Víctimas del descarrilamiento en Corredor Interoceánico presentan denuncia ante FGR

Las víctimas que presentaron una denuncia ante la FGR por resultar lesionadas en el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico son una familia de misioneros originarios de Chihuahua.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- Tres de las víctimas que resultaron lesionadas en el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra constructoras, contratistas y servidores públicos responsables de la obra.

En el documento, dirigido a la Fiscal Ernestina Godoy, los denunciantes presentaron una querella por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones en contra de empresas y funcionarios que presuntamente incurrieron en omisiones e irregularidades que provocaron el incidente.

Las empresas acusadas son: Comsa Infraestructuras S.A. de C.V., Grupo Constructor Diamante S.A. de C.V., y DANIFERROTOOLS S.A. de C.V., así como servidores públicos que resulten responsables.

Esta denuncia fue entregada este lunes en las oficinas de la FGR ubicadas en la Ciudad de México (CdMx) por el representante legal de los denunciantes, una familia de misioneros originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, identificados como Juan Manuel Iglesias López, el padre; Flor del Carmen Temich Sinta, la madre, y Alexis Iglesias Temich, su hijo.

El abogado Adrián Arellano, quien representa a las víctimas, detalló en declaraciones hechas a los medios de comunicación que dicho recurso legal está sustentado en las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en obras ferroviarias, desde el 2019 al 2025.

"En ellas se advierte que hubo una mala supervisión, construcción y sobre todo una mala rehabilitación. En este caso también se advierte que en los trabajos para los cuales fueron contratados no existe evidencia fotográfica de la misma", apuntó el litigante.

Por su parte, Juan Manuel Iglesias, uno de los denunciantes, se enlazó a través de una videollamada y recalcó que él y su familia decidieron presentar esta denuncia con el fin de que la Fiscalía investigue "hasta las últimas consecuencias" y castigue a los responsables.

Sheinbaum pide a víctimas de descarrilamiento no presentar denuncias

Este mismo lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que las víctimas del descarrilamiento en el Corredor Interoceánico tienen la libertad de presentar una denuncia ante la FGR, sin embargo, consideró que esto no es necesario debido a que el Ministerio Público Federal inició una investigación de oficio tras el fallecimiento de 14 personas en el incidente.

La mandataria envió un mensaje a las víctimas para recordarles que no es necesario que soliciten la ayuda de bufetes de abogados, ya que el Gobierno federal se comprometió a cubrir la reparación integral del daño, además de que el tren estaba cubierto por un seguro.