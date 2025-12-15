Ebrard dice que los aranceles no van dedicados a ningún país: cuidan 350 mil empleos

Ebrard explicó que los nuevos aranceles a productos de varios países, incluido China, son para proteger empleos y dar "piso parejo"; no están diseñados de forma política, sino de protección económica, ni van contra un país.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer este lunes los detalles del nuevo paquete de aranceles contra productos de varios países asiáticos y de otras regiones, incluida China, y explicó que no se trata de un diseño político, sino que están encomendados a la protección de 350 mil empleos mexicanos y para garantizar "piso parejo".

"¿Cuál es el propósito de ese paquete de aranceles? En resumen: cuidar 350 mil empleos de México, es el objetivo final", dijo Ebrard en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"En los sectores textil y vestido, calzado y acero, y ahora también la industria automotriz, es donde estamos viendo más afectaciones al empleo. no porque no puedan competir, sino porque se están recibiendo productos con precios debajo de los precios de referencia internacional: es decir, no hay piso parejo", indicó.

Si las diferencias continuaban, advirtió, para finales de 2026 México perdería esos 350 mil empleos en esos sectores. "Cuando el piso está disparejo, tienes que corregir, remediar se llama, esa desventaja, esa injusticia. Importa mucho tomar medidas a tiempo", destacó Ebrard.

El titular de la Secretaría de Economía (SE) detalló que México tiene un "desbalance comercial" con Asia: importamos 10 veces más que lo que exportamos, algo que calificó como "insostenible". Se trata principalmente de 10 países: Singapur, Indonesia, Filipinas, India, Tailandia, Malasia, Vietnam, Corea del Sur, Taipéi Chino y China.

Ebrard dio a conocer que, para proponer el paquete de aranceles que ya fue aprobado con cambios en el Congreso, se seleccionaron 17 sectores industriales estratégicos, encabezados por textil y vestido, calzado y acero, y automotriz. En ellas, se ubicaron mil 463 "fracciones arancelarias", es decir, objetos específicos que se importan.

"No es una decisión por país, México no establece aranceles a un país. El objetivo no es cobrar más respecto a un país que fabrica cierto producto. El objetivo es proteger sectores industriales, la organización es por producto y es con países con los que no tenemos tratados comerciales", explicó el funcionario.

"No es un diseño geopolítico, no le cobramos a un producto porque se hizo en un país. Se ponen los aranceles para proteger a México", reiteró el titular de la SE desde Palacio Nacional. También destacó que las tarifas buscan que "no generen presiones inflacionarias", pues sería una afectación del 0.2 por ciento en ese apartado, comparado con cientos de miles de empleos en la línea.

Sin embargo, el paquete arancelario sí busca "proteger a la industria mexicana con relación a abusos de aquellos terceros países con los que México no tiene acuerdos comerciales". Ebrard subrayó que se dialogó con todos los países a los que les tocó, por los objetos que producen, algún tipo de aranceles específico.

El Secretario de Economía dio a conocer las entidades con mayor impacto en posible pérdida de empleos por la falta de piso parejo, que se corrige con los nuevos aranceles:

• Aguascalientes

• Guanajuato

• Baja California

• Jalisco

• Chihuahua

• Nuevo León

• Coahuila

• Puebla

• Estado de México

• Querétaro

Sheinbaum reitera: No buscamos enemistad con ningún país

La Presidenta Claudia Sheinbaum coincidió con Ebrard con respecto a la falta de piso parejo y afirmó que no habrá inflación "ni en alimentos ni en muchísimos productos" derivado de estas medidas. Destacó que muchos productos intermedios no sufrieron un aumento de aranceles.

"El objetivo es no perder empleos y aumentarlos a través de otros instrumentos, y de la propia inversión pública y privada en el país. Esto de que no es deseable poner un impuesto a la importación depende de las características y circunstancias: nosotros planteamos desde el principio que queríamos una política de sustitución de importaciones en algunas áreas", explicó la mandataria.

Esto se enmarca en el Plan México, incluso antes del retorno de Donald Trump al poder en Estados Unidos, para que el país dejara de importar tanto y exportara más.

"Son medidas que no van dirigidas a ningún país, sino a que no se pierdan más empleos en ciertas industrias estratégicas. No queremos enemistad con ningún país, sino sencillamente son decisiones que se toman en acuerdo con distintos sectores empresariales en el país, en todos los casos tenemos diálogo, con Corea del Sur, China, con todos", destacó Sheinbaum.

Chinos acusan "proteccionismo" por nuevos aranceles

Tras la aprobación del paquete arancelario, el Ministerio de Comercio del país asiático dijo la semana pasada a través de un portavoz que China siempre se ha opuesto a los aumentos unilaterales de aranceles en todas sus formas, y exhortó a México a corregir sus prácticas incorrectas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible.

"Hemos tomado nota de los informes pertinentes y vigilaremos de cerca la implementación de las medidas mexicanas y evaluaremos más a fondo su potencial impacto", dijo el portavoz. "Esperamos que la parte mexicana otorgue gran importancia a este asunto y actúe con prudencia", manifestó.

Y es que la reforma avalada implementa aranceles a mil 463 productos importados de países asiáticos, principalmente China: varios de ellos ya tenían un impuesto que ahora aumenta, pero en 316 productos provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica se aplican por primera vez.

Se trata de aranceles a la importación de diversas mercancías en los siguientes sectores: autopartes, autos ligeros, vestido, plásticos, siderúrgico, electrodomésticos, juguetes, textiles, muebles, calzado, productos de marroquinería, papel y cartón; motocicletas, aluminio, remolques, vidrio y jabones, perfume y cosméticos.