La FGR extrae caja negra de tren Interoceánico descarrilado; avanza en investigación

Como parte de la investigación por el descarrilamiento de un tren en el Corredor Interoceánico, la FGR recuperó la caja negra de la locomotora y entregó las declaraciones hechas por el apoderado legal de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que ya fue recuperada la caja negra del tren del Corredor Interoceánico que se descarriló en Oaxaca, además de que dio a conocer avances en la investigación.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que la información contenida en el dispositivo fue extraída por peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria, mientras que el aparato permanecerá resguardado en una bodega de indicios.

Se espera que los datos obtenidos de la caja negra recuperada de la locomotora permitan conocer cuál fue la causa por la que el del tren se salió de las vías.

La FGR también reveló que, como parte del proceso de entrevistas, la Policía Federal Ministerial (PFM) entregó a la Autoridad Judicial la comparecencia del apoderado legal de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, cuyas declaraciones fueron anexadas a las indagatorias.

Personal de la #FECOR, en coordinación con @CEAVmex, da el seguimiento al estado de salud de las personas que continúan hospitalizadas y lleva a cabo los trabajos necesarios para establecer contacto con todas las víctimas, así como con familiares de las personas fallecidas. 2/4 — FGR México (@FGRMexico) January 2, 2026

Además, en la zona del percance fue localizado equipaje de algunas de las personas que viajaban en el tren, ante lo cual agentes de la Fiscalía realizaron un inventario de los artículos encontrados; en tanto, personal del Gobierno de Oaxaca visitará hospitales para informar a las víctimas y que puedan recuperar sus pertenencias.

Respecto al desarrollo de la investigación, expertos de la AIC continúan elaborando los dictámenes periciales en materia de genética, química forense, informática, ingeniería civil, arquitectura y otras especialidades.

De acuerdo con el reporte de la FGR, suman 14 las víctimas mortales debido al descarrilamiento de un tren en el Corredor Interoceánico; la víctima más reciente fue una persona fallecida en el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS, cuyo cuerpo ya fue entregado a sus familiares.

La Fiscalía recalcó que personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dan seguimiento al estado de salud de las personas que continúan hospitalizadas, además de que trabaja para contactar a todas las víctimas de este incidente.