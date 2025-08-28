ENTREVISTA ¬ Gaza es una fosa común para toda la humanidad y sus leyes: Embajadora

Se estima que las víctimas del genocidio palestino ocasionado por la ofensiva militar desencadenada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza ronda ya los umbrales de los 62 mil 900 muertos y los 160 mil heridos.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Nadya Rasheed, Embajadora de Palestina en México, aseguró que el Gobierno de Israel ha convertido a Gaza en una "fosa común para la humanidad y para las leyes internacionales" debido a las miles de muertes que ha provocado a causa de la guerra y la hambruna.

En entrevista con el programa de "A las dos" de SinEmbargo Al Aire, la diplomática palestina expuso la situación en la que se encuentran millones de personas en Gaza.

"Israel nunca ha respetado los derechos humanos, no está escuchando a nadie. Gaza no es solamente un cementerio para los niños, las madres y las familias, es una fosa común para la humanidad, para los derechos humanos, para las leyes internacionales".

La Embajadora de Palestina en México señaló que Gaza no solamente enfrenta una crisis humanitaria, sino una crisis política planificada y establecida por Israel. “Si los palestinos no son asesinados por bombas o balas, mueren por hambre, mueren de sed. En Gaza no hay agua potable, no hay medicinas, no hay comida, ahora hay hambruna en Gaza".

Ha costado mucho trabajo que varios sectores de la población alrededor del mundo, pero sobre todo los líderes de varias naciones, reconozcan que lo que sucede es un genocidio. Sin embargo, incluso esa palabra está quedando corta para definir lo que sucede, señaló la diplomática.

"Si queremos hablar sobre genocidio, que a mí me parece que necesitamos otra palabra para lo que estamos viviendo porque va mas allá de lo que podemos explicar con palabras. En casi dos años ha asesino a mas de 60 mil palestinos". O al menos esa es la cifra que han podido recabar, pero investigaciones de universidades como Harvard apuntan a más de 400 mil personas asesinadas, agregó Nadia Rasheed.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí, alrededor de 315 palestinos murieron de hambre en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Se estima que hasta el 27 de agosto, son 313 los fallecidos por desnutrición en la Franja, incluidos 119 menores de edad, en medio del ahondamiento de la crisis humanitaria en el territorio costero por la ofensiva israelí y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 62 mil 800 palestinos muertos, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del ejército de Israel en Palestina y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

En tanto, el balance de víctimas de la ofensiva militar desencadenada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza ronda ya los umbrales de los 62 mil 900 muertos y los 160 mil heridos.

Ante esta situación, este 27 de agosto, la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, a excepción de Estados Unidos, afirmaron que "la hambruna debe detenerse de inmediato", alegando que "el tiempo apremia", después de que Naciones Unidas declarara oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, situada en la zona centro y norte de la Franja.

"La emergencia humanitaria debe abordarse sin demora e Israel debe cambiar de rumbo. Hemos visto lo que se puede lograr durante un alto el fuego", han defendido 14 de los 15 Estados miembros del organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo a través de un comunicado conjunto.

Al respecto, la Embajadora señaló que Israel no solo ha destruido Gaza, sino ha acabado con todos los elementos necesarios que requiere una persona para vivir.

"Israel ha destruido todo en Gaza, todo lo que los seres humanos necesitan para sostener la vida. Cuando hablamos de la hambruna, hay mas de 300 palestinos que murieron de hambruna, incluso 100 niños. Nos quitan el oxigeno de Gaza".

Nadya Rasheed recordó que durante décadas Gaza ha sufrido del asedio de Israel, que dijo, está empeñado en obligar al mundo de aceptar su proyecto supremacista.

"Esto no comenzó hace dos años, comenzó hace mas de 67 años atrás. Gaza por 17 años ha sufrido un asedio, durante ese asedio hubo cinco guerras contra Gaza y ahora este genocidio que estamos viendo en tiempo real desde nuestros celulares. Lo que hace Israel no es solo contra Gaza, es contra todo el mundo. Israel quiere obligar al mundo a aceptar su proyecto supremacista como si fuera normal para cometer atrocidades cada día contra un pueblo que no tiene manera de defenderse, contra un pueblo de 2.3 millones de personas, entre ellas un millón de niños".

Subrayó que lo que está haciendo Israel no es normal, por lo tanto no se debe normalizar. El gobierno de ese país debe enfrentar a la justicia y para ello no se tienen que inventar nuevas leyes, sino aplicarlas, apuntó. La diplomática detalló que Israel ha convertido Gaza en un modelo de negocio, pues aprovecha la guerra para vender miles de millones de dólares en armas.

"Es un proyecto basado en las ganancias. Solamente es este año Israel vendió 14 mil millones de dólares en armas, armas que ellos probaron en nuestro pueblo, especialmente en los niños".