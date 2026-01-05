Cuba: 32 compatriotas murieron en operación de EU en Venezuela; declara luto nacional

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que 32 combatientes de dicho país perdieron la vida durante el operativo militar que Estados Unidos realizó en Venezuela con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de Cuba señaló hoy que 32 connacionales fallecieron a raíz del ataque perpetrado por Estados Unidos en Venezuela, mismo que terminó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa.

A través de un comunicado, el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, informó que, como resultado del operativo que EU realizó la madrugada del 3 de enero, 32 combatientes cubanos que "cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior" en Venezuela, perdieron la vida.

"Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones", indicó el mandatario de la isla en el mensaje que se publicó a través de redes sociales.