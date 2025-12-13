PuntosyComas ¬ Gobierno afina iniciativa de Reforma Electoral tras fin de consulta

El Gobierno federal se alista para dar el siguiente paso en uno de sus proyectos más ambiciosos: una transformación profunda del sistema electoral. Con una consulta nacional prácticamente concluida y un diagnóstico nutrido por miles de participantes, la administración de Claudia Sheinbaum entra en la fase decisiva para delinear los cambios constitucionales que marcarán el rumbo de los comicios en México a partir del 2026.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- En enero del 2026 la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez Álvarez deberá tener elaborada la propuesta que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará al Congreso de la Unión, para una reforma constitucional de fondo en materia electoral, que entre sus propósitos centrales tendría la reducción del gasto en las instituciones responsables de realizar las elecciones en México, la racionalización del financiamiento a los partidos políticos y la supresión de diputados y senadores plurinominales, propósitos en los cuales la actual mandataria ha expresado coincidencia con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta la primera quincena de diciembre la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ya había llevado a cabo 65 foros de consulta, distribuidos en todos los estados del país; en los cuales participaron 5 mil 294 personas, al mismo tiempo que se recibieron en la plataforma digital de la comisión 346 propuestas enviadas por ciudadanos. Hasta este viernes 12 de diciembre del 2025 no había agendada ninguna sesión de consulta en los 19 días que restan al actual calendario. La iniciativa presidencial de reformas constitucionales en materia electoral se presentará ante el Congreso de la Unión para que sea discutida en el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual legislatura federal, que se iniciará el primero de febrero del 2026.

Pablo Gómez Álvarez es el presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en la cual participan también Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la secretaria de Gobernación; Lázaro Cárdenas Batel, Jefe de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidenta; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Coordinador General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República y José Antonio Peña Merino, responsable de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Los alcances

En su conferencia mañanera del martes 24 de junio del 2025 la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó los alcances que podría tener su reforma electoral, incluida en los 100 puntos de compromisos que formuló en el Zócalo de la Ciudad de México el martes 1 de octubre del 2024, día de su toma de posesión. Explicó en su conferencia mañanera que entre otros asuntos habría que analizar el gasto del Instituto Nacional Electoral, el financiamiento a los partidos políticos y la pertinencia de una reducción de los senadores y diputados plurinominales en el Congreso de la Unión.

Por voto popular

La reforma electoral también consideraría retomar una propuesta formulada por el entonces Presidente López Obrador en su iniciativa enviada a la Cámara de Diputados el lunes 5 de febrero del 2025, referida a la elección por voto popular, de los consejeros electorales que integrarían el Consejo General de un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), para desterrar la vieja y perniciosa práctica de que esos cargos sean negociados entre los partidos políticos por el siempre cuestionado e ilegítimo método de “cuates y cuotas”.

En su propuesta, López Obrador señala que la Cámara de Diputados debe ser la responsable de emitir la convocatoria para la jornada electiva de los consejeros electorales del Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC) y que cada uno de los poderes de la Unión postularía a diez personas de manera paritaria para la integración del Consejo General del INEC. Sería el mismo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC) el que organizaría estos comicios.

Un punto de coincidencia entre las propuestas formuladas por el expresidente López Obrador y las iniciativas que podría formular Sheinbaum Pardo es la reducción del financiamiento a los partidos políticos, la desaparición de los organismos electorales de los estados y de los tribunales electorales de las entidades federativas, cuyas tareas serían asumidas por el Instituto Nacional Electoral, o en su caso, por el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC).

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus cinco salas regionales, que cubren las cinco circunscripciones electorales del país, atenderían todos los asuntos de justicia en materia electoral en el país.

Lo que ya se avanzó

La Presidenta Sheinbaum Pardo ya llevó a la Constitución Política del país reformas para prohibir la reelección en cargos públicos y la perniciosa práctica del nepotismo.

El Artículo 55 de la Constitución General de la República establece los requisitos que se requieren para aspirar a ser diputado federal. A esos requisitos se agregó uno más en la reforma publicada el martes 1 de abril del 2025: “No tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación”. Esta misma disposición se aplicará en el caso de los aspirantes al Senado de la República.

Con respecto a la reelección, las reformas publicadas el martes 1 de abril en el Diario Oficial de la Federación señalan: “Artículo 59.- Las personas senadoras y diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas senadoras y diputadas suplentes podrán ser electas para el período inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero las personas senadoras y diputadas propietarias no podrán ser electas para el período inmediato con el carácter de suplentes”.

La prohibición del nepotismo electoral se hizo extensivo también al Presidente de la República. A los requisitos para aspirar al máximo cargo en el país, se agregó al Artículo 82 uno más: “No tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Federal”.

En el mismo paquete de reformas publicadas y promulgadas en el Diario Oficial de la federación del martes 1 de abril de 2025, se incluyen cambios al Artículo 115 constitucional promovidos por la Presidenta Sheinbaum Pardo, para prohibir el nepotismo electoral en el caso de los presidentes municipales, regidores y síndicos. También se incluye la prohibición de la reelección para esos mismos cargos, a partir de los comicios del 2030.

Esta prohibición del nepotismo electoral se hizo extensiva a los gobernadores de los estados, con reformas al Artículo 116 constitucional, que advierten, que nunca podrá ser electa para el periodo inmediato: “La persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la gubernatura”.

Del mismo modo se señala que “las Constituciones estatales deberán establecer la prohibición de la reelección de las personas diputadas a las legislaturas de los Estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato”. Y se advierte la prohibición con respecto al nepotismo electoral.

En las consultas promovidas por la Comisión Presidencial para la reforma Electoral se analizaron 10 temas: 1.- Libertades políticas; regulación de la competencia política, libertad de difusión de ideas y opiniones. 2.- Representación del pueblo. 3.- Sistema de partidos. 4.- Financiamiento y fiscalización de gastos de partidos y campañas. 5.- Efectividad del sufragio y sistema de votación. 6.- Modelo de comunicación y propaganda política. 7.- Autoridades electorales administrativas. 8.- Justicia electoral. 9.- Requisitos de elegibilidad e inmunidad de personas funcionarias elegidas por el pueblo. 10.- Democracia participativa, consultas populares y revocaciones de mandatos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, comparten la misma certeza: hay que terminar con el despilfarro electoral y diseñar estructuras menos obesas para llevar a cabo los comicios en el país. Pero AMLO y Sheinbaum también comparten los buenos oficios del mismo operador político en la elaboración de sus proyectos de reformas: Pablo Gómez Álvarez. Él participó en el diseño de la reforma constitucional que López Obrador presentó al Congreso en febrero del 2024 y también coordina las consultas para elaborar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que Sheinbaum Pardo presentará en febrero del 2026.