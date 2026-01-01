ENTREVISTA ¬ Palestinos refugiados en México denuncian que el alto al fuego no sirvió

Blanca Juárez y Romina Gándara

31/12/2025 - 7:55 pm

Fadi Kamal Abed y 17 familiares sobrevivieron a la ofensiva israelí en Gaza y llegaron a México como refugiados. Desde Tlalpan, buscan reconstruir su vida. Mientras la familia Abbad y la Embajadora de Palestina en Mexico, Nadya Rasheed, denunciaron que el alto al fuego no se ha cumplido, ya que, Israel sigue bombardeando y matando a palestinos, mientras mantiene los bloqueos y restricciones a la ayuda humanitaria.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- Fadi Kamal Abed y su familia no huyeron de Gaza; huyeron del genocidio cometido por el Estado sionista de Israel. No fue una huida, fue supervivencia. Dieciocho personas que dejaron atrás un territorio devastado por la ofensiva israelí y que hoy, desde México, intentan recomponer una vida rota, sin olvidar que en la Franja aún hay quienes siguen atrapados en una existencia que “nadie más podría vivir”.

“No hay palabras para describir ese sufrimiento”, dice Fadi en su idioma ante las cámaras de "A las Dos", programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire. Él y los integrantes de su familia, entre ellos ocho niñas y niños, formaron parte del primer grupo de refugiados palestinos que llegó a México en mayo de 2025.

La familia Abed, integrada por 18 personas y ahora refugiada en el país, se gana la vida vendiendo comida tradicional palestina. Lograron salir de la Franja de Gaza mientras el territorio continúa bajo asedio y ataques, pese al supuesto alto al fuego aceptado por Israel y que presuntamente habría entrado en vigor desde el pasado 10 de octubre de 2025.

“Lo primero que hay que entender es eso, aunque se anunció un alto al fuego, Israel sigue matando palestinos. […] Un alto al fuego donde siguen muriendo niños todos los días no es un alto al fuego. Es la misma violencia con otro nombre”.

La Embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, denuncia que el genocidio no ha terminado. En entrevista con A las Dos, señaló que el alto al fuego no detuvo la violencia, ya que Israel continúa matando palestinos y, desde el inicio de la pausa, han sido asesinadas 356 personas, entre ellas 77 niñas y niños.

“Lo primero que hay que entender es eso: aunque se anunció un alto al fuego, Israel sigue matando palestinos. […] Un alto al fuego donde siguen muriendo niños todos los días no es un alto al fuego. Es la misma violencia con otro nombre”.

La diplomática también señaló que la ayuda humanitaria no entra como se acordó:

“Y mientras se le dice al mundo que la ayuda está entrando, la realidad es totalmente distinta: la ayuda no se está entregando como se acordó. No hay medicinas, no hay carpas adecuadas, no hay refugio, el sufrimiento es insoportable y está liberado”, dice la Embajadora.

Y es que Israel no solo ha destruido Gaza, sino que ha acabado con todos los elementos necesarios que requiere una persona para vivir, según ya había declarado la Embajadora a SinEmbargo en una entrevista dada en agosto pasado, en la que la diplomática resaltaba que el Gobierno de Israel ha convertido a Gaza en una “fosa común para la humanidad y para las leyes internacionales” debido a las miles de muertes que ha provocado a causa de la guerra, que se recrudeció desde el 7 de octubre de 2023.

El pasado 16 de septiembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) presentó un informe que reconocía de forma contundente lo que el mundo veía: “Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza”.

“Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”, declaró la presidenta de la Comisión, Navi Pillay.

Pero además, el informe también establece que “los acontecimientos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 no se han producido de forma aislada. Fueron precedidos por décadas de ocupación ilegal y represión bajo una ideología que exigía la expulsión de la población palestina de sus tierras y su reemplazo”.

Asimismo, el informe instruye a Israel a poner fin al genocidio de manera inmediata:

“Por el contrario, las autoridades israelíes han persistido y continuado con su campaña genocida en Gaza durante casi dos años. Israel debe poner fin de inmediato al genocidio en Gaza y cumplir plenamente las órdenes de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia”, señala el informe.

En esa ofensiva israelí, la familia de Fadi Abed lo perdió todo. Cuando el Ejército de Israel bombardeó su casa, Kamal, el abuelo de la familia, residente en México desde hace 15 años, inició un proceso legal para traer a todos sus familiares como refugiados al país. Sin embargo, en medio de este proceso y tras varias negativas, Kamal murió de un infarto.

Frente a la muerte de Kamal, su hijo Shady, que ya era residente refugiado, continuó con el proceso recibiendo ayuda del colectivo “Gaza a México” y de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa”. No fue un proceso sencillo, recordó Fadi, pues narró que realizaron colectas y luchas legales en México y posteriormente en Israel, las más complicadas.

Hoy, Fadi Kamal Abed, junto a su esposa y su pequeño hijo, busca un lugar en México para recuperar su vida y la de su familia, y lo hace desde el centro de la Alcaldía Tlalpan, a donde arriba todas las tardes con su triciclo de comida y una lona en la que se lee que ha decidido comenzar de nuevo vendiendo alimentos tradicionales de Palestina. Su negocio se llama Hijo de Palestina.

Fadi y su familia son refugiados palestinos en méxico. Foto: Instragra @hijo.de.palestina

El joven compartió que actualmente vive en un refugio en Tlalpan y que poco a poco está tratando de levantarse de su situación vendiendo falafel, hummus y otros platillos típicos de la tierra que lo vio crecer.

Sin embargo, narra que en Gaza aún se encuentra la familia de su esposa, que, como otras miles de familias, sigue sufriendo los embates del genocidio de Israel a pesar del alto al fuego.

Desde el 29 de septiembre, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó formalmente un plan para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza, pero en el que excluía a los palestinos de las propuestas de gobierno. En dicho plan planteó la creación de una Junta de la Paz presidida por él mismo y que excluye a los palestinos. La propuesta además contempla el despliegue inmediato de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) de 20 mil efectivos, encargada de garantizar la seguridad, coordinar la administración del territorio y avanzar hacia una eventual retirada de las fuerzas israelíes, con la aspiración final de la creación de un Estado palestino.

El 9 de octubre, el Gobierno de Israel aprobó el esquema inicial del acuerdo de paz, que implicaba la liberación de los rehenes israelíes y una retirada parcial del ejército, y aseguró que ese mismo día entraba en vigor el alto al fuego. El plan fue firmado formalmente el 13 de octubre en Sharm el Sheij, Egipto, y el 17 de noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU lo avaló mediante una resolución aprobada con 13 votos a favor y dos abstenciones. En esa ceremonia, Trump afirmó que “la guerra de Gaza ha terminado”, durante una cumbre a la que asistieron más de una veintena de líderes mundiales.

Sin embargo, el alto al fuego nunca se respetó. Desde el 10 de octubre, medios reportaban asesinatos de palestinos a manos del Ejército de Israel y, el 28 de octubre, el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó retomar los ataques contra Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto al fuego.

Una ONG denunció que las armas explosivas están causando la muerte de niños "a una escala nunca vista", con casi 12 mil menores muertos o heridos en 2024.
Imagen del 20 de noviembre de 2025 de un juguete en una vivienda destruida después de ataques aéreos israelíes, en el barrio de Al-Zeitoun, en el este de la Ciudad de Gaza. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

Hasta el 7 de diciembre, las autoridades sanitarias de Gaza reportaron cerca de 375 palestinos muertos desde la entrada en vigor de la tregua, además de 970 heridos, y señalaron que el total de víctimas desde el inicio de la ofensiva israelí asciende a 70 mil 360 muertos y 171 mil 047 heridos.

Pero no solo eso. A partir del alto al fuego, el Gobierno de Israel accedió a que la ayuda humanitaria, previa inspección, volviera a entrar en la Franja de Gaza a través de una serie de pasos fronterizos, principalmente el de Kerem Shalom, pero mantiene en el aire la fecha de la reapertura del de Rafá. No obstante, ese es otro acuerdo que tampoco han cumplido, según denuncian.

“Y mientras se le dice al mundo que la ayuda está entrando, la realidad es totalmente distinta. La ayuda no se está entregando como se acordó. No hay medicinas, no hay carpas adecuadas, no hay refugio, el sufrimiento es insoportable y está liberado. Esa cruel humildad es parte del plan”, resalta la Embajadora de Palestina.

Sobre el plan elaborado por Donald Trump, la Embajadora dijo que la prioridad no es debatir propuestas, sino detener las muertes, el hambre y el desplazamiento forzado. No obstante, sí afirmó que ningún plan puede legitimar la ocupación, la anexión ni borrar los derechos inalienables del pueblo palestino.

Blanca Juárez y Romina Gándara

Blanca Juárez y Romina Gándara

