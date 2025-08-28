ENTREVISTA ¬ Gaza es una fosa común para toda la humanidad y sus leyes: Embajadora

Blanca Juárez y Romina Gándara

28/08/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Se estima que las víctimas del genocidio palestino ocasionado por la ofensiva militar desencadenada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza ronda ya los umbrales de los 62 mil 900 muertos y los 160 mil heridos.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Nadya Rasheed, Embajadora de Palestina en México, aseguró que el Gobierno de Israel ha convertido a Gaza en una "fosa común para la humanidad y para las leyes internacionales" debido a las miles de muertes que ha provocado a causa de la guerra y la hambruna.

En entrevista con Blanca Juárez y Romina Gándara en el programa de "A las dos", que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, la diplomática palestina expuso la situación en la que se encuentran millones de personas en Gaza.

"Israel nunca ha respetado los derechos humanos, no está escuchando a nadie. Gaza no es solamente un cementerio para los niños, las madres y las familias, es una fosa común para la humanidad, para los derechos humanos, para las leyes internacionales".

La Embajadora de Palestina en México señaló que Gaza no solamente enfrenta una crisis humanitaria, sino una crisis política planificada y establecida por Israel. “Si los palestinos no son asesinados por bombas o balas, mueren por hambre, mueren de sed. En Gaza no hay agua potable, no hay medicinas, no hay comida, ahora hay hambruna en Gaza".

Ha costado mucho trabajo que varios sectores de la población alrededor del mundo, pero sobre todo los líderes de varias naciones, reconozcan que lo que sucede es un genocidio. Sin embargo, incluso esa palabra está quedando corta para definir lo que sucede, señaló la diplomática.

"Si queremos hablar sobre genocidio, que a mí me parece que necesitamos otra palabra para lo que estamos viviendo porque va mas allá de lo que podemos explicar con palabras. En casi dos años ha asesino a mas de 60 mil palestinos". O al menos esa es la cifra que han podido recabar, pero investigaciones de universidades como Harvard apuntan a más de 400 mil personas asesinadas, agregó Nadia Rasheed.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí, alrededor de 315 palestinos murieron de hambre en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Se estima que hasta el 27 de agosto, son 313 los fallecidos por desnutrición en la Franja, incluidos 119 menores de edad, en medio del ahondamiento de la crisis humanitaria en el territorio costero por la ofensiva israelí y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 62 mil 800 palestinos muertos, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del ejército de Israel en Palestina y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

En tanto, el balance de víctimas de la ofensiva militar desencadenada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza ronda ya los umbrales de los 62 mil 900 muertos y los 160 mil heridos.

Ante esta situación, este 27 de agosto, la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, a excepción de Estados Unidos, afirmaron que "la hambruna debe detenerse de inmediato", alegando que "el tiempo apremia", después de que Naciones Unidas declarara oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, situada en la zona centro y norte de la Franja.

"La emergencia humanitaria debe abordarse sin demora e Israel debe cambiar de rumbo. Hemos visto lo que se puede lograr durante un alto el fuego", han defendido 14 de los 15 Estados miembros del organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo a través de un comunicado conjunto.

Nadya Rasheed, Embajadora de Palestina en México, aseguró que el Gobierno de Israel ha convertido a Gaza en una "fosa común para la humanidad y para las leyes internacionales"
Nadya Rasheed, Embajadora de Palestina en México, aseguró que el Gobierno de Israel ha convertido a Gaza en una "fosa común para la humanidad y para las leyes internacionales". Foto: SinEmbargo

Al respecto, la Embajadora señaló que Israel no solo ha destruido Gaza, sino ha acabado con todos los elementos necesarios que requiere una persona para vivir.

"Israel ha destruido todo en Gaza, todo lo que los seres humanos necesitan para sostener la vida. Cuando hablamos de la hambruna, hay mas de 300 palestinos que murieron de hambruna, incluso 100 niños. Nos quitan el oxigeno de Gaza".

Nadya Rasheed recordó que durante décadas Gaza ha sufrido del asedio de Israel, que dijo, está empeñado en obligar al mundo de aceptar su proyecto supremacista.

"Esto no comenzó hace dos años, comenzó hace mas de 67 años atrás. Gaza por 17 años ha sufrido un asedio, durante ese asedio hubo cinco guerras contra Gaza y ahora este genocidio que estamos viendo en tiempo real desde nuestros celulares. Lo que hace Israel no es solo contra Gaza, es contra todo el mundo. Israel quiere obligar al mundo a aceptar su proyecto supremacista como si fuera normal para cometer atrocidades cada día contra un pueblo que no tiene manera de defenderse, contra un pueblo de 2.3 millones de personas, entre ellas un millón de niños".

Subrayó que lo que está haciendo Israel no es normal, por lo tanto no se debe normalizar. El gobierno de ese país debe enfrentar a la justicia y para ello no se tienen que inventar nuevas leyes, sino aplicarlas, apuntó. La diplomática detalló que Israel ha convertido Gaza en un modelo de negocio, pues aprovecha la guerra para vender miles de millones de dólares en armas.

"Es un proyecto basado en las ganancias. Solamente es este año Israel vendió 14 mil millones de dólares en armas, armas que ellos probaron en nuestro pueblo, especialmente en los niños".

Blanca Juárez y Romina Gándara

Blanca Juárez y Romina Gándara

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Responso por la muerte de la justicia constitucional

"A lo largo de cinco sexenios y unos meses, la Corte fue más incómoda que complaciente. A...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Adela Navarro Bello

El Mayo y su pacto de impunidad

"El pacto de impunidad del que gozó Zambada García en México, a partir de los sobornos entregados,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Alerta por violencia: una llamada de auxilio

"La Alerta por Violencia contra las Mujeres es el reconocimiento de que la capital del país asume...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

“¡Que venga aquí para que le dé dos chingadazos!”, sostiene “Alito” amenaza a Noroña

2

#GenteAsí ¬ El caso Lourdes Mendoza revive polémicas impulsadas desde el hijo de AMLO

3

ENTREVISTA ¬ La FGR tiene todo para pedir el desafuero de "Alito" y secuaces: Noroña

Javier Milei fue evacuado de una caravana que encabezaba luego de recibir agresiones y pedradas.
4

VIDEOS ¬ Milei es rescatado tras ser apedreado en un acto de campaña en Buenos Aires

5

VIDEOS ¬ “Alito” asalta la tribuna con ayuda de otros priistas, y ataca a Noroña

6

FGJ afirma que desalojo en la Roma fue ordenado por un Juez; la CdMx se deslinda

7

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

8

"Los muestra de cuerpo entero": Alcalde por ataque de "Alito"; PAN condena violencia

9

Sí se indaga a hermano de Taboada por cambiar cocaína por leche en polvo, dice Ávila

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
10

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

La Conavi anunció que a partir de ese martes se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar.
11

Conavi publica lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar. ¿Qué sigue?

Gentrificación en pueblo originario
12

Monja acordó venta de predio para casas, pero terceros buscaron despojar: abogado

13

Salinas Pliego se destapa para 2030: “Si es necesario, haré lo que sea necesario...”

14

El Presidente del Senado acusa a “Alito” y aliados de fraguar ataque. Los demandará

15

Juez vincula a proceso a otro implicado en homicidio de Ximena y José; suman ocho

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Nadya Rasheed, Embajadora de Palestina en México
1

ENTREVISTA ¬ Gaza es una fosa común para toda la humanidad y sus leyes: Embajadora

2

"Los muestra de cuerpo entero": Alcalde por ataque de "Alito"; PAN condena violencia

3

Juez vincula a proceso a otro implicado en homicidio de Ximena y José; suman ocho

4

Gobierno de Tamaulipas presenta 70 denuncias por desvío de recursos de Cabeza de Vaca

Javier Milei fue evacuado de una caravana que encabezaba luego de recibir agresiones y pedradas.
5

VIDEOS ¬ Milei es rescatado tras ser apedreado en un acto de campaña en Buenos Aires

6

FGJ afirma que desalojo en la Roma fue ordenado por un Juez; la CdMx se deslinda

7

#PuntosyComas ¬ El INE tendrá menos recursos en 2026, pero los partidos recibirán más

8

México suspende envíos postales y de paquetería a EU por imposición de tarifas

Betssy Chávez
9

Betssy Betzabet, Primera Ministra de Pedro Castillo, peligra por huelga de hambre

10

ENTREVISTA ¬ La FGR tiene todo para pedir el desafuero de "Alito" y secuaces: Noroña

11

“¡Que venga aquí para que le dé dos chingadazos!”, sostiene “Alito” amenaza a Noroña

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
12

ENTREVISTA ¬ El PAN blinda gentrificación con juez que quiso privatizar Chapultepec