FGR detiene a Yoel "N", miembro de una secta, por trata; Juez da prisión preventiva

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez dictó ayer prisión preventiva oficiosa en contra de Yoel “N”, miembro de la secta judía Lev Tahor, quien fue detenido en Chiapas por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas a través de matrimonios infantiles, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

"De acuerdo con las investigaciones, posiblemente forma parte de una secta ultraortodoxa que sustrae menores de edad de su lugar de origen, con el fin de realizar matrimonios forzados con adultos de la misma secta", indicó la institución en X, antes Twitter.

Según un comunicado de la FGR, en audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró que un Juez diera por cumplimentada la orden de aprehensión contra dicha persona, sin embargo, la defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, para definir su situación jurídica.

Yoel "N", de origen rumano, fue aprehendido en el estado de Chiapas, tras su extradición de Guatemala. Desde el 2022, un Juez federal ordenó la captura del sujeto por el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas, en la hipótesis de matrimonios forzados.

La FGR destacó que la aprehensión fue derivada del trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

A la persona detenida "se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente", recordó la Fiscalía.

La secta Lev Tahor fue fundada en Jerusalén en 1988 y en los países en los que opera (Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala e Israel) ha encarado diversas acusaciones de abuso infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores.