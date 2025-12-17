El domicilio del Alcalde de Yecapixtla sufre un ataque armado; no se reportan heridos

Redacción/SinEmbargo

17/12/2025 - 9:46 am

Un ataque armado se reportó la madrugada del martes en Yecapixtla, Morelos, contra el domicilio del Presidente Municipal, Heladio Rafael Sánchez Zavala.

La madrugada del martes se registró un ataque armado contra el domicilio del Alcalde de Yecapixtla.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Un ataque armado se reportó la madrugada del martes en la colonia Aquiles Serdán, en Yecapixtla, Morelos, contra el domicilio del Presidente Municipal, Heladio Rafael Sánchez Zavala.

Los impactos de bala quedaron en la fachada y en una de las ventanas del inmueble. No se informó de personas lesionadas, pero el hecho generó alarma entre vecinos y una amplia movilización policiaca.

Este ataque se suma a una serie de agresiones contra autoridades locales en la región oriente de Morelos. Apenas el 28 de noviembre, el domicilio del Alcalde de Tepalcingo, Alfredo Sánchez Vélez, fue atacado a balazos.

Atacan a balazos la casa de Heladio Rafael Sanchez Zavala, Alcalde de Yecapixtla, Morelos.
Elementos policiacos resguardaron la colonia Aquiles Serdán tras el ataque armado contra la vivienda del Edil panista. Foto: Especial

También se han registrado atentados contra viviendas de ediles en Ayala, Temixco y Xoxocotla, además del asesinato del Secretario General de Huitzilac, Alejandro Mancilla Cueto, ocurrido en abril pasado.

La Fiscalía de la región oriente inició las investigaciones para dar con los responsables, mientras que la Mesa de Seguridad estatal ordenó recorridos de supervisión y vigilancia en Yecapixtla.

La familia Sánchez Zavala ha sido blanco de ataques previos. En fechas recientes fue baleada la vivienda de Rafael Sánchez Vargas, padre del actual Edil y expresidente Municipal.

Atacan a balazos la casa de Heladio Rafael Sanchez Zavala, Alcalde de Yecapixtla, Morelos.
La familia Sánchez Zavala ha mantenido la Alcaldía de Yecapixtla por 30 años. Foto: Facebook Heladio Rafael Sanchez Zavala

Desde hace 30 años, la familia Sánchez Zavala ha ocupado la Alcaldía de Yecapixtla con el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN), manteniendo el control político en el municipio.

Fuentes oficiales señalan que, pese a los ataques, el actual Presidente Municipal no ha solicitado medidas de protección.

