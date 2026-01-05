Las víctimas del accidente en el Interoceánico son libres de presentar denuncias: CSP

Sugeyry Romina Gándara

05/01/2026 - 3:08 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las víctimas del accidente del Tren Interoceánico están en plena libertad de presentar denuncias ante la FGR.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La FGR extrae caja negra de tren Interoceánico descarrilado; avanza en investigación

Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

Sheinbaum reitera reparación integral a víctimas del accidente del Tren Interoceánico

La Jefa del Poder Ejecutivo reconoció que las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico están en su derecho de denunciar, sin embargo, reiteró que habrá reparación integral del daño para todas.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) señaló la mañana de este lunes que las víctimas del accidente del Tren Interoceánico están en plena libertad de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, consideró que no es necesario que lo hagan, ya que el Ministerio Público Federal (MPF) ya abrió una carpeta de investigación de oficio debido al fallecimiento de las personas.

“Hay libertad de las personas, sin embargo, es importante que sepan que la FGR abre una carpeta de investigación dado el fallecimiento de las personas y los heridos. Por cierto, aún hay 17 personas hospitalizadas, y la propia Fiscalía tiene la obligación de actuar y está haciendo investigaciones a partir de peritajes especializados”, dijo al ser cuestionada sobre el anuncio de que algunas víctimas acudirían este día a la FGR a presentar una denuncia contra constructoras, contratistas y asesores presuntamente involucrados en el proyecto.

Más adelante, Sheinbaum Pardo rectificó que son 11 personas las que siguen internadas en nosocomios.

Sobre la denuncia prevista, insistió en que, al tratarse de un hecho con víctimas mortales y personas lesionadas, la FGR tiene la obligación legal de iniciar las investigaciones correspondientes, las cuales ya se realizan a partir de peritajes especializados.

A su vez, la Presidenta de México aprovechó para decirle a las víctimas que no es necesario que se acerquen a bufetes de abogados, pues el Gobierno federal se comprometió a cubrir la reparación integral del daño.

Recordó que el Tren Interoceánico cuenta con un seguro destinado al apoyo de las personas afectadas y que, además, el Gobierno ya informó a la FGR que habrá reparación integral para las víctimas.

“De todas maneras hay un seguro del tren, uno de ellos para apoyo a las personas, y además el Gobierno ya hizo saber a la FGR que va a haber reparación integral del daño”, apuntó la doctora.

Durante su conferencia de prensa matutina, habló de la importancia de revisar quiénes están detrás de la denuncia anunciada. “Hay que ver quiénes son, quién está interponiendo esa denuncia”, expresó.

En ese sentido, Sheinbaum aseguró a las víctimas que no necesitan representación legal para recibir apoyo, ya que éste está garantizado por las instituciones del Estado. Explicó que en algunos casos bufetes de abogados se acercan a personas afectadas con el argumento de que, si son representadas, recibirán mayores recursos.

“En este caso no lo necesitan. Con acercarse a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), van a tener todo el apoyo que requieran”, recalcó.

Finalmente, la Jefa del Poder Ejecutivo aclaró que no se han presentado inconformidades por parte de las víctimas y que existe comunicación permanente con todas ellas.

“No ha habido ninguna inconformidad, se tiene comunicación con todos”, concluyó.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Tal vez sea posible

"Sí, contra viento y marea, contra los vaticinios más pesimistas y los “pájaros de mal agüero”, quiero...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Una aproximación cualitativa

"Lo más simple es contar, pues comparamos numéricamente. Si, por ejemplo, un sujeto leyó 12 libros en...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Maduro y Flores aterrizan en NY para comparecer en el Tribunal Federal del Distrito Sur.
1

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

Rubio niega legitimidad de González.
2

Rubio: González no es Presidente legítimo. La Nobel de la Paz agradece a EU invasión

3

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

Corina Machado juramenta como Presidenta de Venezuela.
4

Delcy Rodríguez jura como Presidenta interina de Venezuela; ofrece garantizar la paz

La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, afirmó que los señalamientos que buscan vincular a la 4T con el narco son parte de una estrategia de la oposición.
5

La estrategia de ligarnos al narco fue planeada con consultores, dice Luisa Alcalde

6

Chávez lo advirtió en 2009: EU buscará imponer Gobierno en Venezuela por el petróleo

Según NYT, Trump le habría ofrecido a Maduro dejar Venezuela y exiliarse en Turquía, sin embargo, no aceptó. Esto llevó a EU a buscar otra opción: Rodríguez.
7

Trump le dijo a Maduro que huyera a Turquía. No quiso. Optó por Delcy Rodríguez: NYT

Si la información que circula es cierta, Trump decidió que Venezuela quede en manos de una exguerrillera que se hizo famosa por secuestrar a un estadounidense.
8

Venezuela, Trump y lo que viene

El monero José Hernández hizo un recorrido por sus obras más incisivas de 2025, transformando los grandes temas del año en sátira política.
9

Hernández repasa sus cartones de 2025: Trump, Salinas Pliego, Monreal, la vieja Corte

Cuando Estados Unidos (EU) anunció el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otro nombre apareció: el de su esposa, Cilia Flores. ¿Quién es?
10

PERFIL ¬ Cilia Flores, esposa de Maduro, tejió red de poder que la llevó a mira de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum mostró descontento con la ONU por su posición pasiva frente a conflictos globales; debe salir de su letargo burocrático, dijo.
11

La Presidenta pide a la ONU salir de "letargo" y se convierta en constructora de paz

Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
12

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

Claudia Sheinbaum hizo un nuevo pronunciamiento sobre la intervención militar de EU en Venezuela. Ahora dijo que América no pertenece a una potencia o doctrina.
13

América no pertenece a una potencia o a una doctrina, dice Sheinbaum en nuevo mensaje

China pidió a EU la "liberación inmediata" del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apresado en la madrugada del sábado en una operación militar en Caracas.
14

China pide a EU la "liberación inmediata" de Maduro; Venezuela le agradece su apoyo

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"
15

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El monero José Hernández hizo un recorrido por sus obras más incisivas de 2025, transformando los grandes temas del año en sátira política.
1

Hernández repasa sus cartones de 2025: Trump, Salinas Pliego, Monreal, la vieja Corte

Corina Machado juramenta como Presidenta de Venezuela.
2

Delcy Rodríguez jura como Presidenta interina de Venezuela; ofrece garantizar la paz

3

Chávez lo advirtió en 2009: EU buscará imponer Gobierno en Venezuela por el petróleo

La Presidenta Claudia Sheinbaum mostró descontento con la ONU por su posición pasiva frente a conflictos globales; debe salir de su letargo burocrático, dijo.
4

La Presidenta pide a la ONU salir de "letargo" y se convierta en constructora de paz

Maduro y Flores aterrizan en NY para comparecer en el Tribunal Federal del Distrito Sur.
5

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

Rubio niega legitimidad de González.
6

Rubio: González no es Presidente legítimo. La Nobel de la Paz agradece a EU invasión

Claudia Sheinbaum hizo un nuevo pronunciamiento sobre la intervención militar de EU en Venezuela. Ahora dijo que América no pertenece a una potencia o doctrina.
7

América no pertenece a una potencia o a una doctrina, dice Sheinbaum en nuevo mensaje

La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, afirmó que los señalamientos que buscan vincular a la 4T con el narco son parte de una estrategia de la oposición.
8

La estrategia de ligarnos al narco fue planeada con consultores, dice Luisa Alcalde

Trump amenazó al Presidente Gustavo Petro con enviar al ejército de EU en una misión a Colombia y afirmó que Cuba "está a punto de caer".
9

La euforia colonialista de Trump se desborda: amenaza ahora a Cuba y Colombia

China pidió a EU la "liberación inmediata" del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apresado en la madrugada del sábado en una operación militar en Caracas.
10

China pide a EU la "liberación inmediata" de Maduro; Venezuela le agradece su apoyo

Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro de Maduro, envió un mensaje a EU en el que invitó a Trump a entablar un diálogo.
11

Delcy Rodríguez pide diálogo a Trump mientras Maduro se alista para comparecer en NY

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"
12

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"