FGR detiene a Yoel "N", miembro de una secta, por trata; Juez da prisión preventiva

Redacción/SinEmbargo

26/12/2025 - 8:20 am

Juez dicta prisión preventiva contra Yoel "N", de la secta Lev Tahor, por trata.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Grupo de Lev Tahor, secta judía ultraortodoxa, escapa de albergue en Huixtla, Chiapas

Los seguidores: un viaje narrativo e introspectivo a través de la secta de Jim Jones

Chiapas, como Tabasco, se tornó más violento. ¿El hilo de ambos estados? Adán Augusto

La secta Lev Tahor fue fundada en Jerusalén en 1988 ha enfrentado acusaciones de abuso infantil, secuestros y negligencia de menores en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala e Israel.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez dictó ayer prisión preventiva oficiosa en contra de Yoel “N”, miembro de la secta judía Lev Tahor, quien fue detenido en Chiapas por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas a través de matrimonios infantiles, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

"De acuerdo con las investigaciones, posiblemente forma parte de una secta ultraortodoxa que sustrae menores de edad de su lugar de origen, con el fin de realizar matrimonios forzados con adultos de la misma secta", indicó la institución en X, antes Twitter.

Según un comunicado de la FGR, en audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró que un Juez diera por cumplimentada la orden de aprehensión contra dicha persona, sin embargo, la defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, para definir su situación jurídica.

Yoel "N", de origen rumano, fue aprehendido en el estado de Chiapas, tras su extradición de Guatemala. Desde el 2022, un Juez federal ordenó la captura del sujeto por el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas, en la hipótesis de matrimonios forzados.

La FGR destacó que la aprehensión fue derivada del trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

A la persona detenida "se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente", recordó la Fiscalía.

La secta Lev Tahor fue fundada en Jerusalén en 1988 y en los países en los que opera (Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala e Israel) ha encarado diversas acusaciones de abuso infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control

"La criminalización de la prensa tiene efectos devastadores. No sólo vulnera derechos individuales; erosiona el derecho colectivo...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
+ Sección

Opinión en Video

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

+ Sección

Galileo

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
1

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
2

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

Ryan James Weddingse encuentra en la lista de los 10 más buscados del FBI
3

México decomisa 62 motos de lujo y droga en domicilios ligados a exatleta olímpico

Juez dicta prisión preventiva contra Yoel "N", de la secta Lev Tahor, por trata.
4

FGR detiene a Yoel "N", miembro de una secta, por trata; Juez da prisión preventiva

El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
5

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

Joven es baleado en Puebla durante un asalto
6

VIDEO FUERTE ¬ Sujetos golpean y disparan a un joven durante un asalto en Puebla

7

El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
8

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Tren Maya anuncia paquetes turísticos para las vacaciones de diciembre 2024.
9

ENTREVISTA ¬ Acusaban que el Tren Maya era neoliberal. Falso, es público: Von Bertrab

10

#Anuario2025 ¬ Las 10 personalidades más destacadas de México, para bien y para mal

11

¿Manejas un auto Mazda? Profeco llama a revisión a más de 5 mil unidades por un fallo

Elecciones en Chile
12

¿Hagamos Chile grande otra vez? CRÓNICA del triunfo de Kast en voz de los chilenos

No obstante, ahí estuvieron sus cinco personajes tristes. Empiezo con la señora de los bloqueos y la huelga toda pagada por la Suprema Norma Piña.
13

Cinco figuras tristes de 2025

El año 2000 se anunciaba como promisorio contra la pobreza. Pero tal combate sólo se logró un cuarto de siglo después.
14

Un deseo decembrino

La ultraderecha va que vuela en América Latina pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar?
15

La ultraderecha va que vuela en América Latina pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
VIDEOS ¬ Inundaciones dejan al menos cuatro muertos en California; lluvias seguirán.
1

VIDEOS ¬ California vive intensa tormenta navideña; inundaciones dejan cuatro muertos

Juez dicta prisión preventiva contra Yoel "N", de la secta Lev Tahor, por trata.
2

FGR detiene a Yoel "N", miembro de una secta, por trata; Juez da prisión preventiva

El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
3

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

4

El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

5

Cifra de muertos por la volcadura de un autobús en Zontecomatlán, Veracruz, sube a 10

Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general
6

Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general

7

La SSPC registra 42 homicidios el día de Nochebuena; Chihuahua, entidad con más casos

8

ENTREVISTA ¬ “El ciclo progresista sigue en AL. Ahora enfrenta al imperialismo de EU”

Estados Unidos lanza ataque contra ISIS en Nigueria
9

VIDEO: EU lanza ataque contra ISIS en Nigeria; asesinan a cristianos inocentes: Trump

Joven es baleado en Puebla durante un asalto
10

VIDEO FUERTE ¬ Sujetos golpean y disparan a un joven durante un asalto en Puebla

11

¿Manejas un auto Mazda? Profeco llama a revisión a más de 5 mil unidades por un fallo

El Presidente Trump dejó un mensaje navideño lejos de la unidad característica de la época: le deseó felices fiestas a la "escoria de la izquierda radical".
12

Trump manda un mensaje navideño dedicado a la "escoria de la izquierda radical"