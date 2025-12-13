#PuntosyComas ¬ Gobierno afina iniciativa de Reforma Electoral tras fin de consulta

Pedro Mellado Rodríguez

12/12/2025 - 9:45 pm

Sheinbaum afirmó que no buscarán el desafuero de Lilly Téllez.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Reforma Electoral está abierta al pueblo, no sólo a "expertos" y burócratas: Claudia

A consulta la Reforma Electoral: CSP. Rechazan a Gómez, ¿quieren a Ugalde?, cuestiona

ENTREVISTA ¬ La Reforma Electoral debe limitar a poderes fácticos, dice exconsejero

El Gobierno federal se alista para dar el siguiente paso en uno de sus proyectos más ambiciosos: una transformación profunda del sistema electoral. Con una consulta nacional prácticamente concluida y un diagnóstico nutrido por miles de participantes, la administración de Claudia Sheinbaum entra en la fase decisiva para delinear los cambios constitucionales que marcarán el rumbo de los comicios en México a partir del 2026.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- En enero del 2026 la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez Álvarez deberá tener elaborada la propuesta que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará al Congreso de la Unión, para una reforma constitucional de fondo en materia electoral, que entre sus propósitos centrales tendría la reducción del gasto en las instituciones responsables de realizar las elecciones en México, la racionalización del financiamiento a los partidos políticos y la supresión de diputados y senadores plurinominales, propósitos en los cuales la actual mandataria ha expresado coincidencia con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta la primera quincena de diciembre la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ya había llevado a cabo 65 foros de consulta, distribuidos en todos los estados del país; en los cuales participaron 5 mil 294 personas, al mismo tiempo que se recibieron en la plataforma digital de la comisión 346 propuestas enviadas por ciudadanos. Hasta este viernes 12 de diciembre del 2025 no había agendada ninguna sesión de consulta en los 19 días que restan al actual calendario. La iniciativa presidencial de reformas constitucionales en materia electoral se presentará ante el Congreso de la Unión para que sea discutida en el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual legislatura federal, que se iniciará el primero de febrero del 2026.

Pablo Gómez Álvarez es el presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en la cual participan también Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la secretaria de Gobernación; Lázaro Cárdenas Batel, Jefe de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidenta; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Coordinador General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República y José Antonio Peña Merino, responsable de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Los alcances

En su conferencia mañanera del martes 24 de junio del 2025 la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó los alcances que podría tener su reforma electoral, incluida en los 100 puntos de compromisos que formuló en el Zócalo de la Ciudad de México el martes 1 de octubre del 2024, día de su toma de posesión. Explicó en su conferencia mañanera que entre otros asuntos habría que analizar el gasto del Instituto Nacional Electoral, el financiamiento a los partidos políticos y la pertinencia de una reducción de los senadores y diputados plurinominales en el Congreso de la Unión.

Por voto popular

La reforma electoral también consideraría retomar una propuesta formulada por el entonces Presidente López Obrador en su iniciativa enviada a la Cámara de Diputados el lunes 5 de febrero del 2025, referida a la elección por voto popular, de los consejeros electorales que integrarían el Consejo General de un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), para desterrar la vieja y perniciosa práctica de que esos cargos sean negociados entre los partidos políticos por el siempre cuestionado e ilegítimo método de “cuates y cuotas”.

En su propuesta, López Obrador señala que la Cámara de Diputados debe ser la responsable de emitir la convocatoria para la jornada electiva de los consejeros electorales del Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC) y que cada uno de los poderes de la Unión postularía a diez personas de manera paritaria para la integración del Consejo General del INEC. Sería el mismo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC) el que organizaría estos comicios.

Un punto de coincidencia entre las propuestas formuladas por el expresidente López Obrador y las iniciativas que podría formular Sheinbaum Pardo es la reducción del financiamiento a los partidos políticos, la desaparición de los organismos electorales de los estados y de los tribunales electorales de las entidades federativas, cuyas tareas serían asumidas por el Instituto Nacional Electoral, o en su caso, por el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC).

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus cinco salas regionales, que cubren las cinco circunscripciones electorales del país, atenderían todos los asuntos de justicia en materia electoral en el país.

Lo que ya se avanzó

La Presidenta Sheinbaum Pardo ya llevó a la Constitución Política del país reformas para prohibir la reelección en cargos públicos y la perniciosa práctica del nepotismo.

El Artículo 55 de la Constitución General de la República establece los requisitos que se requieren para aspirar a ser diputado federal. A esos requisitos se agregó uno más en la reforma publicada el martes 1 de abril del 2025: “No tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación”. Esta misma disposición se aplicará en el caso de los aspirantes al Senado de la República.

Con respecto a la reelección, las reformas publicadas el martes 1 de abril en el Diario Oficial de la Federación señalan: “Artículo 59.- Las personas senadoras y diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas senadoras y diputadas suplentes podrán ser electas para el período inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero las personas senadoras y diputadas propietarias no podrán ser electas para el período inmediato con el carácter de suplentes”.

La prohibición del nepotismo electoral se hizo extensivo también al Presidente de la República. A los requisitos para aspirar al máximo cargo en el país, se agregó al Artículo 82 uno más: “No tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Federal”.

En el mismo paquete de reformas publicadas y promulgadas en el Diario Oficial de la federación del martes 1 de abril de 2025, se incluyen cambios al Artículo 115 constitucional promovidos por la Presidenta Sheinbaum Pardo, para prohibir el nepotismo electoral en el caso de los presidentes municipales, regidores y síndicos. También se incluye la prohibición de la reelección para esos mismos cargos, a partir de los comicios del 2030.

Esta prohibición del nepotismo electoral se hizo extensiva a los gobernadores de los estados, con reformas al Artículo 116 constitucional, que advierten, que nunca podrá ser electa para el periodo inmediato: “La persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la gubernatura”.

Del mismo modo se señala que “las Constituciones estatales deberán establecer la prohibición de la reelección de las personas diputadas a las legislaturas de los Estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato”. Y se advierte la prohibición con respecto al nepotismo electoral.

En las consultas promovidas por la Comisión Presidencial para la reforma Electoral se analizaron 10 temas: 1.- Libertades políticas; regulación de la competencia política, libertad de difusión de ideas y opiniones. 2.- Representación del pueblo. 3.- Sistema de partidos. 4.- Financiamiento y fiscalización de gastos de partidos y campañas. 5.- Efectividad del sufragio y sistema de votación. 6.- Modelo de comunicación y propaganda política. 7.- Autoridades electorales administrativas. 8.- Justicia electoral. 9.- Requisitos de elegibilidad e inmunidad de personas funcionarias elegidas por el pueblo. 10.- Democracia participativa, consultas populares y revocaciones de mandatos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, comparten la misma certeza: hay que terminar con el despilfarro electoral y diseñar estructuras menos obesas para llevar a cabo los comicios en el país. Pero AMLO y Sheinbaum también comparten los buenos oficios del mismo operador político en la elaboración de sus proyectos de reformas: Pablo Gómez Álvarez. Él participó en el diseño de la reforma constitucional que López Obrador presentó al Congreso en febrero del 2024 y también coordina las consultas para elaborar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que Sheinbaum Pardo presentará en febrero del 2026.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Iztapalapa: defender la memoria viva

“El nombramiento de la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Sindicalismo y crimen organizado

"La facilidad con la que el crimen organizado ha penetrado los sindicatos en México tiene que ver...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

La violencia que no se menciona (y sí existe)

"El tema es que México lleva casi 20 años con esta violencia contra periodistas. Parece que el...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

+ Sección

Galileo

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
2

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
3

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
4

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

La Secretaría de Salud federal confirmó este viernes el primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2, popularmente conocida como" supergripa".
5

México detecta un primer caso del virus llamado “súper gripe”, el A H3N2 subclado K

Elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Ecatepec, localizaron el día de ayer con vida a la adolescente de 17 años, Yareth Alexandra.
6

Yareth Alexandra, joven secuestrada en el Edomex, es rescatada; hay 3 detenidos

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
7

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
8

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.
9

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

Mina Aranzazú
10

El daño de las minas de Larrea y los Baillères alcanza a bebés y mujeres embarazadas

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
11

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

México y EU llegaron a un acuerdo respecto a la gestión y entrega de agua según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944, anunció a SRE.
12

México calma a Trump: promete el envío de millones de metros cúbicos de agua a EU

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.
13

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

"Nuestra Madre Peregrina", una interpretación tridimensional de la Virgen de Guadalupe, del artista multidisciplinar zacatecano Jorge Ismael Rodríguez López de Lara, es una obra de arte con profundas raíces de fe y cultura mexicana que ha iniciado un periplo por Estados Unidos, convirtiéndose en un punto de convergencia y esperanza para la asediada comunidad migrante.
14

La "Virgen peregrina", esculpida en México, se vuelve símbolo de resistencia en EU

Gloria Trevi demanda a televisora de Salinas.
15

Gloria Trevi exige a TV Azteca 180 millones de dólares. “Nos vemos en la corte de EU”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum visitó la Base Aérea Militar, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado en el Campo Militar de Santa Gertrudis, Chihuahua.
1

CSP visita Base de Santa Gertrudis, en Chihuahua; reconoce compromiso del Ejército

México y EU llegaron a un acuerdo respecto a la gestión y entrega de agua según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944, anunció a SRE.
2

México calma a Trump: promete el envío de millones de metros cúbicos de agua a EU

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, permanecerá en prisión mientras se lleva a cabo la investigación en su contra por corrupción.
3

Juez de Bolivia ordena prisión preventiva para Luis Arce, investigado por corrupción

Sheinbaum afirmó que no buscarán el desafuero de Lilly Téllez.
4

#PuntosyComas ¬ Gobierno afina iniciativa de Reforma Electoral tras fin de consulta

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el pasado 10 de diciembre una "tarjeta dorada", un programa de compra de permisos de residencia en el país.
5

¿Quieres residir en EU? Ya puedes adquirir la "tarjeta dorada" de Trump por 1 mdd

Con Trump siempre habrá incertidumbre y aún con TMEC impondrá aranceles: New Yorker
6

Con Trump siempre habrá incertidumbre y aún con TMEC impondrá aranceles: New Yorker

Cuatro hombres fueron asesinados y tres personas resultaron heridas luego de un ataque armado en la colonia Morelos de Irapuato, en Guanajuato.
7

Ataque armado en Irapuato, Guanajuato, deja 4 muertos y 3 heridos; FGE ya investiga

Elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Ecatepec, localizaron el día de ayer con vida a la adolescente de 17 años, Yareth Alexandra.
8

Yareth Alexandra, joven secuestrada en el Edomex, es rescatada; hay 3 detenidos

La SICT reiteró que el Tren México-Toluca operará completamente hasta la terminal de Observatorio, en la CdMx, a finales de enero del 2026.
9

Tren "El Insurgente" llegará hasta Observatorio en enero de 2026, reitera la SICT

Trabajadores de limpieza de la CdMx protestaron en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo y quemaron basura.
10

Trabajadores de limpieza de la CdMx protestan y queman basura; buscan sindicalización

México publicó en el DOF las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor relacionadas con suscripciones a plataformas de streaming.
11

Gobierno publica medidas para regular cobros automáticos en plataformas de streaming

Mina Aranzazú
12

El daño de las minas de Larrea y los Baillères alcanza a bebés y mujeres embarazadas