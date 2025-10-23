PuntosyComas ¬ Nazario, ligado al narco, posaba con políticos; ahora lo desconocen

El dirigente sindical Nazario Ramírez, quien estaría vinculado con actividades ilícitas en Jalisco y Puebla, fue capturado junto a otros dos presuntos integrantes del CJNG.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Nazario Ramírez Ramírez era el amigo de todos. Lo mismo se tomaba una foto con el Gobernador morenista de Puebla, Alejandro Armenta Mier, que con el mandatario emecista de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro.

Igual podía aparecer entre los invitados al primer informe del Presidente Municipal de Oriental, Puebla, Fidel Flores Concha, que entre los convidados al primer informe de Gobierno de la Alcaldesa emecista de Guadalajara, Verónica Delgadillo García.

El mismo se encargaba de distribuir las fotos en las que aparecía con prominentes personajes de la clase política de Puebla, de donde es oriundo, pero también presumía sus relevantes contactos en Jalisco.

Sin embargo, su mundo maravilloso se derrumbó el miércoles 15 de octubre del 2025, cuando fue detenido en Guadalajara, Jalisco, por fuerzas federales, pues se le señala de ser operador de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación y presunto coordinador de actividades de extorsión y venta de droga en las dos entidades en las cuales se conducía casi como una estrella de rock.

En Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, y del Ejército @Defensamx1, detuvieron a tres personas, entre ellas a Nazario “N”, operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Se… pic.twitter.com/j8UkSy2obf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 15, 2025

Ahora, todos los que sonrientes le acompañan en su amplísimo catálogo de contactos políticos dicen que poco lo conocían y niegan tener alguna relación afectiva o de alguna otra naturaleza, con quien públicamente se ostentaba como líder del Frente de Transportistas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

LA CAPTURA

El miércoles 15 de octubre del 2025, en su página oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal publicó un comunicado dando cuenta de su captura, que citó nuestro diario digital SinEmbargo.mx.

“Autoridades federales ejecutaron cuatro órdenes de cateo en Guadalajara, Jalisco, donde detuvieron a tres hombres vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre los detenidos se encuentra Nazario Ramírez Ramírez, identificado como uno de los principales operadores de este grupo delictivo, presunto responsable de actividades ilícitas como extorsión y venta de droga en Tlajomulco, Jalisco y Oriental, Puebla”.

Agrega la nota: “También fueron arrestados Juan Martín Espinosa y Jorge Octavio Quezada, a quienes se les aseguraron 10 cargadores, 186 cartuchos, un kilo y 170 dosis de metanfetamina, dos equipos de cómputo y cinco vehículos, uno de ellos blindado”.

Precisó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: En el marco de los trabajos coordinados para detener a generadores de violencia en el país, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo del Gobierno del estado de Jalisco, ejecutaron cuatro órdenes de cateo en dicha entidad, donde detuvieron a tres hombres vinculados con un grupo delictivo generador de violencia”.

Derivado de labores de inteligencia e investigación, las autoridades identificaron diversos domicilios utilizados por una célula criminal para la comisión de ilícitos. Con base en la información recabada, se integraron los elementos de prueba que fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos judiciales correspondientes para intervenir los inmuebles.

EL SINDICALISTA

Lo que le permitió a Nazario establecer relaciones con la cúpula política en Puebla y Jalisco fue su carácter de presunto líder sindical, personalidad que en un primer momento negó la central obrera, CTM, que le dio abrigo.

Sin embargo, el viernes 17 de octubre del 2025, el periódico Mural de Guadalajara publicó que documentos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco, de los cuales el periódico tapatío tiene copias, confirman que Nazario Ramírez Ramírez sí era dirigente de transportistas dentro de la CTM Jalisco, organismo que intentó negar que tuviera ese cargo.

Se advierte en la nota de Mural que el hecho de ser un líder sindical le abrió a Nazario Ramírez Ramírez las puertas del poder público. Como dirigente cetemista lo mismo firmaba convenios con alcaldes jaliscienses y acudía a sus informes de Gobierno o a ceremonias cívicas, como quedó registrado en sus redes sociales donde exhibía fotos de los eventos a los que acudía. La información publicada por Mural señala que “además de las fotografías con políticos y funcionarios, el ahora preso solía ir al lado del secretario general de la CTM Jalisco, Juan Huerta Pérez, quien inclusive lo presentaba como su ‘enlace’. Sin embargo, tras su detención por cargos de extorsión y venta de droga, la central obrera busca desconocerlo como líder de transportistas”.

En una constancia expedida en febrero de 2021 por el secretario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco, Pablo Armando Arroyo Meza, se certifica la adscripción de ambos al Sindicato de Trabajadores en la Industria de la Construcción y Transporte de Materiales: “Se acredita la personalidad como secretario general de Nazario Ramírez Ramírez y como secretario de Actas y Acuerdos a Juan Huerta Perez”.

El mismo periódico tapatío publicó el sábado sábado 18 de octubre del 2025 que Nazario Ramírez, líder transportista y presunto operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), construyó una cancha de futbol en el municipio poblano de Oriental, y la inauguró con un juego de ex futbolistas profesionales. El presunto delincuente, quien es originario de ese municipio poblano, rehabilitó y empastó la cancha conocida como “Y Griega” y llevó a ex jugadores de Chivas, América y Pumas. La inauguración de la cancha se registró el 20 de septiembre del 2025 y en ese evento Ramírez Ramírez estuvo acompañado en todo momento por la funcionaria morenista Anallely López Hernández, delegada regional del Bienestar en Libres, quien ha sido señalada como su pareja sentimental.

EN EL AEROPUERTO

Nazario se colaba a todos las fiestas, aunque ahora sobren los políticos que digan que nunca lo invitaron. Así ocurrió el 20 agosto 2025, cuando el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) anunció que iniciaría trabajos para construir dos viaductos que conectaran la Avenida Adolf Horn con la Carretera a Chapala, en Tlaquepaque, en una ruta alterna para llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

En el evento estuvo presente el director del aeropuerto tapatío Cryshtian José Amador Lizardi y el líder del Frente de Transportistas de Jalisco, Nazario Ramírez Ramírez, quien en declaraciones citadas por el periódico Mural subrayó que estas obras mejorarían las alternativas de acceso y salida al Aeropuerto tapatía y desahogarían el tránsito vehicular.

EN TLAJOMULCO

Las relaciones de Nazario Ramírez Ramírez con el presidente emecista de Tlajomulco de Zúñiga parecían muy estrechas. El primero de mayo del 2025 el periódico tapatío El Informador publicó que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga firmó un convenio de buena voluntad con transportistas afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) para que se pudieran beneficiarse de las obras públicas que se realizan en el municipio.

El acuerdo se realizó en el marco del Día del Trabajo y fue acordado por el alcalde emecista Gerardo Quirino Velázquez y Nazario Ramírez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de la CTM, quien expresó: “Agradecemos al Gobierno de Tlajomulco y a nuestro presidente Gerardo Quirino por todo el respaldo”. El compromiso se firmó en un evento en el que participaron más de 2 mil personas y desfilaron más de mil camiones materialistas.

En la firma de ese convenio participó también Juan Huerta, secretario general de la CTM en Jalisco, quien enfatizó que el acuerdo signado era tanto sindical como político. El evento en Tlajomulco de Zúñiga fue organizado por Nazario Ramírez, secretario general de Transporte de la CTM en Jalisco.

AMIGO ALCALDE

El lunes 8 de septiembre del 2025 se llevó a cabo el primer informe de gobierno de la alcaldesa emecista de Guadalajara, Jalisco, Verónica Delgadillo García. Ahí estuvo presente, entre los invitados, Nazario Ramírez Ramírez, según cita una nota publicada el martes 9 de septiembre del 2025, en el periódico El Sol de Puebla

“Nazario Ramírez fortalece liderazgo sindical en Jalisco. El empresario, originario de Oriental, acudió al primer informe de la alcaldesa de Guadalajara”, dice el titular de la información. Aclara la nota que el líder sindical originario de Oriental fue invitado al informe de labores de Verónica Delgadillo.

“Crecer como persona, empresario y líder sindical, se lo atribuyo a mi formación y valores familiares que tuve desde niño en mi querido Oriental, Puebla”, aseguró Nazario Ramírez Ramírez, al finalizar el primer informe de resultados de la presidenta municipal de Guadalajara, Jalisco, Verónica Delgadillo García. El Secretario General de los transportistas de Jalisco afiliado a la CTM, tanto en Oriental como en Jalisco, mantiene una visión de colaboración con las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues es fundamental para que las y los trabajadores cuenten con mejores condiciones laborales que contribuyan a elevar su calidad de vida”, agrega la nota de El Sol de Puebla.

TAMBIÉN EN EL SALTO

Con fecha del 11 de agosto del 2025, el periódico Quadratín Jalisco hace la siguiente rseña: "La obra pública en El Salto es un excelente indicador de desarrollo urbano, porque además de que se ve reflejada la inversión, también el esfuerzo del gobierno en mejorar la infraestructura y la calidad de vida de sus habitantes”, mencionó Nazario Ramírez, líder del Frente Transportista.

“Los diversos proyectos que se ejecutan en este bonito municipio reflejan el crecimiento de la ciudad y su capacidad para adaptarse a las necesidades de una población que va en aumento, así como la la inversión nacional y extranjera, porque no perdamos de vista que El Salto es un ‘paraíso’ de inversión en parques industriales”, añadió Nazario, quien agradeció a su amiga, la alcaldesa morenista de El Salto, Jalisco, María Elena Farías Villafán.

EN ORIENTAL

El ahora presunto narcotraficante, Nazario Ramírez Ramírez también estuvo en el primer informe de gobierno del alcalde de su pueblo, Oriental, Puebla, el morenista Fidel Flores Concha, como refiere una información publicada por El Sol de Puebla el domingo 12 de octubre del 2025.

La nota dice que el empresario Nazario Ramírez reconoció la gestión del alcalde de Oriental en su primer año y enfatizó la coordinación que han tenido por el bien del municipio. Dijo que en coordinación con el presidente municipal han proyectado, impulsado y ejecutado, principalmente, obra pública para el desarrollo y crecimiento del municipio.

“Reconozco a mi amigo, presidente, Fidel Flores, porque juntos hemos realizado un muy buen equipo en coordinación no solo con instancias estatales, sino también federales, con un objetivo y bien común: que a las y los orientalenses les vaya mejor y cada vez tengan más y mejores oportunidades”, dijo el ahora incomprendido Nazario.

En ese mismo evento, el también líder del Frente Transportista en Jalisco, Ramírez Ramírez dialogó con la delegada del Bienestar en el municipio Oriental, Anallely López Hernández, para gestionar recursos para nuevos proyectos e incrementar el padrón de beneficiarios de programas sociales en beneficio de la población.

Bienamado por todos, que sonrientes se tomaban la foto con él, ahora Nazario Ramírez Ramírez, el presunto narcotraficante a quien se relaciona con el Cártel Jalisco Nueva Generación no tiene amigos en la política. Por lo menos, todo niegan tener o haber tenido alguna relación afectiva con él.