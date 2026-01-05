Las víctimas del accidente en el Interoceánico son libres de presentar denuncias: CSP

La Jefa del Poder Ejecutivo reconoció que las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico están en su derecho de denunciar, sin embargo, reiteró que habrá reparación integral del daño para todas.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) señaló la mañana de este lunes que las víctimas del accidente del Tren Interoceánico están en plena libertad de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, consideró que no es necesario que lo hagan, ya que el Ministerio Público Federal (MPF) ya abrió una carpeta de investigación de oficio debido al fallecimiento de las personas.

“Hay libertad de las personas, sin embargo, es importante que sepan que la FGR abre una carpeta de investigación dado el fallecimiento de las personas y los heridos. Por cierto, aún hay 17 personas hospitalizadas, y la propia Fiscalía tiene la obligación de actuar y está haciendo investigaciones a partir de peritajes especializados”, dijo al ser cuestionada sobre el anuncio de que algunas víctimas acudirían este día a la FGR a presentar una denuncia contra constructoras, contratistas y asesores presuntamente involucrados en el proyecto.

Más adelante, Sheinbaum Pardo rectificó que son 11 personas las que siguen internadas en nosocomios.

Sobre la denuncia prevista, insistió en que, al tratarse de un hecho con víctimas mortales y personas lesionadas, la FGR tiene la obligación legal de iniciar las investigaciones correspondientes, las cuales ya se realizan a partir de peritajes especializados.

A su vez, la Presidenta de México aprovechó para decirle a las víctimas que no es necesario que se acerquen a bufetes de abogados, pues el Gobierno federal se comprometió a cubrir la reparación integral del daño.

Recordó que el Tren Interoceánico cuenta con un seguro destinado al apoyo de las personas afectadas y que, además, el Gobierno ya informó a la FGR que habrá reparación integral para las víctimas.

“De todas maneras hay un seguro del tren, uno de ellos para apoyo a las personas, y además el Gobierno ya hizo saber a la FGR que va a haber reparación integral del daño”, apuntó la doctora.

Durante su conferencia de prensa matutina, habló de la importancia de revisar quiénes están detrás de la denuncia anunciada. “Hay que ver quiénes son, quién está interponiendo esa denuncia”, expresó.

En ese sentido, Sheinbaum aseguró a las víctimas que no necesitan representación legal para recibir apoyo, ya que éste está garantizado por las instituciones del Estado. Explicó que en algunos casos bufetes de abogados se acercan a personas afectadas con el argumento de que, si son representadas, recibirán mayores recursos.

“En este caso no lo necesitan. Con acercarse a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), van a tener todo el apoyo que requieran”, recalcó.

Finalmente, la Jefa del Poder Ejecutivo aclaró que no se han presentado inconformidades por parte de las víctimas y que existe comunicación permanente con todas ellas.