La Presidenta dice que México cierra 2025 como el segundo país con menos desocupación

La Presidenta Sheinbaum indicó en este cierre del año que México finalizará 2025 como el segundo país con el menor desempleo del mundo (con una tasa de 2.7 por ciento), solamente por detrás de Japón.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó este viernes que México cerrará el 2025 como el segundo país con menor desempleo del mundo, apenas por detrás de Japón, y por encima de potencias como Alemania, Estados Unidos (EU), Francia y España.

"Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados", señaló Sheinbaum en redes sociales, con una gráfica donde aparece Japón, con un desempleo del 2.6 por ciento, seguido de México, con un 2.7 por ciento de desempleo, los más bajos del mundo.

En tercer lugar, después de México, aparece Alemania, con un 3.8 por ciento de desocupación. Países Bajos, con 4 por ciento, y Australia, con 4.3 por ciento, completan el top 5.

Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados. pic.twitter.com/PHOMIowJdt — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 26, 2025

Luego, en sexta posición, aparece EU, seguido de Irlanda (4.9 por ciento), Austria, (5.8 por ciento), Italia (6 por ciento) y Bélgica, en décima posición.

A continuación, aparecen Francia, con un 7.7 por ciento; Suecia, con 9.1 por ciento, Finlandia, con 10.3 por ciento, y España, con el 10.5 por ciento. La gráfica publicada por Sheinbaum sobre las tasas de desempleo en el mundo finaliza con el país ibérico, que tiene casi ocho puntos porcentuales más que México.