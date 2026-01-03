El FBI desarticula un posible ataque terrorista la noche de Año Nuevo ligado a ISIS

El FBI anunció que un joven de 18 años planeaba usar cuchillos y martillos para llevar a cabo un acto terrorista en Carolina del Norte la noche de Año Nuevo; el posible ataque estaría ligado a ISIS, o Estado Islámico.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) dio a conocer este viernes que ha prevenido un atentado terrorista en el estado de Carolina del Norte, donde un joven de 18 años planeaba atacar un par de establecimientos la noche de Año Nuevo a nombre del grupo Estado Islámico, conocido por sus siglas: ISIS.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte anunciaron que un hombre de Mint Hill, localidad ubicada en las afueras de la ciudad de Charlotte, "que presuntamente planeó usar cuchillos y martillos para ejecutar un ataque mortal en Nochevieja en un supermercado y un restaurante de comida rápida en apoyo del Estado Islámico en Irak y Al-Sham (ISIS), ha sido arrestado y acusado de intentar brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera".

La denuncia penal se presentó el 31 de diciembre de 2025 y se hizo pública hoy después de que Christian Sturdivant, de 18 años, compareciera ante un tribunal federal en Charlotte.

"Esta exitosa colaboración entre las fuerzas del orden federales y locales salvó vidas estadounidenses de un terrible ataque terrorista en Nochevieja”, declaró la Fiscal General de EU, Pamela Bondi.

"El DOJ se mantiene alerta en la búsqueda de simpatizantes del ISIS. Cualquiera que conspire para cometer estos atroces ataques se enfrentará a todo el peso de la ley", añadió.

"Sturdivant aspiraba a convertirse en un "mártir" de ISIS y se encontraba en las últimas etapas de la planificación de un ataque con múltiples víctimas en Nochevieja. Las notas recuperadas de su domicilio parecen reflejar la intención de dañar al mayor número posible de personas y aterrorizar a la nación”, declaró por su parte el Fiscal general adjunto John A. Eisenberg, de la División de Seguridad Nacional del DOJ.

Sturdivant supuestamente quería ser soldado de ISIS y planeó cometer un ataque violento la noche en que el mundo entero celebrara Año Nuevo en apoyo a ISIS, detalló el director del FBI, Kash Patel.

Así cayó el aspirante a mártir del ISIS

Según las acusaciones contenidas en la declaración jurada de arresto, el FBI en Charlotte recibió información de que un individuo, posteriormente identificado como Sturdivant, publicaba en múltiples redes sociales en apoyo de ISIS, una organización terrorista extranjera.

A principios de diciembre de 2025, Sturdivant publicó una imagen que mostraba dos figuras en miniatura de Jesús con el texto en pantalla: "Que Alá maldiga a los adoradores de la cruz". La publicación supuestamente concuerda con la retórica de ISIS, que exige el exterminio de todos los no creyentes, incluyendo cristianos, judíos y musulmanes que no comparten su ideología extremista.

La denuncia penal alega que, alrededor del 12 de diciembre de 2025, Sturdivant comenzó a comunicarse con un empleado encubierto en línea, o "OC", a quien creía miembro de ISIS. Sturdivant le dijo al OC: "Pronto haré la yihad" y proclamó ser "un soldado del estado", refiriéndose a ISIS.

El 14 de diciembre de 2025, Sturdivant supuestamente envió un mensaje en línea a "OC" con la imagen de dos martillos y un cuchillo. "Esto es significativo porque un artículo en la edición de 2016 de la revista de propaganda de ISIS promovía el uso de cuchillos para llevar a cabo ataques terroristas en países occidentales", señaló el FBI en un comunicado.

El mismo artículo inspiró ataques reales en otros países. Posteriormente, Sturdivant le dijo a "OC" que planeaba atacar una tienda de comestibles específica en Carolina del Norte. Sturdivant también le informó a "OC" sobre sus planes de comprar un arma de fuego para usar junto con los cuchillos durante el ataque, según la declaración jurada del arresto.

Además, el 19 de diciembre de 2025, Sturdivant presuntamente envió a "OC" una grabación de voz donde se le escuchaba prometiendo "Bayat", un juramento de lealtad a ISIS.

El 29 de diciembre de 2025, las fuerzas del orden realizaron un registro en la residencia de Sturdivant, donde encontraron documentos manuscritos, uno de los cuales se titulaba "Ataque de Año Nuevo 2026".

El documento enumeraba artículos como un chaleco, una máscara, guantes tácticos y dos cuchillos que supuestamente se usarían en el ataque. También describía el objetivo de apuñalar al mayor número posible de civiles, con un total de entre 20 y 21 víctimas. La nota también incluía una sección titulada "operación de martirio", que describía un plan para atacar a la policía que acudía al lugar del ataque para que Sturdivant muriera como mártir.

Sturdivant vivía con un familiar, según las autoridades, quien guardaba cuchillos y martillos para que no pudiera usarlos. Sin embargo, las fuerzas del orden incautaron en su dormitorio un martillo azul, un martillo con mango de madera y dos cuchillos de carnicero que parecían estar ocultos debajo de la cama del acusado. Estos objetos parecen ser los mismos que aparecen en el mensaje en línea que Sturdivant envió previamente a "OC".

Las fuerzas del orden también incautaron del dormitorio de Sturdivant una lista de objetivos, así como guantes tácticos y un chaleco, adquiridos como parte del ataque planeado por el acusado.

Sturdivant permanece bajo custodia federal. De ser declarado culpable, Sturdivant enfrenta una pena máxima legal de 20 años en una prisión federal. El caso está siendo procesado por el Fiscal federal adjunto Robert Gleason para el Distrito Oeste de Carolina del Norte y la abogada litigante del Departamento de Justicia Elisa Poteat de la Sección Antiterrorista de la División de Seguridad Nacional.

“Ahora más que nunca, la colaboración entre las fuerzas del orden es fundamental”, declaró Joseph Hatley, jefe del Departamento de Policía de Mint Hill. “Esta desarticulación demuestra la colaboración de todos los involucrados, trabajando unidos para frustrar un ataque y exigir responsabilidades a cualquiera que planee un acto de violencia tan horrendo contra nuestra comunidad", completó.