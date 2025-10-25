PuntosyComas ¬ Alcalde de Piedras Negras, el mejor calificado; en Izcalli, el peor

Además de medir la percepción de la gente con respecto a la inseguridad en sus ciudades, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2025, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este jueves 23 de octubre, también recopila datos sobre la valoración que los ciudadanos de todo el país hacen sobre la efectividad de los gobiernos municipales para resolver los problemas que les aquejan en cada una de sus zonas metropolitanas.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– De acuerdo con la calificación que los ciudadanos otorgaron, el presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, quien llegó al cargo postulado por Morena, es el que tiene el más alto grado de reconocimiento de sus gobernados con un 71.6 por ciento.

En el extremo opuesto, el presidente municipal que menos reconocimiento recibió de sus gobernados fue el Alcalde de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el morenista Luis Daniel Serrano Palacios, a quien le reconocen sus capacidades para resolver problemas de la ciudad apenas el 8.6 por ciento de sus quienes habitan su ciudad, se desprende de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2025 del Inegi.

La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es muy robusta y confiable, pues se entrevistó a más de 27 mil personas, en viviendas, cara a cara, en 91 áreas urbanas del país y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Los mejor evaluados

Después del Alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, quienes reciben el mayor reconocimiento de su comunidad por su capacidad para resolver los problemas municipales, quien aparece en segundo lugar el recientemente fallecido Alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza, quien recibió el respaldo del 69.9 por ciento de sus gobernados.

Comparten la tercera posición entre los presidentes municipales mejor calificados por su gente los alcaldes de Apodaca, Nuevo León, César Garza Arredondo, quien llegó al cargo postulado por la coalición PAN-PRI-PRD y el morenista edil de Ciudad del Carmen, Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus, los dos con igual evaluación favorable del 60.7 por ciento de los habitantes de sus ciudades.

Los peores de la lista

Hasta el fondo de la tabla está el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el morenista Luis Daniel Serrano Palacios, quien apenas logra el reconocimiento del 8.6 por ciento de sus gobernados sobre sus capacidades para resolver problemas en su territorio. En segundo lugar, con 11.1 por ciento de reconocimiento se ubica el presidente municipal morenista de Coatzacoalcos, Veracruz, Pedro Miguel Rosalgo García.

La tercera en la parte baja de la tabla, donde se ubican los que fueron reprobados por los habitantes de sus municipios, es la alcaldesa de Chimalhuacán, Estado de México, la morenista Xóchitl Flores Jiménez, con apenas el reconocimiento de sus capacidades por el 12.3 por ciento de la gente de su ciudad. Chimalhuacán.

Otros alcaldes de importantes zonas metropolitanas salieron mal calificados: el presidente municipal priista de Monterrey, Adrián de la Garza Santos se ubicó en la posición 18 con un reconocimiento a sus cualidades del 40.3 por ciento de sus gobernados; la alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, que llegó postulada por PAN-PRI-PRD se ubicó en la posición 46, con un reconocimiento del 28.6 por ciento de los ciudadanos de su demarcación

Los alcaldes emecistas de la zona metropolitana de Jalisco, Verónica Delgadillo García, presidenta municipal de Guadalajara, ocupó la posición 64, con un reconocimiento del 24.5 por ciento, en tanto que el primer edil de Zapopan, Juan José Frangie, alcanzó la posición número 20, con reconocimiento del 38.8 por ciento de los habitantes de su comunidad.

Cifras de servicios básicos

Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondientes al tercer trimestre del 2025, en septiembre de este el 84.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró los baches en calles y avenidas como uno de los principales problemas en su ciudad; en tanto que el 60.0 por ciento se quejó de que son un problema las coladeras tapadas por acumulación de desechos y el 59.6 reclamó por las fallas y fugas en el suministro de agua potable.

En comparación con junio de 2025, en septiembre de 2025 se registró una disminución estadísticamente significativa de 8.1 en cuanto a las deficiencias en parques y jardines descuidados. También se percibió mejora en los servicios de limpia y recolección de basura.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente al tercer trimestre del 2025, también mide la percepción de los ciudadanos sobre el desempeño en las fuerzas armadas en sus tareas de apoyo a la seguridad pública, al combate a la delincuencia y a la atención de la gente en contingencias naturales. Y los porcentajes de aprobación siguen siendo muy altos. Quienes no repuntan en la confianza de la gente son las policías estatales y municipales.

Violencia en el hogar

La encuesta revela también un dato que tiene que ser observado con mucho cuidado, para tomar medidas preventivas: en los últimos 12 meses, de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, se estimó que en 8.5 por ciento de los hogares en áreas urbanas hubo algún tipo de violencia en el entorno familiar. En 23.8 por ciento de los casos, las personas involucradas fueron menores de edad.

En el mismo periodo, se estima que 7.6 por ciento de personas de 18 años y más, en zonas urbanas, fue violentada en el entorno familiar. En mujeres, este porcentaje fue de 8.6 por ciento y en hombres de 6.4 por ciento.