ENTREVISTA ¬ México persuadió a EU y lo convenció de ser aliados en 2025: académico

Perla Velázquez

01/01/2026 - 10:37 pm

El profesor de Relaciones Internacionales, Jesus Alejo, nos hace un balance de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en 2025. Además, habla sobre las vulnerabilidades políticas de Donald Trump y el panorama para la revisión del T-MEC en 2026.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- La relación entre México y Estados Unidos fue compleja durante el 2025, porque la llegada de Donald Trump al poder representó un desafío para el gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, dijo en entrevista Jesús Almejo, profesor de Relaciones Internacionales.

El académico explicó en “Café y Noticias”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire, que Trump se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por tener bastantes conflictos legales, es decir, “no respeta el marco jurídico de nada, ni siquiera de Estados Unidos. Se ha peleado con el poder judicial, se ha peleado con el Congreso, particularmente con los demócratas, pero también se ha peleado con algunos republicanos.

“Uno concluye que si (Trump) no respeta el marco jurídico de su propio país y se atreve a hacer trolleo o bullying a jueces de su propio país, a ministros de la Suprema Corte, cuando no fallan a favor de lo que a él le interesa, pues imagínate lo que puede hacer con los gobiernos de otros países con los que Estados Unidos tiene relaciones que de entrada son asimétricas, como es el caso de México”, explicó.

México sigue fuerte en el comercio con EU.
Gracias a su cercanía y al T-MEC, México se mantuvo como el principal socio de Estados Unidos, por encima de Canadá y China. Foto: Carlos Sánchez, Cuartoscuro

En nuestro país, recordó Almejo, Trump anunció medidas que violan los acuerdos bilaterales, como el Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, el mismo empresario estadounidense supo que no puede sacar adelante a su país si ve a nuestra nación como un rival y no como un aliado.

En ese sentido, “el primer trabajo que hizo bien México fue persuadir a Estados Unidos, en decirle, somos tu aliado y si tú quieres hacer grande a Estados Unidos otra vez, solo lo puedes lograr con nosotros. Ahí están los números de la colaboración”, declaró Jesús Almejo.

Ante la pregunta de cómo el Presidente de Estados Unidos ha tratado a Sheinbaum, el especialista en Relaciones Internacionales enlistó que Trump “sin duda alguna es machista y es misógino y no se ha tentado el corazón en humillar” a otras mujeres. Pero con la líder de la Cuarta Transformación ha sido un caballero.

"Es sorprendente porque ha sido grosero con otras mujeres que también tienen un nivel intelectual muy desarrollado, como Ángela Merkel de Alemania. Imagínate, ha humillado a la presidenta de la Comisión Europea, a la Canciller alemana y a la Primera Ministra Japonesa, que en el papel y en la teoría pues son funcionarias del más alto nivel mundial, ¿no? De potencias mundiales como Alemania y Japón. Pero a México que tanto lo ha despreciado, termina aplaudiéndole a la Presidenta, como también terminó aplaudiéndole al presidente López Obrador”, finalizó Almejo.

