuahua

Pese al regaño de la Presidenta Sheinbaum sobre las campañas adelantadas, Chávez viaja cada fin de semana a Chihuahua para regalar todo tipo de apoyos, sin cuentas claras sobre su gasto.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- La Senadora Andrea Chávez Treviño presume cada fin de semana imágenes de sus viajes a Chihuahua para encabezar mítines, repartir volantes, regalar sillas de ruedas, lentes, despensas, materiales de construcción y vasos de café con su nombre, entre otros apoyos.

Según la propia legisladora del grupo político de Adán Augusto López, al que promovió como aspirante presidencial, en los últimos dos años ya recorrió cinco veces Chihuahua. Su último periplo duró 60 días, visitando cada uno de los 67 municipios entre julio y septiembre pasados, cuando dio su primer informe como Senadora.

Sobre estos viajes a Chihuahua y el gasto dedicado a su promoción en la entidad, en una respuesta escrita enviada a SinEmbargo defendió que “toda la información relativa al personal, gastos y actividades de la senadora Andrea Chávez Treviño ha sido transparentada, fiscalizada y validada por las autoridades competentes, sin que exista resolución firme alguna que acredite irregularidad”.

La Senadora aseguró que no se destinan recursos públicos para dar apoyos como lentes, televisiones, café, sillas de ruedas, mochilas, material de construcción o lentes a los habitantes en Chihuahua, pero no compartió un reporte detallado de esos gastos.

“Muchos de estos apoyos provienen de personas que, de manera voluntaria y altruista, deciden colaborar. En otros casos, se destinan recursos personales de la senadora para atender necesidades urgentes de la población”, respondió sin precisar quiénes han hecho donativos para los apoyos que entrega.

Además de sus recorridos, Chávez también destina recursos a su promoción en redes. Del 4 de agosto de 2020 al 17 de noviembre de 2025 había registrado un pago de pauta en Meta por 3 millones de pesos. Otra página que se dedica a promoverla en Facebook, llamada Estado MX, había gastado en el mismo lapso 1 millón 600 mil pesos en anuncios a su favor.

Al respecto, Chávez señaló que más de la mitad de su gasto en pauta de Meta, corresponde al proceso electoral 2023-2024. “Durante la precampaña se registró un gasto aproximado de 300 mil pesos y, durante la campaña, un gasto de 1.21 millones de pesos, cifras que fueron debidamente reportadas y validadas por la autoridad electoral”, señaló la legisladora.

“El monto restante corresponde a actividades de comunicación legislativa y social, agrupadas en dos rubros: informes legislativos, con un gasto aproximado de 75 mil pesos por cada uno de los cuatro informes, y comunicación permanente con la ciudadanía de Chihuahua, que acumula más de 50 meses de difusión sostenida, con un gasto mensual aproximado de 25 mil pesos”.

En cuanto a la página Estado MX, dijo que al igual que ZonaFree forma parte de una oposición mediática minoritaria al gobierno estatal de María Eugenia Campos, el cual ejerce alrededor de mil millones de pesos anuales en comunicación social, pero que “ambos medios pertenecen a particulares o empresas privadas, sin relación contractual, financiera ni editorial con Morena ni con la senadora Andrea Chávez Treviño”.

Con la mira en la elección estatal de 2027, y pese a los llamados de la Presidenta Claudia Sheinbaum para evitar campañas adelantadas, Chávez sigue acumulando kilómetros de giras y un gasto millonario que en su mayor parte carece de transparencia, mientras que, por otro lado, su producción legislativa es escasa.

Como fue documentado por la Unidad de Datos de SinEmbargo, la Senadora contó en los últimos dos años con la ayuda de al menos 10 asesores para su trabajo legislativo en la Cámara Alta. Y aún así, sólo sumó ocho iniciativas propias y una sola aprobada: la de declarar el 1 de diciembre de cada año como el "Día Nacional de las y los Alfareros".

Chávez ha presumido en sus redes que ya cuenta con cuatro casas de enlace en Chihuahua, para atender peticiones de la gente en Chihuahua. Una en Delicias, otras dos en Nuevo Casas Grandes y una más en Guadalupe y Calvo. Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información el Senado indicó que sobre Chávez sólo registra un par de esas oficinas, una en Delicias y otra en Chihuahua, Chihuahua.

El Senado señaló que no tiene los datos sobre el costo de operación y arrendamiento de esas casas. Mientras que Morena aseguró que sus legisladores no usan recursos públicos para su operación. De tener cuatro casas, Chávez sería una de las senadoras con más instalaciones de ese tipo, sólo por debajo de las seis en Oaxaca de la senadora Luisa Cortés García.

En su respuesta a SinEmbargo, Chávez tampoco detalló el gasto que se hace en esas instalaciones, aunque aceptó que al menos dos de sus asesores contratados por el Senado trabajan en ellas.

Despensas, lentes y material de construcción, lo que da Andrea en Chihuahua

En abril de 2025, la oposición denunció la promoción personal de Andrea Chávez con el despliegue en Chihuahua de unidades médicas y ambulancias con su nombre e imagen. Cuestionada al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que valía la pena que Morena estableciera reglas claras para aspirantes a cargos públicos, con el objetivo de evitar actos anticipados y derroche de recursos.

Ante los dichos de la mandataria, Chávez anunció que retiraría su nombre de las unidades médicas y ambulancias que había desplegado al menos desde septiembre de 2024, aunque estas seguirían brindando servicio a la gente, porque según la senadora en varios municipios de Chihuahua se carece de ese tipo de vehículos para atender emergencias médicas.

Ante la prensa, Chávez dijo inicialmente que las unidades médicas habían sido un “donativo” de la clase empresarial de Chihuahua, y luego que eran parte de un convenio de colaboración, sin que difundiera documentos con dichos acuerdos, detallando el costo de las unidades y de los pagos al personal médico encargado de operarlas.

El 8 de junio, entregó una ambulancia “completamente nueva” en el municipio de Temósachic, “gestionada para facilitar el traslado de pacientes desde esta región serrana hacia los centros de atención médica más cercanos”.

“En coordinación con el sector empresarial, se llevaron unidades médicas móviles y ambulancias a comunidades sin servicios médicos”, refirió Chávez en su informe al cumplir un año como senadora.

“Esta acción benefició a más de 27 mil 100 personas, respondiendo al vacío institucional que el actual gobierno panista ha dejado en materia de salud pública”, agregó.

Tras la polémica por sus unidades médicas, la senadora redujo un tanto su exposición, pero en julio anunció que iniciaría una nueva gira por todo Chihuahua y volvió a intensificar su propaganda.

“Vamos a recorrer todas las localidades, todas las comunidades, porque los recesos legislativos no son vacaciones. Queremos recordarle a la gente que debemos ser servidores públicos los 365 días del año. Además, nadie mejor que el pueblo para decirnos qué necesita y cómo resolverlo”, mencionó en julio pasado.

Para ese entonces, según su propio conteo, como senadora había volado de Ciudad de México a Chihuahua en 52 ocasiones durante los fines de semana. El 13 de noviembre, un vuelo ida y vuelta entre Ciudad de México y Ciudad Juárez tenía un costo de 3 mil pesos. Si se considera ese precio, 52 viajes representaría un gasto de 156 mil pesos.

Las imágenes en sus redes han permitido identificar qué tipo de apoyos regala la gente, y cómo son sus recorridos. En varios momentos aparece con personas que usan chalecos color guinda, banderines, gorras con su nombre o playeras con el eslogan de la brigada “Puro Corazón”, repartiendo folletos y ayudas.

Chávez ha mencionado que la acompañan “voluntarios”, aunque sin dar mayor detalle, sin aclarar si el partido Morena en Chihuahua también fondea su promoción.

En una de las fotos que publicó en Facebook, se logra percibir que una integrante de su brigada Puro Corazón tiene un gafete que dice “defensor de la 4T”, su foto y el logo de Morena:

“No me importa lo que digan los panistas: mi obligación es estar en las colonias con el pueblo. Si me quieren denunciar por ello, adelante”, publicó Chávez el 29 de marzo de este año, junto a esta fotografía:

En cuanto a sus entregas de apoyos, en su cuenta de Instagram publicó este año fotografías y videos de decenas de sillas de ruedas que entrega en casas de habitantes de Chihuahua:

Al respecto, al cumplir su primer año como senadora dijo que había entregado “sillas de ruedas y bastones en más de 60 localidades de los municipios de Ciudad Juárez y Chihuahua”.

En su respuesta a SinEmbargo, Chávez y su equipo mencionaron que “la senadora realiza gestiones con particulares para atender problemáticas sociales en el estado de Chihuahua, especialmente en materia de discapacidad, ante la ausencia de convenios federales de bienestar para personas con discapacidad en la entidad. Pero no detalló quiénes son los “particulares” con que ha hecho gestiones, ni cuánto han aportado.

También este año regaló mochilas con útiles escolares, del color de su partido:

En varias ocasiones repartió café y pan a habitantes que se dirigían a sus trabajos en Chihuahua, con vasos en los que se observa su nombre y su silueta:

Entregó lentes en más de una ocasión:

El 27 de julio incluso dio un cheque con su nombre en el frente de 70 mil pesos para páneles solares del proyecto artístico y ecológico La Casa de las Botellas. Según el comunicado en la página de senadores de Morena, la senadora les donó parte de su dieta.

El 16 de octubre pasado, informó sobre un donativo de “palas, jaladores, botas, láminas, tonelada y media de cloro, 2 toneladas de block y 20 toneladas de cemento” para habitantes afectados por inundaciones en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua”.

Luego el 20 de octubre, también difundió que había una segunda parte de donativo, por lo que estaría repartiendo con su brigada 28 toneladas de block, 33 toneladas de cemento, láminas, polines, palas y materiales de limpieza.

“Las y los legisladores no contamos con recursos públicos, pero lo hago con gusto, sumando mi salario al esfuerzo colectivo”, publicó la senadora.

Ya en diciembre, Chávez organizó posadas navideñas en las que hubo música en vivo, regalaron a la gente televisiones, videojuegos e incluso pastelitos con su nombre:

Tanto en en los vasos de café que da a la gente en Chihuahua, al igual que en el cheque por 70 mil pesos que entregó, en las ambulancias o unidades médicas que tuvo en circulación e incluso en los pastelitos que regaló en una posada navideña, se ha observado el nombre y la imagen de la Senadora.

Aún así, en la respuesta que dio a SinEmbargo aseguró que “hay un compromiso de cuidar que estas acciones no contengan referencias textuales o visuales a la senadora ni a partido político alguno, a fin de evitar cualquier interpretación de rédito electoral. La gestión social desde el ámbito legislativo se limita a facilitar, acompañar y posibilitar estas acciones, siempre dentro del marco legal.

En su documento al cumplir un año como senadora, Chávez agregó sobre los apoyos que entrega a la gente:

“La labor legislativa no puede desligarse de la realidad cotidiana de la gente… Cada apoyo entregado no es un favor, es un derecho conquistado y un compromiso cumplido con quienes depositaron su confianza en este proyecto”.

Dudas sobre los bienes y el nivel de ingresos de Chávez Treviño

En 2021, al iniciar su labor como diputada federal, Chávez declaró tener ingresos mensuales de 75 mil 205 pesos. En 2022, de 78 mil pesos. Para 2023, un ingreso mensual de 90 mil 778 pesos, y en su declaración del cierre de esa labor legislativa en San Lázaro dio la cifra de 148 mil 532 pesos, como “remuneración neta del año”, es decir, 2024.

Si este último dato es anual, entonces habría obtenido ingresos mensuales por 12 mil 377 pesos, muy por debajo de su sueldo como diputada. Si la cifra de 148 mil 532 en realidad es de ingresos al mes, entonces casi duplicó sus percepciones, respecto a su inicio como legisladora.

Entre el 17 de septiembre de 2022 y el 30 de septiembre de 2024, Chávez tuvo el cargo de secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, pero en sus declaraciones no se precisa un ingreso específico por esa labor.

En respuesta a SinEmbargo sobre su remuneración de sólo 148 mil 532 pesos en 2024, la senadora y su equipo mencionaron que en ese año “si bien legalmente era posible desempeñarse como diputada y candidata de manera simultánea, ella optó por solicitar licencia y no percibir ingreso alguno durante dicho periodo, a diferencia de otros actores políticos”.

Ya para octubre de 2024 Chávez reportó tener una remuneración neta como senadora de 131 mil 874 pesos, que es justo el salario mensual aprobado para los integrantes del Senado. Mientras que en la declaración del 29 de mayo de 2025 dijo recibir 625 mil 793 por su cargo público.

En su carta de respuesta, la Senadora precisó que esa cifra “no corresponde a un ingreso mensual, sino al ingreso acumulado como senadora durante cuatro meses de la legislatura de 2024”.

En ninguna de estas dos últimas declaraciones mencionó tener algún ingreso extra, por actividades privadas o de otra índole, más allá de su cargo público.

El primer antecedente laboral que coloca Chávez en sus registros ante el Senado es que entre 2014 y 2016 asesoró al cónsul general de Estados Unidos en “temas de juventud, paz y seguridad”. Luego, entre 2016 y 2018, hizo labor de asistente de investigación, para “documentar testimonios de familias víctimas de feminicidio y desaparición forzada en Ciudad Juárez”.

Entre el 1 de septiembre de 2018 y el 15 de octubre de 2020, trabajó como asesora legislativa en el Senado, y al poco tiempo, en septiembre de 2021, comenzó su labor como diputada federal de Morena.

Según sus declaraciones patrimoniales a sus 23 años, en abril de 2020, compró de contado un Mercedes Benz C300 con un valor de 200 mil pesos; un mes antes, en marzo, compró también de contado un Chevrolet Malibú de 210 mil pesos. Y en agosto de 2021, compró de contado por 195 mil pesos un vehículo Chevrolet Tahoe.

Al iniciar como Diputada federal, en 2021, dijo tener un refrigerador que le costó 15 mil pesos; un microondas de 2 mil; 3 escritorios de madera que le costaron 18 mil; 4 sillas de madera en las que gastó 8 mil, y dos colchones con un valor de 10 mil pesos, que compró en 2019.

Salvo los automóviles, que ya no aparecieron en su declaración más reciente del 29 de mayo, cada año hasta 2025 Chávez dijo tener exactamente los mismos bienes muebles que reportó en 2021, las mismas sillas, el mismo refrigerador y los mismos dos colchones.

En ningún caso reportó tener alguna casa, departamento o terreno, lo que se mantiene sin cambio hasta diciembre de este año, según la respuesta que envió a SinEmbargo.

Si sólo se considera su salario neto como Diputada y como Senadora, sin considerar aguinaldo y otras compensaciones, Chávez tuvo entre 2022 y 2025 ingresos cercanos a los 4.3 millones de pesos. Y así, ha mantenido una intensa campaña de promoción, de viajes constantes y entregas de apoyos que han significado un gasto millonario. Según la legisladora, para ello ha contado con el apoyo