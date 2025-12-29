El Metro y Metrobús CdMx anuncian sus horarios para el 31 de diciembre y 1 de enero

Redacción/SinEmbargo

29/12/2025 - 10:58 am

Cada cierre de año el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anuncia ajustes en los horarios para la prestación de servicio. Aquí los detalles.

Los horarios del Metro y del Metrobús se ajustan de manera provisional al cierre de cada año. Así quedará el servicio para el final de 2025.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús anunciaron ajustes en sus horarios de servicio para el próximo 31 de diciembre y el 1 de enero, con motivo de las fiestas de fin de año. Aquí le compartimos los detalles para que no pierda de vista estas modificaciones temporales.

¿En qué horarios operará el Metro?

El STC Metro informó este domingo los ajustes en el servicio de transporte para el próximo 31 de diciembre y 1 de enero de 2026:

El último día de 2025, el servicio estará operativo de 05:00 a 23:00 horas, y la última salida de trenes está programada a las 22:30 horas desde cada terminal de la red.

Para el 1 de enero de 2026 se aplicará el horario correspondiente a día festivo, por lo que la operación iniciará a las 07:00 y finalizará a las 24:00 horas.

Las autoridades informaron que, además, se permitirá el acceso con bicicletas conforme al programa “Tu bici viaja en Metro”, vigente los domingos y días festivos.

¿Cuál será el horario del Metrobús?

Por su parte, las autoridades del Metrobús indicaron que, para este 31 de diciembre, las líneas 2, 3, 4, 5 y 6 operarán de las 04:00 a las 21:00 horas.

Se anunció, además, una extensión en el horario de operación para el 31 de diciembre y hasta el 1 de enero de 2026, hasta las 01:00 horas, únicamente para la Línea 1, que va de la estación El Caminero hacia la última parada en Indios Verdes.

Para el 1 de enero de 2026, las autoridades subrayaron que todas las líneas, de la 1 a la 7, operarán en un horario de 05:00 a 00:00 horas.

Se indicó que estos horarios estarán sujetos a las condiciones viales, por lo que podrían variar en caso de alguna contingencia que implique suspensión o retraso en el servicio.

