INE amplía vigencia de credenciales que vencían en 2025 hasta elecciones de Coahuila

Redacción/SinEmbargo

16/12/2025 - 5:25 am

La Comisión del Registro Federal de Electores del INE aprobó el lunes extender la vigencia de las credenciales para votar hasta el próximo 7 de junio de 2026.

Las credenciales del INE se mantendrán vigentes hasta las elecciones en Coahuila, en las cuales se votará para redefinir el Congreso local. Es decir, 16 diputaciones de Mayoría Relativa y nueve de Representación Proporcional.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- La Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el lunes extender la vigencia de las credenciales para votar hasta el próximo 7 de junio de 2026. Es decir, el día que se llevará a cabo la jornada del proceso electoral local 2025-2026 en Coahuila.

El anuncio se dio a conocer durante sesión extraordinaria del INE, donde se informó que, al 31 de octubre, hay un total de 94 mil 70 credenciales cuya vigencia expiraría al finalizar el 2025, pero estos documentos oficiales podrán ser utilizados durante seis meses adicionales.

Los representantes del órgano electoral explicaron que el objetivo de esta medida es facilitar y maximizar la participación de los ciudadanos coahuilenses en las elecciones del 2026, y que, de esta manera, ningún elector o electora vea limitado su derecho al voto debido a la expiración de su identificación oficial.

El proyecto que entrará en vigor después de ser aprobado por el Consejo General en su próxima sesión, prevé que las credenciales para votar continúen vigentes hasta el 7 de junio de 2026, cuando se definirá la conformación de la LXIV Legislatura del Congreso del estado de Coahuila, eligiendo un total de 25 cargos: 16 diputaciones de Mayoría Relativa y nueve de Representación Proporcional.

La misma Comisión también aprobó el anteproyecto de acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueban los “Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva en el proceso electoral local 2025-2026 de Coahuila, y elecciones extraordinarias que de éste deriven”, así como los “Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado en el proceso electoral local 2025-2026 de Coahuila, y elecciones extraordinarias que de éste deriven”.

Cabe recordar que el INE adjudicó a Cosmocolor, Talleres Gráficos de México un contrato equivalente a mil millones de pesos para la producción de la credencial para votar para el periodo 2026-2031, con lo cual se espera la producción de 94 millones de documentos oficiales.

Mientras que Cosmocolor tendrá la asignación tecnológica y de personalización de las credenciales, Talleres Gráficos participará en la impresión de material base, laminado y acabado físico, así como el soporte de elementos de seguridad de dicho documento.

De acuerdo con la documentación del acta de fallo, el organismo descentralizado del Gobierno federal puede apoyar con el almacenamiento, procesamiento, empaquetado y distribución a los módulos del INE.

