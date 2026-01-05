Cuba: 32 compatriotas murieron en operación de EU en Venezuela; declara luto nacional

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que 32 combatientes de dicho país perdieron la vida durante el operativo militar que Estados Unidos realizó en Venezuela con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de Cuba señaló hoy que 32 connacionales fallecieron a raíz del ataque perpetrado por Estados Unidos en Venezuela, mismo que terminó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa.
A través de un comunicado, el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, informó que, como resultado del operativo que EU realizó la madrugada del 3 de enero, 32 combatientes cubanos que "cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior" en Venezuela, perdieron la vida.
"Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones", indicó el mandatario de la isla en el mensaje que se publicó a través de redes sociales.
Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de #Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación. pic.twitter.com/kJmhFjY5Zn
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 5, 2026