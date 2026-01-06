Víctimas del descarrilamiento en Corredor Interoceánico presentan denuncia ante FGR

Redacción/SinEmbargo

05/01/2026 - 8:42 pm

Víctimas que resultaron lesionadas en el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico presentaron una denuncia ante la FGR.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Las víctimas del accidente en el Interoceánico son libres de presentar denuncias: CSP

La FGR extrae caja negra de tren Interoceánico descarrilado; avanza en investigación

Una mujer de 73 años se convierte en la 14va víctima mortal del Tren Interoceánico

Las víctimas que presentaron una denuncia ante la FGR por resultar lesionadas en el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico son una familia de misioneros originarios de Chihuahua.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- Tres de las víctimas que resultaron lesionadas en el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra constructoras, contratistas y servidores públicos responsables de la obra.

En el documento, dirigido a la Fiscal Ernestina Godoy, los denunciantes presentaron una querella por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones en contra de empresas y funcionarios que presuntamente incurrieron en omisiones e irregularidades que provocaron el incidente.

Las empresas acusadas son: Comsa Infraestructuras S.A. de C.V., Grupo Constructor Diamante S.A. de C.V., y DANIFERROTOOLS S.A. de C.V., así como servidores públicos que resulten responsables.

Víctimas que resultaron lesionadas en el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico presentaron una denuncia ante la FGR.
Tres víctimas denunciaron a empresas y funcionarios responsables de la construcción del Corredor Interoceánico. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro

Esta denuncia fue entregada este lunes en las oficinas de la FGR ubicadas en la Ciudad de México (CdMx) por el representante legal de los denunciantes, una familia de misioneros originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, identificados como Juan Manuel Iglesias López, el padre; Flor del Carmen Temich Sinta, la madre, y Alexis Iglesias Temich, su hijo.

El abogado Adrián Arellano, quien representa a las víctimas, detalló en declaraciones hechas a los medios de comunicación que dicho recurso legal está sustentado en las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en obras ferroviarias, desde el 2019 al 2025.

"En ellas se advierte que hubo una mala supervisión, construcción y sobre todo una mala rehabilitación. En este caso también se advierte que en los trabajos para los cuales fueron contratados no existe evidencia fotográfica de la misma", apuntó el litigante.

Por su parte, Juan Manuel Iglesias, uno de los denunciantes, se enlazó a través de una videollamada y recalcó que él y su familia decidieron presentar esta denuncia con el fin de que la Fiscalía investigue "hasta las últimas consecuencias" y castigue a los responsables.

Víctimas que resultaron lesionadas en el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico presentaron una denuncia ante la FGR.
Víctimas del descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico presentaron una denuncia por lesiones contra constructoras, contratistas y funcionarios. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro

Sheinbaum pide a víctimas de descarrilamiento no presentar denuncias

Este mismo lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que las víctimas del descarrilamiento en el Corredor Interoceánico tienen la libertad de presentar una denuncia ante la FGR, sin embargo, consideró que esto no es necesario debido a que el Ministerio Público Federal inició una investigación de oficio tras el fallecimiento de 14 personas en el incidente.

La mandataria envió un mensaje a las víctimas para recordarles que no es necesario que soliciten la ayuda de bufetes de abogados, ya que el Gobierno federal se comprometió a cubrir la reparación integral del daño, además de que el tren estaba cubierto por un seguro.

“De todas maneras hay un seguro del tren, uno de ellos para apoyo a las personas, y además el Gobierno ya hizo saber a la FGR que va a haber reparación integral del daño”, apuntó Sheinbaum.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Tal vez sea posible

"Sí, contra viento y marea, contra los vaticinios más pesimistas y los “pájaros de mal agüero”, quiero...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Una aproximación cualitativa

"Lo más simple es contar, pues comparamos numéricamente. Si, por ejemplo, un sujeto leyó 12 libros en...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
1

La historia de cómo la CIA infiltró a Maduro hasta saber qué comían sus mascotas

VIDEOS ¬ Disparos y sobrevuelo de drones se reportan cerca del Palacio de Miraflores
2

VIDEOS ¬ Disparos y drones se reportan cerca del Palacio de Miraflores en Caracas

Cuando Estados Unidos (EU) anunció el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otro nombre apareció: el de su esposa, Cilia Flores. ¿Quién es?
3

PERFIL ¬ Cilia Flores, esposa de Maduro, tejió red de poder que la llevó a mira de EU

La ONU sostuvo que la intervención de EU para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela vulnera la Carta del organismo. En tanto, Rusia y China condenaron la acción.
4

Rusia y China piden liberación de Maduro en la ONU; EU justifica ataques en Venezuela

Pensiones Bienestar: montos y beneficiarios confirmados para este 2026
5

¿A cuánto ascienden las Pensiones para el Bienestar este 2026? Conoce los detalles

6

Alguien ganó 400 mil dólares: apostó que Maduro caía poco antes de la orden de Trump

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”
7

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
8

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

Rubio niega legitimidad de González.
9

Rubio: González no es Presidente legítimo. La Nobel de la Paz agradece a EU invasión

Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
10

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

11

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

Víctimas que resultaron lesionadas en el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico presentaron una denuncia ante la FGR.
12

Víctimas del descarrilamiento en Corredor Interoceánico presentan denuncia ante FGR

La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, afirmó que los señalamientos que buscan vincular a la 4T con el narco son parte de una estrategia de la oposición.
13

La estrategia de ligarnos al narco fue planeada con consultores, dice Luisa Alcalde

El decreto para regularizar "autos chocolate" se extendió hasta noviembre de 2026.
14

La SHCP recauda 7,300 mdp por "autos chocolate"; programa seguirá, pero con aranceles

Petro acusó a Trump de lanzar una amenaza contra su gobierno y advirtió que no aceptará ningún intento de intervención externa ni acciones para detenerlo.
15

Petro responde a nuevas amenazas de Trump: "Por la patria tomaría otra vez las armas"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump afirmó que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, pero abrió la posibilidad de nuevos ataques en caso de que Delcy Rodríguez no coopere.
1

Trump dice que no está en guerra con Venezuela, pero amenaza a Delcy con más ataques

Dinamarca advierte ruptura de la OTAN ante un ataque de EU a Groenlandia
2

La Primera Ministra de Dinamarca prevé el fin de la OTAN si EU atacara Groenlandia

Víctimas que resultaron lesionadas en el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico presentaron una denuncia ante la FGR.
3

Víctimas del descarrilamiento en Corredor Interoceánico presentan denuncia ante FGR

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
4

La historia de cómo la CIA infiltró a Maduro hasta saber qué comían sus mascotas

Pensiones Bienestar: montos y beneficiarios confirmados para este 2026
5

¿A cuánto ascienden las Pensiones para el Bienestar este 2026? Conoce los detalles

VIDEOS ¬ Disparos y sobrevuelo de drones se reportan cerca del Palacio de Miraflores
6

VIDEOS ¬ Disparos y drones se reportan cerca del Palacio de Miraflores en Caracas

7

Alguien ganó 400 mil dólares: apostó que Maduro caía poco antes de la orden de Trump

El Canciller De la Fuente cuestionó la incapacidad de la ONU para contener a las "hegemonías", en medio de la crisis por Venezuela y EU.
8

El Canciller De la Fuente critica a una "ineficiente" ONU tras ataque a Venezuela

Petro acusó a Trump de lanzar una amenaza contra su gobierno y advirtió que no aceptará ningún intento de intervención externa ni acciones para detenerlo.
9

Petro responde a nuevas amenazas de Trump: "Por la patria tomaría otra vez las armas"

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”
10

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

La ONU sostuvo que la intervención de EU para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela vulnera la Carta del organismo. En tanto, Rusia y China condenaron la acción.
11

Rusia y China piden liberación de Maduro en la ONU; EU justifica ataques en Venezuela

12

CLOSE UP ¬ El odio de Trump se expande con sus halcones: Hegseth, Miller y Landau