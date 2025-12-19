De Roblox al Papel: Chuy Mine relanza su Multiverso en edición para sus seguidores

Chuy Mine, la figura conocida por millones en el mundo gamer por su contenido de Roblox en YouTube, ha culminado su transición al mundo literario. El autor conversó sobre el relanzamiento de su obra, Multiverso ChuyMine, una edición física de su historia que busca transmitir mensajes de valor, autoaceptación y creatividad a su audiencia.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– Chuy Mine, conocido por millones en el mundo gamer por su contenido de Roblox en YouTube, ha completado su travesía hacia las letras. Tras el impacto de su primera incursión literaria, el autor conversó sobre el relanzamiento de su obra, Multiverso ChuyMine, un proceso creativo con mensajes de valor que busca transmitir a su audiencia, ahora en formato físico.

El proyecto, realizado en colaboración con la editorial Penguin Random House, no ha estado exento de desafíos. "Crear esta historia ha sido una gran travesía y un reto, ya que mi origen es la creación de contenido y videos para YouTube", confesó Chuy. La historia invita a los lectores a conocer sus orígenes y a acompañarlo en un viaje por distintos multiversos, cada uno con sus propias reglas.

Más allá de la trama de misterio y terror que profundiza sobre sus videos, la esencia del libro radica en los valores que promueve. Chuy enfatizó el tema de la conexión humana como el más relevante: "El valor más importante que encuentro es el de encontrar a las personas que valen la pena. Aunque al principio alguien pueda sentirse aislado o solo, siempre hay gente con gustos o preferencias similares con quienes se puede entablar una amistad bonita". De hecho, el autor asegura que la semejanza entre su personaje y él mismo es de un "99 por ciento en este aspecto".

La motivación para escribir la historia provino directamente de su base de seguidores: "El nacimiento del libro fue algo que el mismo público pidió conforme crecían los videos; ellos querían mercancía y el libro". Su intención es clara: "Mi intención es transmitir mensajes de autoaceptación y contra el bullying, pero sobre todo invitar a los lectores a dejar explotar su creatividad".

Para ejemplificar este impulso a la imaginación, relató la concepción de uno de los escenarios: "al escribir sobre el 'mundo de cabeza' en el bosque, imaginé cómo vivirían los humanos en casas de árbol unidas por puentes, ya que allí el suelo es el abismo".

La nueva edición de Multiverso Choy Mind llega a las librerías con novedades significativas para los seguidores. "Esta nueva edición viene en formato de tapa dura", detalló Chuy. Además de la mejora en el material, se ha enriquecido el contenido: "Quisimos mejorar la versión anterior incluyendo dos capítulos nuevos extra que no estaban en el primer libro. Además, añadimos actividades interactivas donde los lectores tendrán que usar lápiz o pluma para escribir y hasta dibujar".

El salto del mundo digital a la tinta y el papel ha sido un proceso de aprendizaje gratificante. Chuy lo compara con la transición de un músico: Para entender este cambio de formato, podemos decir que pasar de los videos a un libro es como un músico que deja de dar conciertos en vivo para grabar un álbum de estudio: aunque la esencia de la melodía y el mensaje son los mismos, el proceso de grabación requiere una precisión y una técnica distintas para que la obra pueda ser apreciada y conservada por siempre en las manos de su audiencia.

Mirando hacia el futuro, el autor confirmó que el proyecto literario continúa creciendo. "Para el 2026 se publicarán tres libritos", incluyendo la segunda parte de su universo y, como proyecto más próximo, "un libro de crossover con mi gran amigo Elo".