FOTOS ¬ CdMx inaugura Festival "Luces de Invierno" para celebrar Navidad y Año Nuevo

Redacción/SinEmbargo

21/12/2025 - 11:52 am

Con motivo de las fiestas decembrinas, se inauguró el Festival "Luces de Invierno 2025-2026", el cual llenará de colores y música el Zócalo de la CdMx.

El festival "Luces de Invierno 2025-2026" se llevará a cabo en el Zócalo de la CdMx del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- Con motivo de las fiestas decembrinas, el sábado se inauguró el Festival "Luces de Invierno 2025-2026", el cual llenará de colores y música el Zócalo de la Ciudad de México (CdMx) para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.

Como parte de esta celebración, se llevarán a cabo distintas actividades culturales en la Plaza de la Constitución y otros 15 puntos de la capital, que incluyen posadas, verbenas populares, conciertos y pastorelas. A su vez, habrá un espacio para la venta obras elaboradas por artesanas y artesanos mexicanos.

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración de este festival y destacó que durante las próximas semanas tendrá lugar una gran variedad de actividades culturales gratuitas para que las y los capitalinos celebren las fiestas decembrinas.

El Festival "Luces de Invierno 2025-2026" llenará de luces y música el Zócalo de la CdMx para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.
El Festival "Luces de Invierno" llena de luz y color el Zócalo de la CdMx. Foto: Gobierno de la CdMx
El Festival "Luces de Invierno 2025-2026" llenará de luces y música el Zócalo de la CdMx para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.
Durante el Festival "Luces de Invierno" habrá distintas actividades culturales gratuitas. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
El festival "Luces de Invierno 2025-2026" llenará de luces y música el Zócalo de la CdMx para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.
El túnel de luz más grande de México estará frente a la Catedral de la CdMx. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

¿Qué eventos habrá durante el Festival "Luces de Invierno" en la CdMx?

El Festival "Luces de Invierno" se llevará a cabo del sábado 20 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026 en el Zócalo de la CdMx. Como parte de esta celebración, se tienen programadas distintas actividades gratuitas, como conciertos y pastorelas, entre otros.

Una de las principales atracciones de este evento es el Túnel de Luz más grande de México que se encuentra frente a la Catedral Metropolitana, mismo que complementa la decoración instalada en el corazón de la capital, que incluye tres árboles monumentales de nochebuenas iluminados, 14 esculturas lumínicas con motivos navideños e inspiradas en juguetes tradicionales mexicanos, además de un nacimiento monumental.

El Festival "Luces de Invierno 2025-2026" llenará de luces y música el Zócalo de la CdMx para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.
Miles de personas asistieron a la inauguración del Festival "Luces de Invierno". Foto: Gobierno de la CdMx
El Festival "Luces de Invierno 2025-2026" llenará de luces y música el Zócalo de la CdMx para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.
El Festival "Luces de Invierno" se llevará a cabo del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026. Foto: Gobierno de la CdMx
El festival "Luces de Invierno 2025-2026" llenará de luces y música el Zócalo de la CdMx para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.
Un nacimiento monumental fue instalado en el Zócalo de la CdMx. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
El Festival "Luces de Invierno 2025-2026" llenará de luces y música el Zócalo de la CdMx para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.
Clara Brugada inauguró el Festival "Luces de Invierno" en el Zócalo. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

A lo largo de este festival también se desarrollarán conciertos gratuitos de distintos artistas nacionales e internacionales en el Zócalo, incluyendo a:

  • Cecilia Toussaint
  • Los Cardenales de Nuevo León
  • Los Askis
  • Baby Volcano
  • Cimarrón
  • Mexamorphosis
  • Las Víctimas del Dr. Cerebro
  • La Barranca
  • Ana Tijoux
  • Ibrahim Ferrer Jr.

Para conocer la cartelera completa de actividades que habrá durante el Festival "Luces de Invierno", se puede consultar el sitio oficial de la Secretaría de Cultura capitalina (accede dando clic aquí).

El Festival "Luces de Invierno 2025-2026" llenará de luces y música el Zócalo de la CdMx para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.
Las actividades del Festival "Luces de Invierno" de la CdMx serán gratuitas. Foto: Gobierno de la CdMx
El Festival "Luces de Invierno 2025-2026" llenará de luces y música el Zócalo de la CdMx para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.
Artistas de distintos géneros ofrecerán conciertos gratis en el Zócalo durante el Festival "Luces de Invierno" de la CdMx. Foto: Gobierno de la CdMx
El festival "Luces de Invierno 2025-2026" llenará de luces y música el Zócalo de la CdMx para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.
Se instalaron figuras monumentales iluminadas en el Zócalo inspiradas en la cultura mexicana. Foto: Gobierno de la CdMx

Jefa de Gobierno inaugura Festival "Luces de Invierno" en el Zócalo

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración del Festival “Luces de Invierno” en el Zócalo capitalino y resaltó que con este evento se cierra un año que estuvo lleno de actividades culturales en la Plaza de la Constitución.

Además, la mandataria agradeció a las instituciones, artistas y artesanos que colaboraron para que se lleve a cabo esta celebración. También destacó que durante las próximas semanas se tienen previstas presentaciones artísticas para todos los gustos.

“Demos un aplauso al Zócalo capitalino que el día de hoy va a tener un nacimiento monumental, va a tener los árboles de Nochebuena, producidos en zonas de conservación, y el túnel con luz más grande del país. [...] Con esta gran fiesta, aquí en este templete, vendrán cientos de grupos artísticos”, dijo Brugada.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

